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    • 12 saate kadar kalıcı bukleler* 12 saate kadar kalıcı bukleler* 12 saate kadar kalıcı bukleler*

      WavePro Otomatik Saç Maşası SenseIQ Teknolojili Saç Maşası

      BHB968/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      12 saate kadar kalıcı bukleler*

      Tüm gün şeklini koruyan belirgin dalgalar ve hacimli bukleler için ihtiyacınız olan çözüm Philips WavePro Saç Şekillendirici ile tanışın. Doğru duydunuz, 12 saate kadar doğallığını koruyan stiller! Üstelik şekillendirme ısısını ve süreyi kontrol eden SenseIQ sayesinde saçlarınız güçlü ve parlak kalır.

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      WavePro Otomatik Saç Maşası SenseIQ Teknolojili Saç Maşası

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      WavePro Otomatik Saç Maşası
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      WavePro Otomatik Saç Maşası

      SenseIQ Teknolojili Saç Maşası

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      12 saate kadar kalıcı bukleler*

      12 saate kadar hacimli bukleler ve belirgin dalgalar

      • 360° Şekillendirme Teknolojisi
      • 5 farklı bukle ayarı
      • SenseIQ teknolojisi
      • İyonik bakım
      Gün boyu şeklini koruyan bukleler ve dalgalar

      Gün boyu şeklini koruyan bukleler ve dalgalar

      Benzersiz 360° Şekillendirme teknolojimiz sayesinde kahvaltıdan gün sonuna kadar göz alıcı stillerin keyfini çıkarın. Saç şekillendiricimiz, piyasadaki diğer çoğu modelden farklı olarak sıcak havayı duvarlarının içinde tutar ve saçların içten ve dıştan ısıtılmasını sağlar. 12 saate kadar şeklini koruyan bukleler veya dalgalar* için bizim formülümüz bu.

      Saç tutamını saniyeler içinde şekillendirin

      Saç tutamını saniyeler içinde şekillendirin

      Auto Wrap ile saçlarınız, tutucu bir yüzeye sahip yumuşak silikon ile açıldıktan sonra bigudi etrafında döndürülür. 10 saniye veya daha kısa bir sürede şekillendirmek için sadece saç tutamını yerleştirin, bastırın ve serbest bırakın. Kullanıcıların %88’i Auto Wrap'in saçlarına karşı nazik olduğunu düşünüyor**.

      Hacimli buklelerden doğal dalgalara

      Hacimli buklelerden doğal dalgalara

      Ayarlanabilir bigudinin beş şekillendirme ayarıyla en hacimli bukleleri ve en belirgin dalgaları kolayca elde edin. Bigudi ayrıca ekstra doğal ve akıcı bir görünüm için yön değiştirebilir. Kullanıcıların %91'i WavePro Saç Şekillendirici tarafından oluşturulan stillerin doğal göründüğünü belirtiyor***.

      Hızlı şekillendirme ile saçlarınız daha az ısıya maruz kalır

      Hızlı şekillendirme ile saçlarınız daha az ısıya maruz kalır

      Isı, geleneksel saç maşalarında olduğu gibi havada kaybolmak yerine saçınıza iletildiği için saç şekillendiricimiz bukleleri hızlıca oluşturur. Bu sayede saçlarınız daha az ısıya maruz kalır ve yine de tüm gün şeklini koruyan**** göz alıcı stiller elde edersiniz.

      Saçınızın doğal yapısını %99’a varan **** oranda koruyun

      Saçınızın doğal yapısını %99’a varan **** oranda koruyun

      Saç şekillendirici, SenseIQ teknolojisini ve patentli sensörleri kullanarak saçınızın gücünü korur ve 4 kat daha fazla nemi tutar******. Saçınızın sıcaklığını saniyede 50 kez ölçer ve şekillendirme ısısını ayarlayarak saçınızı aşırı ısınmaya karşı korur.

      Ergonomik tasarım ile kolay şekillendirme

      Ergonomik tasarım ile kolay şekillendirme

      WavePro Saç Şekillendirici, kullanımı zahmetsiz hale getiren çeşitli son derece faydalı özelliklere sahiptir. Biraz fazla saç yerleştirdiğinizde sensörler cihazı duraklatır ve açık tasarım sayesinde dolaşma önlenir. Bir uyarı sesi buklenin tamamlandığını size bildirir. Benzersiz L şekilli sap elinize konforlu şekilde oturur ve zorlanma olmadan şekillendirmeye olanak tanır.

      Elektriklenme olmadan ipeksi, pürüzsüz parlaklık için iyonik bakım

      Elektriklenme olmadan ipeksi, pürüzsüz parlaklık için iyonik bakım

      Şekillendirme sırasında statik elektriği gideren, saçınıza bakım yapan ve dış katmanını yumuşatan negatif yüklü iyonlarla saçınızın parlaklığını ve ışıltısını güçlendirin. Su iyonları nem katarak saçınıza sağlıklı bir görünüm kazandırır.

      SenseIQ ile iç rahatlığıyla şekillendirme

      SenseIQ ile iç rahatlığıyla şekillendirme

      SenseIQ modunu seçtiğinizde, WavePro Saç Şekillendirici seçtiğiniz stili otomatik olarak en uygun ısı ve zamanla eşleştirir. Isıyı ayarlamanız gerekirse bunu yapabilirsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde! İç rahatlığı sağlamak ve aşırı ısınma olmadan mükemmel bukleler ya da dalgalar için.

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Temizleme aracı
        Evet
        Saç ayırma aksesuarı
        Evet

      • Teknik özellikler

        Kordon uzunluğu
        2 m
        Renk/kaplama
        İpek Beyazı
        Watt gücü
        45-48  W
        Isınma süresi
        30 sn
        Gerilim
        110-240 V
        Ağırlık
        527 g

      • Özellikler

        İyonik bakım
        Negatif iyonlar ve su iyonları
        Sıcaklık ayarları
        170°C, 190°C, 210°C, SenseIQ modu
        Saat ayarları
        8 sn, 10 sn, 12 sn, SenseIQ modu
        Barrel
        Ultra pürüzsüz seramik, keratin katkılı
        Bukle yönleri
        Sol, sağ, değişmeli

      • Servis

        Dünya çapında 2 yıl garanti
        Evet

      • Teknoloji

        İyonik
        Negatif iyonlar ve su iyonları

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • Laboratuvarda test edilmiştir
      • * Polonya'da 32 kullanıcı ile test edilmiştir, 2023
      • ** Polonya'da 32 kullanıcı ile test edilmiştir, 2023
      • *** Geleneksel saç maşasına kıyasla (BHB864, BHB868)
      • **** 30 mm ve 35 mm bigudi, 1 aylık kullanımdan sonra ortalama sonuç
      • ***** geleneksel saç maşasına kıyasla (BHB864, BHB868), aynı şekillendirme performansı

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