BHB968/00
12 saate kadar kalıcı bukleler*
Tüm gün şeklini koruyan belirgin dalgalar ve hacimli bukleler için ihtiyacınız olan çözüm Philips WavePro Saç Şekillendirici ile tanışın. Doğru duydunuz, 12 saate kadar doğallığını koruyan stiller! Üstelik şekillendirme ısısını ve süreyi kontrol eden SenseIQ sayesinde saçlarınız güçlü ve parlak kalır.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SenseIQ Teknolojili Saç Maşası
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Benzersiz 360° Şekillendirme teknolojimiz sayesinde kahvaltıdan gün sonuna kadar göz alıcı stillerin keyfini çıkarın. Saç şekillendiricimiz, piyasadaki diğer çoğu modelden farklı olarak sıcak havayı duvarlarının içinde tutar ve saçların içten ve dıştan ısıtılmasını sağlar. 12 saate kadar şeklini koruyan bukleler veya dalgalar* için bizim formülümüz bu.
Auto Wrap ile saçlarınız, tutucu bir yüzeye sahip yumuşak silikon ile açıldıktan sonra bigudi etrafında döndürülür. 10 saniye veya daha kısa bir sürede şekillendirmek için sadece saç tutamını yerleştirin, bastırın ve serbest bırakın. Kullanıcıların %88’i Auto Wrap'in saçlarına karşı nazik olduğunu düşünüyor**.
Ayarlanabilir bigudinin beş şekillendirme ayarıyla en hacimli bukleleri ve en belirgin dalgaları kolayca elde edin. Bigudi ayrıca ekstra doğal ve akıcı bir görünüm için yön değiştirebilir. Kullanıcıların %91'i WavePro Saç Şekillendirici tarafından oluşturulan stillerin doğal göründüğünü belirtiyor***.
Isı, geleneksel saç maşalarında olduğu gibi havada kaybolmak yerine saçınıza iletildiği için saç şekillendiricimiz bukleleri hızlıca oluşturur. Bu sayede saçlarınız daha az ısıya maruz kalır ve yine de tüm gün şeklini koruyan**** göz alıcı stiller elde edersiniz.
Saç şekillendirici, SenseIQ teknolojisini ve patentli sensörleri kullanarak saçınızın gücünü korur ve 4 kat daha fazla nemi tutar******. Saçınızın sıcaklığını saniyede 50 kez ölçer ve şekillendirme ısısını ayarlayarak saçınızı aşırı ısınmaya karşı korur.
WavePro Saç Şekillendirici, kullanımı zahmetsiz hale getiren çeşitli son derece faydalı özelliklere sahiptir. Biraz fazla saç yerleştirdiğinizde sensörler cihazı duraklatır ve açık tasarım sayesinde dolaşma önlenir. Bir uyarı sesi buklenin tamamlandığını size bildirir. Benzersiz L şekilli sap elinize konforlu şekilde oturur ve zorlanma olmadan şekillendirmeye olanak tanır.
Şekillendirme sırasında statik elektriği gideren, saçınıza bakım yapan ve dış katmanını yumuşatan negatif yüklü iyonlarla saçınızın parlaklığını ve ışıltısını güçlendirin. Su iyonları nem katarak saçınıza sağlıklı bir görünüm kazandırır.
SenseIQ modunu seçtiğinizde, WavePro Saç Şekillendirici seçtiğiniz stili otomatik olarak en uygun ısı ve zamanla eşleştirir. Isıyı ayarlamanız gerekirse bunu yapabilirsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde! İç rahatlığı sağlamak ve aşırı ısınma olmadan mükemmel bukleler ya da dalgalar için.
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