BHA530/00
Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli
Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler 5000. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha parlak görünmesini sağlar.Tüm faydaları görün
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5'i 1 Arada Saç Şekillendirici
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Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi aşırı ısınmaya karşı maksimum koruma sağlayarak saçlarınızın sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur.
Bu hava üflemeli saç şekillendirici, iyonik bakımla saçınızı anında canlandırır. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Mükemmel sonuç veren birleştirilmiş üç ısı ve iki hız ayarının keyfini çıkarın. İlgili 3 ısı ayarıyla düşük ve yüksek hız ayarı arasında seçim yapabilirsiniz: Cool, Care ve High. Esnek ayarlar, hassas ve kişiye özel bir şekillendirme için bakım sıcaklığıyla güçlü bir hava akışı sağlar.
"Bakım" ayarı, optimum kurutma sıcaklığını sağlar ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Saçlar, aynı güçlü hava akışıyla, sabit bakım sıcaklığında hızlı kurur.
Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir.
Düzleştirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik plakalara sahiptir. Bu plakalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık kazanmasını sağlar.
30 mm'lik boyu ayarlanabilir sert fırça, kolay şekillendirme için tasarlanmıştır. Mükemmel dalgalar için fırçanın ucunu çevirin ve çıkarın.
ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.
Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.
Palet şekilli düzleştirme fırçası, tek seferde doğal görünümlü düz sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Özel olarak tasarlanmış hacimlendirme başlığıyla hacimli saç kökleri yaratın.
Air Styler, 5 farklı başlık seçeneği ile doğal görünümlü düz saçlardan mükemmel dalgalara ve hacimli saç köklerine kadar farklı stiller oluşturmanızı sağlar.
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Teknik özellikler
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Kullanım kolaylığı
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