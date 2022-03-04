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    • Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      5000 Serisi 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici

      BHA530/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler 5000. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha parlak görünmesini sağlar.

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      5000 Serisi 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici

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      5000 Serisi
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      5000 Serisi

      5'i 1 Arada Saç Şekillendirici

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      Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      • 5 şekillendirme aparatı
      • Eşit ısı dağıtımı
      • 4 kat fazla iyon*
      • Seramik Argan Yağı
      Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

      Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

      Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi aşırı ısınmaya karşı maksimum koruma sağlayarak saçlarınızın sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

      4 kat daha fazla iyonik bakım*

      4 kat daha fazla iyonik bakım*

      Bu hava üflemeli saç şekillendirici, iyonik bakımla saçınızı anında canlandırır. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

      Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

      Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

      Mükemmel sonuç veren birleştirilmiş üç ısı ve iki hız ayarının keyfini çıkarın. İlgili 3 ısı ayarıyla düşük ve yüksek hız ayarı arasında seçim yapabilirsiniz: Cool, Care ve High. Esnek ayarlar, hassas ve kişiye özel bir şekillendirme için bakım sıcaklığıyla güçlü bir hava akışı sağlar.

      Daha korumalı kurutma ve şekillendirme için bakım ayarı

      Daha korumalı kurutma ve şekillendirme için bakım ayarı

      "Bakım" ayarı, optimum kurutma sıcaklığını sağlar ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Saçlar, aynı güçlü hava akışıyla, sabit bakım sıcaklığında hızlı kurur.

      Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

      Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

      Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir.

      İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar

      İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar

      Düzleştirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik plakalara sahiptir. Bu plakalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık kazanmasını sağlar.

      Mükemmel dalgalar için 30 mm boyu ayarlanabilir sert fırça

      Mükemmel dalgalar için 30 mm boyu ayarlanabilir sert fırça

      30 mm'lik boyu ayarlanabilir sert fırça, kolay şekillendirme için tasarlanmıştır. Mükemmel dalgalar için fırçanın ucunu çevirin ve çıkarın.

      Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

      Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

      ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

      Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

      Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

      Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.

      Doğal görünümlü düz sonuçlar için palet şekilli düzleştirme fırçası

      Doğal görünümlü düz sonuçlar için palet şekilli düzleştirme fırçası

      Palet şekilli düzleştirme fırçası, tek seferde doğal görünümlü düz sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

      Saç köklerini daha fazla hacimlendiren hacimlendirici

      Saç köklerini daha fazla hacimlendiren hacimlendirici

      Özel olarak tasarlanmış hacimlendirme başlığıyla hacimli saç kökleri yaratın.

      5 aksesuarlı

      5 aksesuarlı

      Air Styler, 5 farklı başlık seçeneği ile doğal görünümlü düz saçlardan mükemmel dalgalara ve hacimli saç köklerine kadar farklı stiller oluşturmanızı sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Başlıklar

        Başlık
        Odaklanmış hava akımı için
        Boyu ayarlanabilir sert fırça
        Mükemmel dalgalar için
        38 mm Termo fırça
        Düz modeller ve dalgalar için
        Palet şekilli düzleştirme fırçası
        Doğal görünümlü düz saçlar için
        Hacimlendirici
        Hacimli saç kökleri için

      • Güç

        Gerilim
        220-240 V
        Watt gücü
        1000 W

      • Teknik özellikler

        Isı ayarı sayısı
        2 hız seviyeli 3 ısı ayarı
        Kapalı modu gücü
        < 0,3 W

      • Servis

        Dünya çapında 2 yıl garanti
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      • Kullanım kolaylığı

        Asma halkası
        Evet
        Kablo uzunluğu
        2m

      • Bakım teknolojileri

        EHD teknolojisi
        Evet
        Sıcaklık ayarı
        Evet
        4 kat İyon teknolojisi
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