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    • Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme

      3000 Serisi Saç Şekillendirici

      BHA301/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme

      Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz.

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      3000 Serisi Saç Şekillendirici

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      3000 Serisi

      Saç Şekillendirici

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      Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme

      • 3 aparatlı
      • Seramik Argan Yağı
      Kuaförden çıkmış gibi sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

      Kuaförden çıkmış gibi sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

      800 W hava akışına sahip Air Styler, hassas kurutma ve şekillendirme sağlar. Saçlarınız her gün kuaförden çıkmış gibi görünür.

      Kolay bukle yapmak için 22 mm ThermoBrush

      Kolay bukle yapmak için 22 mm ThermoBrush

      ThermoBrush, 22 mm'lik küçük bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu kolay bukle yapmak için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

      Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

      Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

      Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.

      Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

      ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

      Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

      Mükemmel sonuç veren birleştirilmiş üç ısı ve iki hız ayarının keyfini çıkarın. İlgili 3 ısı ayarıyla düşük ve yüksek hız ayarı arasında seçim yapabilirsiniz: Cool, Care ve High. Esnek ayarlar, hassas ve kişiye özel bir şekillendirme için bakım sıcaklığıyla güçlü bir hava akışı sağlar.

      Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

      Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir.

      Daha korumalı kurutma ve şekillendirme için bakım ayarı

      "Bakım" ayarı, optimum kurutma sıcaklığını sağlar ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Saçlar, aynı güçlü hava akışıyla, sabit bakım sıcaklığında hızlı kurur.

      Argan yağı katkılı fırça

      Hava üflemeli saç şekillendirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik fırçalar kullanılır. Bu fırçalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık verir.

      Teknik Özellikler

      • Başlıklar

        22 mm ThermoBrush
        Kolay bukle yapmak için
        38 mm Termo fırça
        Düz modeller ve dalgalar için
        Başlık
        Odaklanmış hava akımı için

      • Güç

        Gerilim
        220-240 V
        Watt gücü
        800 W

      • Teknik özellikler

        Kordon uzunluğu
        1,8 m
        Isı ayarı sayısı
        2 hız seviyeli 3 ısı ayarı
        Kapalı modu gücü
        < 0,3 W

      • Servis

        Dünya çapında 2 yıl garanti
        Evet

      • Kullanım kolaylığı

        Asma halkası
        Evet
        Dönebilen kablo
        Evet

      • Bakım teknolojileri

        Sıcaklık ayarı
        Evet

      Badge-D2C

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