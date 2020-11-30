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    Daha sağlıklı, daha güzel saçla

    • Prestige Düzleştirici
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      Prestige Düzleştirici

      Keratin katkılı plakalar, Titreşimli plakalar, İyonik bakım, 230°C profesyonel sıcaklık

      HP8361/00
      60
      799,99 TL *
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    • Essential Düzleştirici
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      Essential Düzleştirici

      İyonik bakım, Ekstra geniş seramik kaplamalar, 210°C şekillendirme sıcaklığı

      HP8325/10
      2
      349,99 TL *
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    • StraightCare Kırık önleyici düzleştirici
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      StraightCare Kırık önleyici düzleştirici

      SplitStop teknolojisine sahip, Vivid Ends düzleştirici, İyonik bakım, Keratin katkılı

      BHS675/00
      32
      699,99 TL *
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    * Önerilen perakende satış fiyatı

    Daha sağlıklı,
    daha güzel saçlar

     

     

    Bukleli veya hacimli, düz veya dalgalı... Stili ne olursa olsun saçınızın sağlıklı olmasını istersiniz. Saçınız bir kez zarar gördüğünde bir daha asla onarılamaz. Philips olarak saçınızı riske atmadan şekillendirmeniz için gereken araçları oluşturduk

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