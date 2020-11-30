Bukleli veya hacimli, düz veya dalgalı... Stili ne olursa olsun saçınızın sağlıklı olmasını istersiniz. Saçınız bir kez zarar gördüğünde bir daha asla onarılamaz. Philips olarak saçınızı riske atmadan şekillendirmeniz için gereken araçları oluşturduk