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Daha sağlıklı, daha güzel saçla
Keratin katkılı plakalar, Titreşimli plakalar, İyonik bakım, 230°C profesyonel sıcaklık
İyonik bakım, Ekstra geniş seramik kaplamalar, 210°C şekillendirme sıcaklığı
SplitStop teknolojisine sahip, Vivid Ends düzleştirici, İyonik bakım, Keratin katkılı
ThermoProtect Ionic, 2200 W, İyonik Bakım, Masaj yapan difüzör
ThermoProtect, 2100 W, 6 ısı ve hız ayarı, Soğuk hava üfleme
Care Edition, İyonik, 2200 W, Keratin Seramik kaplama
Tek bir kutuda 10'dan fazla saç şekli, 5 aparat ve aksesuarlar, Stil Rehberi, OneClick Teknolojisi
16 mm maşa, 200°C sıcaklık, Seramik kaplama
Bukleli veya hacimli, düz veya dalgalı... Stili ne olursa olsun saçınızın sağlıklı olmasını istersiniz. Saçınız bir kez zarar gördüğünde bir daha asla onarılamaz. Philips olarak saçınızı riske atmadan şekillendirmeniz için gereken araçları oluşturduk