2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Ekstra geniş fırça alanı
ThermoProtect teknolojisi
Turmalin seramik kaplama
Parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar için turmalin seramik kaplama.
ThermoProtect teknolojisi fırçanın tamamında sürekli sıcaklığı koruyup aşırı ısınmayı önleyerek saçlarınızın korunmasını ve sağlıklı görünmesini sağlar.
Saç tipinize en iyi şekilde uyması için iki sıcaklık ayarı (170°C ve 200°C).
4.7
5 üzerinden
46
İncelemeler
93%
bu ürünü tavsiye ediyor
Demirelif
24/10/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Fön etkisi
Kullanımı aşırı rahat vede fön etkisi yapıyor saçta
Avantajlar
Kullanım kolaylığı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 BHH885/00 Isıtmalı düzleştirme fırçası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 BHH885/00 Isıtmalı düzleştirme fırçası için yapılmıştır
Ebruliiii
28/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Mükemmel
Mükemmel bir ürün. Daha önce almadığım için pişmanım. Saçlarım dalgalı ve gür olmasına rağmen, sonuç çok iyi. Teşekkürler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BHH880/00 Düzleştirici Tarak BHH880/00 Düzleştirici Tarak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BHH880/00 Düzleştirici Tarak BHH880/00 Düzleştirici Tarak için yapılmıştır
minimini41
19/09/2022
Türkiye
Çok Memnunum.
Sabahları saçlarımı hızlı şekilde düzleştiriyorum. Oldukça memnunum. Almayı düşünenlere ; Düzleştirici ile yapılmış gibi dümdüz, basık olmuyor saç. Daha çok fön çekilmiş gibi biraz kabarık durabiliyor.
Avantajlar
Pratik ve Hızlı
Dezavantajlar
Dişlerinin arasını temizlemek zor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BHH880/00 Düzleştirici Tarak BHH880/00 Düzleştirici Tarak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BHH880/00 Düzleştirici Tarak BHH880/00 Düzleştirici Tarak için yapılmıştır
Orta uzunlukta saça sahip 33 kadınla ölçülmüştür. Test Çin'de gerçekleştirilmiştir.