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    StyleCare Essential

    Isıtmalı düzleştirme fırçası

    BHH880/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • 5 dakikada doğal düzlükte saçlar* 5 dakikada doğal düzlükte saçlar* 5 dakikada doğal düzlükte saçlar*
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      StyleCare Essential Isıtmalı düzleştirme fırçası

      BHH880/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      5 dakikada doğal düzlükte saçlar*

      Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,99 TL

      StyleCare Essential Isıtmalı düzleştirme fırçası

      5 dakikada doğal düzlükte saçlar*

      Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez. Tüm faydaları görün

      5 dakikada doğal düzlükte saçlar*

      Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,99 TL

      StyleCare Essential Isıtmalı düzleştirme fırçası

      5 dakikada doğal düzlükte saçlar*

      Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        StyleCare Essential

        StyleCare Essential

        Isıtmalı düzleştirme fırçası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        5 dakikada doğal düzlükte saçlar*

        Pürüzsüz, parlak, elektriklenmeyen saçlar

        • Ekstra geniş fırça alanı
        • ThermoProtect teknolojisi
        • Turmalin seramik kaplama
        Turmalin seramik kaplama

        Turmalin seramik kaplama

        Parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar için turmalin seramik kaplama.

        ThermoProtect teknolojisi

        ThermoProtect teknolojisi

        ThermoProtect teknolojisi fırçanın tamamında sürekli sıcaklığı koruyup aşırı ısınmayı önleyerek saçlarınızın korunmasını ve sağlıklı görünmesini sağlar.

        Saç tipinize uyması için 2 sıcaklık ayarı

        Saç tipinize uyması için 2 sıcaklık ayarı

        Saç tipinize en iyi şekilde uyması için iki sıcaklık ayarı (170°C ve 200°C).

        Üçlü fırça ucu tasarımı

        Üçlü fırça ucu tasarımı

        Üçlü fırça ucu tasarımı, başınızı ısıdan korurken saçınızı nazikçe açar ve düzleştirir.

        Büyük ve palet şekilli fırça

        Büyük ve palet şekilli fırça

        Tek seferde daha fazla saç düzleştirmek için palet şekilli fırça tasarımı.

        Kısa sürede ısınma

        Kısa sürede ısınma

        50 saniyede kullanıma hazır.

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        LED ışığı, fırçanın kullanıma hazır olduğunu bildirir.

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        1,8 m kablo.

        Dönebilen kablo

        Dönebilen kablo

        Konforlu kullanım için döner kablo.

        Teknik Özellikler

        • Bakım teknolojileri

          Turmalin seramik kaplama
          Evet
          ThermoProtect
          Evet

        • Özellikler

          Sıcaklık Ayarları
          • 2 ayar
          • 170°C ve 200°C
          Fırça şekli
          Palet
          Fırçalama alanı (mm)
          116 (U) x 60 (G)
          Isıtılmış fırça ucu sayısı
          111
          Otomatik kapanma
          60 dakika sonra

        • Kullanım kolaylığı

          Asma halkası
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ürün boyutu (mm)
          350 (U) X 23 (G) X 48 (D)
          Fırça uçlarının toplam sayısı
          247
          Isıtıcı tipi
          PTC
          LED ışıklı gösterge
          Beyaz renk
          Kordon uzunluğu
          1,8 m
          Gerilim
          Evrensel  volt

        • Servis

          2 yıl garanti
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            • Orta uzunlukta saça sahip 33 kadınla ölçülmüştür. Test Çin'de gerçekleştirilmiştir.
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