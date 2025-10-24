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  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar
  • Anında doğal düz saçlar

BHH880/00 Düzleştirici TarakDüzleştirici Tarak

BHH880/00

4.7
| (46) İncelemeler | 93% bu ürünü tavsiye ediyor
Anında doğal düz saçlar
Philips Düzleştirici Tarak ile anında doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun.ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve kabarmaz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Pürüzsüz, parlak, kabarmayan saçlar

Anında doğal düz saçlar

  • Ekstra geniş fırça alanı

  • ThermoProtect teknolojisi

  • Turmalin seramik kaplama

Turmalin seramik kaplama

Turmalin seramik kaplama

Parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar için turmalin seramik kaplama.

ThermoProtect teknolojisi

ThermoProtect teknolojisi

ThermoProtect teknolojisi fırçanın tamamında sürekli sıcaklığı koruyup aşırı ısınmayı önleyerek saçlarınızın korunmasını ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Saç tipinize uyması için 2 sıcaklık ayarı

Saç tipinize uyması için 2 sıcaklık ayarı

Saç tipinize en iyi şekilde uyması için iki sıcaklık ayarı (170°C ve 200°C).

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

46

İncelemeler

93%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

24/10/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Fön etkisi

Kullanımı aşırı rahat vede fön etkisi yapıyor saçta

Avantajlar

Kullanım kolaylığı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 BHH885/00 Isıtmalı düzleştirme fırçası için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 BHH885/00 Isıtmalı düzleştirme fırçası için yapılmıştır

28/12/2023

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Mükemmel bir ürün. Daha önce almadığım için pişmanım. Saçlarım dalgalı ve gür olmasına rağmen, sonuç çok iyi. Teşekkürler.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BHH880/00 Düzleştirici Tarak BHH880/00 Düzleştirici Tarak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BHH880/00 Düzleştirici Tarak BHH880/00 Düzleştirici Tarak için yapılmıştır

19/09/2022

Türkiye

Türkiye

Çok Memnunum.

Sabahları saçlarımı hızlı şekilde düzleştiriyorum. Oldukça memnunum. Almayı düşünenlere ; Düzleştirici ile yapılmış gibi dümdüz, basık olmuyor saç. Daha çok fön çekilmiş gibi biraz kabarık durabiliyor.

Avantajlar

Pratik ve Hızlı

Dezavantajlar

Dişlerinin arasını temizlemek zor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BHH880/00 Düzleştirici Tarak BHH880/00 Düzleştirici Tarak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BHH880/00 Düzleştirici Tarak BHH880/00 Düzleştirici Tarak için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Orta uzunlukta saça sahip 33 kadınla ölçülmüştür. Test Çin'de gerçekleştirilmiştir.