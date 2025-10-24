Saçlarım kıvırcık ve normal düzleştirici ile harcadığım vaktin yarısı sürede çok daha az yorularak düzleştiriyorum. Hem hacimli hem de dümdüz oluyor. Çok memnunum. Öncesinde saçları iyice tarayıp açmak lazım zaten bunu her şekilde fönde vs yine yapmak lazım bir kusur değil.