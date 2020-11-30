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5 dakikada doğal düzlükte saçlar*
Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
5 dakikada doğal düzlükte saçlar*
Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez. Tüm faydaları görün
5 dakikada doğal düzlükte saçlar*
Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
5 dakikada doğal düzlükte saçlar*
Yalnızca 5 dakika içerisinde doğal düzlükte, harika parlaklıkta saçlara sahip olun. ThermoProtect teknolojimiz ve fırça ucu tasarımımız sayesinde saçlarınız sağlıklı görünür ve elektriklenmez. Tüm faydaları görün