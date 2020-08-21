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    StyleCare

    Saç Şekillendirme Seti

    BHH811/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İstediğiniz saç şeklini seçin İstediğiniz saç şeklini seçin İstediğiniz saç şeklini seçin
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      StyleCare Saç Şekillendirme Seti

      BHH811/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İstediğiniz saç şeklini seçin

      Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 384,99 TL

      StyleCare Saç Şekillendirme Seti

      İstediğiniz saç şeklini seçin

      Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin. Tüm faydaları görün

      İstediğiniz saç şeklini seçin

      Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 384,99 TL

      StyleCare Saç Şekillendirme Seti

      İstediğiniz saç şeklini seçin

      Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin. Tüm faydaları görün

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        StyleCare

        StyleCare

        Saç Şekillendirme Seti

        Toplam:

        İstediğiniz saç şeklini seçin

        Stil rehberi ile 10'dan fazla stil

        • Tek bir kutuda 10'dan fazla saç şekli
        • 5 aparat ve aksesuarlar
        • Stil Rehberi
        • OneClick Teknolojisi
        Mükemmel sonuçlar için 80 mm düzleştirici

        Mükemmel sonuçlar için 80 mm düzleştirici

        Mükemmel sonuçlar için 80 mm düzleştirici plakalar.

        Sıkı veya gevşek bukleler için 25 mm bukle maşası

        Sıkı veya gevşek bukleler için 25 mm bukle maşası

        Mükemmel derecede sıkı veya gevşek bukleler için 25 mm bukle maşası.

        10'dan fazla saç şekli için stil rehberi ve 3 adet kullanışlı saç aksesuarı

        10'dan fazla saç şekli için stil rehberi ve 3 adet kullanışlı saç aksesuarı

        10'dan fazla stil için stil rehberi, kolay saç şekillendirme için 2 adet lastik toka ve farklı stil denemeleri için bir adet çok amaçlı saç tokası.

        OneClick Teknolojisi ile hızlı ve kolay aparat değişimi

        OneClick Teknolojisi ile hızlı ve kolay aparat değişimi

        Saç Şekillendirme Setinin OneClick tasarımı sayesinde aparatları değiştirmek hiç olmadığı kadar kolay ve hızlıdır. Aparatı çıkarmak için cihazı soğuk uçtan tutup düğmeye basarak itin.

        Kusursuz sonuçlar için profesyonel yüksek sıcaklık

        Kusursuz sonuçlar için profesyonel yüksek sıcaklık

        Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz mükemmel stile sahip olmanızı sağlar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Bu şekillendirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.

        Koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır. Şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığını deneyimleyebilirsiniz.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          110-240 V
          Isıtıcı tipi
          PTC
          Plaka boyutu
          Maşa 90 mm
          Kablo uzunluğu
          1,8 m
          Şekillendirme sıcaklığı
          210°C sıcaklığa kadar
          Isınma süresi
          60 sn

        • Özellikler

          Soğuk uç
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Maşa çapı
          25 mm
          Isınan parçaların kaplaması
          Seramik
          OneClick teknolojisi
          Evet
          Düzleştirici boyutu
          30x80 mm

        • Başlıklar

          Bukle maşası
          Evet
          Düzleştirici
          Evet

        • Özellikler

          Asma halkası
          Evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Aksesuarlar

          Lastik toka
          2
          Çok amaçlı saç tokası
          Evet
          Stil rehberi
          yaratması kolay 10 basit stil ile

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