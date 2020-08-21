İstediğiniz saç şeklini seçin
Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz saç şeklini seçin
Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin. Tüm faydaları görün
İstediğiniz saç şeklini seçin
Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz saç şeklini seçin
Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin. Tüm faydaları görün
Saç Şekillendirme Seti
Toplam:
Mükemmel sonuçlar için 80 mm düzleştirici plakalar.
Mükemmel derecede sıkı veya gevşek bukleler için 25 mm bukle maşası.
10'dan fazla stil için stil rehberi, kolay saç şekillendirme için 2 adet lastik toka ve farklı stil denemeleri için bir adet çok amaçlı saç tokası.
Saç Şekillendirme Setinin OneClick tasarımı sayesinde aparatları değiştirmek hiç olmadığı kadar kolay ve hızlıdır. Aparatı çıkarmak için cihazı soğuk uçtan tutup düğmeye basarak itin.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz mükemmel stile sahip olmanızı sağlar.
Bu şekillendirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır. Şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığını deneyimleyebilirsiniz.
1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
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