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StyleCareSaç Şekillendirme Seti

BHH811/00

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
İstediğiniz stili seçin
Her gün farklı bir stil! Stil rehberiyle birlikte gelen yeni Philips Saç Şekillendirme Seti ile mükemmel görünen düz ve kıvırcık saçlardan topuzlara ve daha fazlasına kadar 10'dan fazla stilde saçınızı şekillendirin.
Tüm avantajları görüntüleyin

Stil rehberi ile 10'dan fazla stil

İstediğiniz stili seçin

  • Tek bir kutuda 10'dan fazla saç şekli

  • 5 aparat ve aksesuarlar

  • Stil Rehberi

  • OneClick Teknolojisi

Mükemmel sonuçlar için 80 mm düzleştirici

Mükemmel sonuçlar için 80 mm düzleştirici

Mükemmel sonuçlar için 80 mm düzleştirici plakalar.

Sıkı veya gevşek bukleler için 25 mm bukle maşası

Sıkı veya gevşek bukleler için 25 mm bukle maşası

Mükemmel derecede sıkı veya gevşek bukleler için 25 mm bukle maşası.

10'dan fazla saç şekli için stil rehberi ve 3 adet kullanışlı saç aksesuarı

10'dan fazla saç şekli için stil rehberi ve 3 adet kullanışlı saç aksesuarı

10'dan fazla stil için stil rehberi, kolay saç şekillendirme için 2 adet lastik toka ve farklı stil denemeleri için bir adet çok amaçlı saç tokası.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

20/04/2022

Türkiye

Türkiye

Çok Memnunum!

1 adet sap kısmı 2 başlık, 2 bağlama tokası, 1 ayırma aparatı çıkıyor kutunun içerisinden. Düzleştiricinin performansı 10/9 başlığını değiştirip rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyorsun, maşayı da kalın olmasından dolayı çok sevdim, 10/10 çabuk ısınıyor uzun süre tutmadan şekil verebiliyorsunuz..

Avantajlar

kolay değiştirilebilir başlıklar

Dezavantajlar

küçük olması

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

24/04/2019

Türkiye

Türkiye

beğendim- sizlerede tavsiye ederim.

Uzun zaman önce saç düzleştirmeyi bırakmıştım. Çünkü saçlarım çok kötü durumdaydı, boya ve kullandığım bazı saç düzleştiriciler saçımı çok yıprattı.Bu ürünle tanıştığıma çok sevindim. Şimdiye kadar kullandıklarım arasında en iyi ürün diyebilirim. Tek seferde istediğim düzlüğü veriyor, tekrar bir kez daha üzerinden geçmeme gerek kalmıyor. Ürünün tasarımında da en çok beğendiğim yer parmak yanmasını önlemek için yapılan uç bölgelerdeki özel bölüm oldu. Yani açıkçası ben çok beğendim. Sizlere de TÜM SAMİMİYETİMLE tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

22/10/2018

Türkiye

Türkiye

Çok pratik ve havalı

Hızlı ısınması sebebiyle, acil durumlar için tam bir kurtarıcı. Özel tasarımı, kendinizi özel hissettiriyor. Prarik ve mükemmel bir işleyişi var. Almayı düşünenlere tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

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