Sütünüz geldiğinde göğüslerinizin dolu ve rahatsız hissettirdiği ancak bebeğinizin emmeye henüz hazır olmadığı zamanlar olabilir. Bu zamanlarda pompa kullanarak biraz rahatlayabilirsiniz. Ayrıca emzirebilir hale geldiğinizde sütünüzü sağmak, bebeğinizin emmesinin yanı sıra süt deponuzu da oluşturmanıza yardımcı olur. Böylece ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz bir süt kaynağınız olur.

Anne sütünü sağmak çok kolaydır. Ancak bir sağlık uzmanı aksini önermediği sürece süt sağmaya başlamak için emzirmenin oturmasını sağlamak amacıyla doğumdan sonra dört ila altı hafta kadar beklemek en iyisidir.