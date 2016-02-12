Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Meşgul anneler için paha biçilemez bir yöntem olan anne sütünü sağma hakkında bilmeniz gereken her şeyi keşfetmek için okumaya devam edin.
Anne sütünü sağmak, size daha fazla esneklik sağlarken bebeğinizin her zaman en iyi şekilde beslenmesine olanak tanır. Çalışma hayatınıza dönüyor olabilirsiniz, partneriniz miniğinizin beslenmesine daha fazla dahil olmak istiyor olabilir veya sadece kendinize hamilelik sonrası uzun bir dinlenme ya da gece dışarı çıkma imkanı yaratmak istiyor olabilirsiniz.
Bebeğiniz çok küçükse (prematüre) veya memeyi doğrudan alamayacak durumdaysa ağız sütünüzü veya anne sütünüzü sağarak bebeğinizin temel besinlerden faydalanmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz.
Yenidoğan bebeğiniz memeyi kavrayamıyorsa göğsünüzü sağarak sütünüzün gelmesini sağlayabilir ve hazır süt ihtiyacını azaltabilirsiniz. Bebeğin memeyi almasını sağlamada güçlük yaşıyorsanız ebeden yardım isteyin.
Sütünüz geldiğinde göğüslerinizin dolu ve rahatsız hissettirdiği ancak bebeğinizin emmeye henüz hazır olmadığı zamanlar olabilir. Bu zamanlarda pompa kullanarak biraz rahatlayabilirsiniz. Ayrıca emzirebilir hale geldiğinizde sütünüzü sağmak, bebeğinizin emmesinin yanı sıra süt deponuzu da oluşturmanıza yardımcı olur. Böylece ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz bir süt kaynağınız olur.
Anne sütünü sağmak çok kolaydır. Ancak bir sağlık uzmanı aksini önermediği sürece süt sağmaya başlamak için emzirmenin oturmasını sağlamak amacıyla doğumdan sonra dört ila altı hafta kadar beklemek en iyisidir.
Süt sağmanın en hızlı ve kolay yolu, elektronik veya manuel göğüs pompası kullanmaktır.
Hangi göğüs pompasının sizin için en iyisi olduğuna karar vermek, ne sıklıkla süt sağmayı planladığınıza ve ne kadar vakit ayırabileceğinize bağlıdır.
Manuel pompaların göğüslerden yeterince süt sağması, bireysel akış hızına bağlı olarak yaklaşık 15 - 45 dakika sürer.
Göğüs pompanıza alıştıktan sonra hızla ve kolayca süt sağabileceksiniz. Başta tuhaf gelebilir, ancak uğraşmaya değer.
Süt sağmaya başladığınızda kendinize zaman tanıyın, mahremiyetinizi sağlayın ve rahatlamaya çalışın. Göğüslerinizi işleme hazırlamak için başlamadan önce birkaç dakika boyunca nazikçe masaj yapabilirsiniz. Göğsünüze ılık, ıslak bir fanila uygulamak, başta çok daha fazla yardımcı olabilir. Bebeğinizin yakınınızda olması ya da bir fotoğrafının, giysisinin bulunması sütünüzün gelmesine yardımcı olabilir.
Başlamadan önce pompanızı sterilize etmeniz gerekir. Bu sütü bebeğinize daha sonra vermeyi planlıyorsanız sütün tarihini ve miktarını net şekilde şişenin etiketine yazarak steril kapta saklayın. Sağdığınız sütü buzdolabının arka kısmında 24 saat, dondurucuda ise 3 ay saklayabilirsiniz.
Pek çok anne, sabahları bebeğini besledikten sonra istediğinde kullanabileceği süt deposunu oluşturmak için bir kez sütünü sağmaktadır.
Daha sonra aynı gün (daima 12 saat) içinde kullanmak üzere anne sütünün buzunu çözmek için kabı buzdolabına koyup yavaşça çözülmesine izin verin. Hemen kullanmak için kabı sıcak su içine koyun. İsterseniz bir biberon ve bebek maması ısıtıcı da kullanabilirsiniz. Süt ısıtıldıktan sonra bir saat içinde kullanılması veya çöpe atılması gerekir. Asla daha sonra bebeğinize vermek üzere saklamayın.
Tam emzirme uygularken bebeğinizi ilk altı ay içinde biberonla beslemek isteyeceğiniz durumlar olabilir. Bu durumda bir biberon sağılmış sütü, bebeğiniz yaklaşık sekiz haftalıkken içirmeyi deneyin ve bu yöntemi haftada sadece birkaç kez kulanın.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
Sağılmış sütü saklama
Emzirmenin Sağlık Açısından Faydaları
Emzirmeden biberonla beslemeye geçiş
Bebek besleme ekipmanlarını sterilize etme