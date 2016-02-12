Emzirme düzeni oturduğunda ve göğüs pompası, biberon, emzik (ya da sütünüz ve bebeğinizle temas eden tüm diğer ekipmanlar) kullanmayı tercih ettiğinizde her kullanımdan önce bunları sterilize etmeniz önemlidir. Sütte bulunan mikroplar, bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş bir bebek için özellikle zararlı olabilir. Bebeğinizin beslenme ekipmanlarını düzgün şekilde temizlemeyi ve sterilize etmeyi unutmak, mide bozulmasına, ishale ve bebekle annenin mutsuz olmasına neden olabilir.

Elbette bunu yapmanızın çok gerekli olmadığını düşünüyor olabilirsiniz; ancak sterilizasyon, özellikle buhar ve ısı kullanan bir sterilizatör ile hızlı, kolay ve etkili bir işlemdir.