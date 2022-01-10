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  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
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  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

Üretimden kaldırıldı

Philips AventKonfor Tek elektrikli göğüs pompası

SCF332/01

3.8
| (41) İncelemeler
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin.
Tüm avantajları görüntüleyin

Masaj yastıklı göğüs pompası

Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

  • Natural

  • 125 ml/4 oz biberon içerir

Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona akmasını sağlar. Böylece pompalama sırasında, sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompalama sırasında konforlu ve rahat şekilde oturmanız, doğal olarak sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

Nazik uyarma modu ve 3 pompalama ayarı sunar

Nazik uyarma modu ve 3 pompalama ayarı sunar

Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün en rahat şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.

Rahatlatıcı etkili yumuşak masaj başlığı

Rahatlatıcı etkili yumuşak masaj başlığı

Masaj başlığımızın yeni kadifemsi dokusu, cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. Yastık, süt boşaltımını uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini nazikçe taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

41

İncelemeler

10/01/2022

Türkiye

Türkiye

Ürünü beğenerek kullanıyorum

Ürün kesinlikle çok başarılı urundenverim alamadığını masaj kısmının sorunlu olduğunu söyleyenler için doğru kullanımda kesinlikle böyle bir sorun olmadığını belirtmek isterim ben 8 sene önce de kullanmıştım yine kullanıyorum ve çok memnunum

Avantajlar

Kisa sürede rahat sağım yapıyor

Dezavantajlar

Belki daha sessiz olabilirdi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır

28/05/2019

Türkiye

Türkiye

Philips Kalitesi

Bebeğimi kucağıma aldığım ilk an tüm endişelerim de kucağıma oturmuştu. Ve sütüm hiç bir zaman yetmedi meleğime. Süt üretimim az olduğu için meme reddi yaşadığım dönemlerde kurtarıcım oldu. Az az da olsa anne sütümü bebeğime sunmanın keyfini yaşattın. Teşekkürler Avent

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır

29/05/2018

Türkiye

Türkiye

Hayat Kurtarıcı

Bir annenin en özel anı bebeğiyle yüz yüze,ten tene geldiği andır.Onu emzirmek,9 ay karnında taşıdıktan sonra onu gerçekten hissedebilmek.Biz bu anları bebeğimle uzun bir zaman sonra yaşayabildik.Bebeğim prematür doğdu,bu yüzden de uzun bir süre yoğun bakımda kaldı.Bu süre zarfı içerisinde sütümü bebeğimle buluşturmamı sağlayan ve sonra ki süreçte de olmazsa olmazım olan bir ürün...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır

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