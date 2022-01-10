2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF332/01
Natural
125 ml/4 oz biberon içerir
Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona akmasını sağlar. Böylece pompalama sırasında, sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompalama sırasında konforlu ve rahat şekilde oturmanız, doğal olarak sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.
Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün en rahat şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.
Masaj başlığımızın yeni kadifemsi dokusu, cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. Yastık, süt boşaltımını uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini nazikçe taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
3.8
5 üzerinden
41
İncelemeler
3yavru annesi
10/01/2022
Türkiye
Ürünü beğenerek kullanıyorum
Ürün kesinlikle çok başarılı urundenverim alamadığını masaj kısmının sorunlu olduğunu söyleyenler için doğru kullanımda kesinlikle böyle bir sorun olmadığını belirtmek isterim ben 8 sene önce de kullanmıştım yine kullanıyorum ve çok memnunum
Avantajlar
Kisa sürede rahat sağım yapıyor
Dezavantajlar
Belki daha sessiz olabilirdi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır
Iremzeyno
28/05/2019
Türkiye
Philips Kalitesi
Bebeğimi kucağıma aldığım ilk an tüm endişelerim de kucağıma oturmuştu. Ve sütüm hiç bir zaman yetmedi meleğime. Süt üretimim az olduğu için meme reddi yaşadığım dönemlerde kurtarıcım oldu. Az az da olsa anne sütümü bebeğime sunmanın keyfini yaşattın. Teşekkürler Avent
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır
Tbb0716
29/05/2018
Türkiye
Hayat Kurtarıcı
Bir annenin en özel anı bebeğiyle yüz yüze,ten tene geldiği andır.Onu emzirmek,9 ay karnında taşıdıktan sonra onu gerçekten hissedebilmek.Biz bu anları bebeğimle uzun bir zaman sonra yaşayabildik.Bebeğim prematür doğdu,bu yüzden de uzun bir süre yoğun bakımda kaldı.Bu süre zarfı içerisinde sütümü bebeğimle buluşturmamı sağlayan ve sonra ki süreçte de olmazsa olmazım olan bir ürün...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/01 Comfort Single electric breast pump için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA