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Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün
Konfor Tek elektrikli göğüs pompası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona akmasını sağlar. Böylece pompalama sırasında, sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompalama sırasında konforlu ve rahat şekilde oturmanız, doğal olarak sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.
Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün en rahat şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.
Masaj başlığımızın yeni kadifemsi dokusu, cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. Yastık, süt boşaltımını uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini nazikçe taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Göğüs pompasının kompakt tasarımı, kolay tutma ve rahatça göğse yerleştirilmesini sağlar. Küçük ve hafif ünite sağım yaparken rahat erişim için kolayca yerleştirilebilir. Hareket halinde ve saklamada kolaylık için tüp kolayca ünitenin etrafına sarılabilir. Ayrıca hareket halinde kolayca pille kullanılabilir.
Kolayca öğrenilebilen montaj için görsel olarak kolayca eşleşen parçalar.
Bu göğüs pompası Classic biberonlar ve süt saklama kapları dahil olmak üzere Philips Avent ürün serisindeki diğer besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Philips Avent ayrıca daha uzun süre emzirmenize yardımcı olmak ve daha rahat etmenizi sağlamak için geniş bir göğüs bakım aksesuarları yelpazesi sunar.
Daha az sayıdaki parça sayesinde kolayca temizlenir. Sütünüz hiç bir zaman tüp sistemi ve baz ünitesiyle temas etmez. Elektrikli parçalar dışındaki tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Tek elektrikli göğüs pompası sık süt pompalayan ve zahmetsizce tek düğmeye basarak süt sağabilmeye önem veren anneler için idealdir.
Menşei
Malzeme
Paket içeriği
Göğüs pompası
Tasarım
Kolay kullanım
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar
SCF254/61
SCF254/24