Bebeğim doğduktan sonra emzirme konusunda çok problem yaşadım ilk bebeğim olduğu için bi çok tecrübesizliklerim oldu sütüm azaldı bebek emmede problem yaşadı kullanan insanların yorumlarını okuyarak bu ürünü almaya karar verdim ve çok memnunum çoğu makineler sütü az olan insanların sütünü sağmıyor ama bu sağma makinesi çok güzel sağım yapıyor gögüs uçlarını yara yapmıyor 4farklı modda sağım yapabiliryorsun ve sağım yaparken eğilmeye hiç gerek yok en güzel yanlarından birisi de temizliği çok kolay ürünün uzun kablosu da rahat kullanımı sağlıyor isteniyorsa pillede çalışıyor ama ben hiç denemedim makinenin sesi de insanı rahatsız etmiyor almak isteyenlere tavsiye ederim aklınız da bi soru işareti kalmasın fiyatını hak eden bir ürün paranızın çöpe gitmeyeceğinize emin olabilirsiniz herzaman ki gibi Philips kalitesi...