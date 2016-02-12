Sağdığınız sütünüz buzdolabında 24 saate kadar, dondurucuda ise 3 aya kadar saklanabilir. Sütün sabit bir sıcaklıkta saklanmasını sağlamak için buzdolabının kapak kısmı yerine rafa yerleştirin.

Dondurulmuş anne sütü, çözüldükten sonra buzdolabında 12 saate kadar saklanabilir. Süt saklamak için tek kullanımlık bardakları da kullanabilirsiniz; ancak ne zaman sağıldığını bilmek için üzerine tarihi yazmayı unutmayın.