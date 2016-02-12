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Sağdığınız sütünüzü sterilize biberonlarda saklayarak taze tutun. Philips Avent biberonların tümünde tazeliği korumak ve anne sütü saklamayı sorunsuz hale getirmek için tam oturan kapaklar bulunur.
Sağdığınız sütünüz buzdolabında 24 saate kadar, dondurucuda ise 3 aya kadar saklanabilir. Sütün sabit bir sıcaklıkta saklanmasını sağlamak için buzdolabının kapak kısmı yerine rafa yerleştirin.
Dondurulmuş anne sütü, çözüldükten sonra buzdolabında 12 saate kadar saklanabilir. Süt saklamak için tek kullanımlık bardakları da kullanabilirsiniz; ancak ne zaman sağıldığını bilmek için üzerine tarihi yazmayı unutmayın.
Isı farklılıkları bebeğinizin yanmasına neden olabileceğinden sağılmış sütü çözdürmek veya ısıtmak için kesinlikle mikrodalga kullanmayın.
Her besleme sonrasında bebeğinizin biberonunda kalan sütü atmanız önerilir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
Süt sağmanın faydaları
Emzirmeden biberonla beslemeye geçiş