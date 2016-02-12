Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Çoğu yeni anne emzirebilmeyi ve beslenme zamanını bebeğiyle birlikte geçirerek yakın bağ kurmanın keyfini yaşamak ister. Fakat bazen annelere emzirmek zor gelebilir, bu nedenle yeni bir anne olarak destek aldığınızı hissetmeniz ve emzirmenin faydalarını bilmeniz önemlidir. Böylece daha uzun süre boyunca emzirmekten keyif alabilirsiniz.
Erken doğmuş bebeklerde emzirme şunları sağlar:
Zamanında doğmuş bebeklerde emzirme şu riskleri azaltır:
Şu riskleri de azaltabilir:
Bebeğinizi sütten kesip katı gıdalara geçirirken emzirmek gıda alerjisi riskini azaltabilir.
Emzirmek rahmin normal boyutuna dönmesine yardımcı olur ve kanamayı azaltır.
Emzirmek şu riskleri de azaltabilir:
Günde yaklaşık 500 kalori harcamanızı sağlar, böylece hamilelik sırasında aldığınız fazla kiloları vermenize yardımcı olabilir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
Bebeğim yeterince süt alıyor mu?
Süt sağmanın faydaları