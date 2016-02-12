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    Guide to breastfeeding - Chapter 1: Benefits of breastfeeding

    Emzirmenin faydaları

    Çoğu yeni anne emzirebilmeyi ve beslenme zamanını bebeğiyle birlikte geçirerek yakın bağ kurmanın keyfini yaşamak ister. Fakat bazen annelere emzirmek zor gelebilir, bu nedenle yeni bir anne olarak destek aldığınızı hissetmeniz ve emzirmenin faydalarını bilmeniz önemlidir. Böylece daha uzun süre boyunca emzirmekten keyif alabilirsiniz.

    Philips AVENT - Health benefits for your baby

    Bebeğinizin sağlığı açısından faydaları

    Erken doğmuş bebeklerde emzirme şunları sağlar:

    • İltihap ve prematüre bebeklerde görülen ciddi bir rahatsızlık olan göbek enfeksiyonu (nekrotizan enterokolit olarak bilinir) riskinin azaltılması
    • Bebeğin enfeksiyondan korunması

    Zamanında doğmuş bebeklerde emzirme şu riskleri azaltır:

    • Mide mikropları
    • Öksürük ve soğuk algınlığı
    • Orta kulak enfeksiyonları

    Şu riskleri de azaltabilir:

    • Egzama
    • Çocuk lösemisi
    • Obezite
    • Diyabet

    Bebeğinizi sütten kesip katı gıdalara geçirirken emzirmek gıda alerjisi riskini azaltabilir.

    Sizin sağlığınız açısından faydaları

    Emzirmek rahmin normal boyutuna dönmesine yardımcı olur ve kanamayı azaltır.

    Emzirmek şu riskleri de azaltabilir:

    • Meme kanseri
    • Yumurtalık kanseri
    • Osteoporoz

    Emzirmenin diğer faydaları

    • Bebeğinizle bağ kurmanıza yardımcı olur
    • Biberonla beslemeden daha ekonomiktir
    • İlerideki hamileliği geciktirebilir
    • Rahat ve hijyeniktir, daima doğru sıcaklıkta hazır bulunur
    • Gece beslemeyi kolaylaştırır
    • Seyahat etmek daha kolaydır

    Günde yaklaşık 500 kalori harcamanızı sağlar, böylece hamilelik sırasında aldığınız fazla kiloları vermenize yardımcı olabilir.

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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