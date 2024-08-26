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    Philips Evnia Oled QD oled gaming

    Evnia OLED/QD OLED Gaming

    Philips Evnia OLED/QD OLED monitörlerini tanıtıyoruz

    Philips Evnia QD OLED vs LCD

    LCD vs QD OLED

     

    QD OLED canlı ve gerçekçi renkler, kusursuz bir siyah ve mükemmel tepki süreleriyle akıcı hareketler sağlar. LCD ekranlar güvenilir performans ve uygun fiyat sunarken, QD OLED ekranlar eşsiz görsel kalite ve gerçekçilik sağlar. QD OLED ile ekran teknolojisinin geleceğine adım atın.

    Philips Evnia Sonsuz Kontrast Orani

    Sonsuz kontrast oranı

     

    İster karanlık zindanları ister doğa manzaralarını keşfediyor olun, QD OLED monitörler yüksek kontrast oranları ve derin siyah renkleri sayesinde görsel açıdan çarpıcı bir oyun deneyimi sunar.

    Philips Evnia gaming Monitors HDR vs True black

    HDR vs HDR TrueBlack 400

     

    Daha canlı renkleri tecrübe edin ve hakiki siyaha tanık olun. Oyun ortamınız, hikayeye daha derinden dalabildiğiniz için ve iyileştirilmiş görsel netlik sayesinde daha gerçekçi hale gelir.

    Philips Oled 3 Year Warranty

      • Üç yıllık OLED ve QD OLED Garantimiz

         

        Philips'in OLED ve QD OLED ekranları üç yıllık fabrika garantisi kapsamında olup bu garanti OLED ve QD OLED ekran yanması (burn-in) korumasını* da içerir. Size ek bir güvenlik katmanı sağlamak amacıyla, her bir ilgili OLED ve QD OLED ürünü için bazı temel bakım ilkeleri de sunuyoruz ve bu ilkeleri Kullanım Kılavuzlarındaki "OLED Monitörleri için Özel Bakım" ve "QD OLED Monitörleri için Özel Bakım" belgelerinin yanı sıra, ilgili ürünün Philips destek sayfasındaki Kılavuzlar ve Belgeler bölümünde yer alan belgelerde bulabilirsiniz.

         

        * Philips'in Garanti koşullarına tabidir. OLED ve QD OLED ekran yanması koruması, modele özgü "OLED Monitörleri için Özel Bakım" ve "QD OLED Monitörleri için Özel Bakım" belgelerinde yer alan ilkelere bağlı kalınması kaydıyla geçerlidir. Yalnızca AB bölgesinde geçerlidir.

        Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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      Hizli yenileme frekanslari

      Hızlı yenileme frekanslarını deneyimleyin

       

      Evnia QD OLED monitörler yüksek yenileme hızlarıyla size hız ve çeviklik gerektiren oyunlarda rakiplerinize karşı avantaj sağlar. Hareket kopuklukları, takılma ve giriş gecikmesini ortadan kaldırarak kesintisiz bir oyun deneyimi sağlar.

      Philips evnia FAQ logo

      FAQs

      QD OLED nedir?

      QD OLED, kuantum noktaları (Quantum Dots – QD) ve organik ışık diyotlarının (Organic Light Emitting Diodes – OLED) birleşimini temsil eder ve her iki teknolojinin güçlü yönlerini tek bir ilgi çekici yenilikte birleştirir. OLED ekranlar temelde, olağanüstü kontrast, üstün görüntü kalitesi ve karmaşık ayrıntıların görüntülenmesini sağlayan piksellere (veya diyotlara) dayanmaktadır.

       

      QD OLED teknolojisinde ise, bu diyotlara parlaklığı arttıran ve daha geniş bir renk spektrumunun görüntülenmesini sağlayan kuantum noktaları stratejik olarak yerleştirilir. Bu yenilikçi süreç sayesinde, benzersiz bir parlaklık ve daha geniş bir renk yelpazesi sağlanır.

      QD OLED oyun oynamak için uygun mudur?

      QD OLED oyun oynamak için mükemmel bir seçimdir, zira piyasanın sunduğu en iyi görüntü kalitesini sağlar. Etkileyici parlaklık seviyeleri ve sonsuz kontrast oranına sahip QD OLED, 240 Hz ve UHD 4K çözünürlük gibi diğer üst düzey özelliklerle birleştiğinde size hakiki bir oyun performansı sunar.

      QD OLED satın almaya değer mi?

      Oyun oynarken kusursuz bir görüntü her şeyden önemlidir. QD OLED monitörler piksel düzeyinde çalışır ve görüntüyü diğer teknolojiler gibi bölüm bölüm değil, birer birer yeniler. QD OLED, ister acemi, ister tecrübeli tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşılar; çünkü her ayrıntıyı kusursuz bir şekilde işler, görüntüsü dinamiktir ve kendinizi oyuna tamamen kaptırmanızı sağlar. Kısacası: Almaya tamamen değer!

      QD OLED teknolojisinin avantajları nelerdir?

      Oyunları QD OLED ile oynamanın birçok avantajı vardır. Temel avantajları arasında QD OLED teknolojisini gerçekten öne çıkaran özellikler yer alır, yani sonsuz kontrast oranı, derin siyahlar, yüksek parlaklık ve canlı renkler.

      OLED ile QD OLED arasındaki fark nedir?

      QD OLED, OLED panellerini kuantum nokta teknolojisi ile birleştiren hibrit bir yaklaşımı temsil eder. Her ikisinin de en iyi tarafları QD OLED teknolojisinde birleştirilerek gerçekten çarpıcı bir ekran elde edilmiştir.

      OLED/QD OLED deneyimini keşfedin

      0.03 ms 1 ms
      4K UHD QHD
      Philips Evnia FAQ logo

      FAQs

      QD OLED nedir?

      QD OLED, kuantum noktaları (Quantum Dots – QD) ve organik ışık diyotlarının (Organic Light Emitting Diodes – OLED) birleşimini temsil eder ve her iki teknolojinin güçlü yönlerini tek bir ilgi çekici yenilikte birleştirir. OLED ekranlar temelde, olağanüstü kontrast, üstün görüntü kalitesi ve karmaşık ayrıntıların görüntülenmesini sağlayan piksellere (veya diyotlara) dayanmaktadır.

       

      QD OLED teknolojisinde ise, bu diyotlara parlaklığı arttıran ve daha geniş bir renk spektrumunun görüntülenmesini sağlayan kuantum noktaları stratejik olarak yerleştirilir. Bu yenilikçi süreç sayesinde, benzersiz bir parlaklık ve daha geniş bir renk yelpazesi sağlanır.

      QD OLED oyun oynamak için uygun mudur?

      QD OLED oyun oynamak için mükemmel bir seçimdir, zira piyasanın sunduğu en iyi görüntü kalitesini sağlar. Etkileyici parlaklık seviyeleri ve sonsuz kontrast oranına sahip QD OLED, 240 Hz ve UHD 4K çözünürlük gibi diğer üst düzey özelliklerle birleştiğinde size hakiki bir oyun performansı sunar.

      QD OLED satın almaya değer mi?

      Oyun oynarken kusursuz bir görüntü her şeyden önemlidir. QD OLED monitörler piksel düzeyinde çalışır ve görüntüyü diğer teknolojiler gibi bölüm bölüm değil, birer birer yeniler. QD OLED, ister acemi, ister tecrübeli tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşılar; çünkü her ayrıntıyı kusursuz bir şekilde işler, görüntüsü dinamiktir ve kendinizi oyuna tamamen kaptırmanızı sağlar. Kısacası: Almaya tamamen değer!

      QD OLED teknolojisinin avantajları nelerdir?

      Oyunları QD OLED ile oynamanın birçok avantajı vardır. Temel avantajları arasında QD OLED teknolojisini gerçekten öne çıkaran özellikler yer alır, yani sonsuz kontrast oranı, derin siyahlar, yüksek parlaklık ve canlı renkler.

      OLED ile QD OLED arasındaki fark nedir?

      QD OLED, OLED panellerini kuantum nokta teknolojisi ile birleştiren hibrit bir yaklaşımı temsil eder. Her ikisinin de en iyi tarafları QD OLED teknolojisinde birleştirilerek gerçekten çarpıcı bir ekran elde edilmiştir.

      4K UHD QHD

              Evnia OLED/QD OLED Monitörlerle Potansiyeli Değerlendirin

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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