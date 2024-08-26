Philips'in OLED ve QD OLED ekranları üç yıllık fabrika garantisi kapsamında olup bu garanti OLED ve QD OLED ekran yanması (burn-in) korumasını* da içerir. Size ek bir güvenlik katmanı sağlamak amacıyla, her bir ilgili OLED ve QD OLED ürünü için bazı temel bakım ilkeleri de sunuyoruz ve bu ilkeleri Kullanım Kılavuzlarındaki "OLED Monitörleri için Özel Bakım" ve "QD OLED Monitörleri için Özel Bakım" belgelerinin yanı sıra, ilgili ürünün Philips destek sayfasındaki Kılavuzlar ve Belgeler bölümünde yer alan belgelerde bulabilirsiniz.

* Philips'in Garanti koşullarına tabidir. OLED ve QD OLED ekran yanması koruması, modele özgü "OLED Monitörleri için Özel Bakım" ve "QD OLED Monitörleri için Özel Bakım" belgelerinde yer alan ilkelere bağlı kalınması kaydıyla geçerlidir. Yalnızca AB bölgesinde geçerlidir.