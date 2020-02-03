2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
346P1CRH/00
Net panoramik görünümle her işin üstesinden gelin
DisplayHDR 400 özellikli Philips Brilliance kavisli WQHD ekran, net ve olağanüstü görüntü sağlar. USB-C ve Windows Hello özellikli güvenli açılır web kamerası üretkenliğinizi artırır.
P Line
86,36 cm (34 inç)
3440 x 1440 (WQHD)
Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntülere ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.
Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.
Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan dahili USB C tipi bağlantı istasyonuna sahiptir. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Klavye, fare veya RJ-45 Ethernet kablosu dahil tüm çevre birimlerinizi monitörün bağlantı istasyonuna bağlayarak hayatınızı kolaylaştırın. Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayarak yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda dizüstü bilgisayarınızı çalıştırın ve şarj edin.
Yorumlar
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Maksimum çözünürlük, USB-C, DP veya HDMI girişlerinin hepsinde çalışır.
PC'niz HBR3'ü desteklemiyorsa USB-C'ye bağlanırken lütfen USB hub ayarını USB 2.0 yapın; çözünürlük 100 Hz'de 3440 x 1440'ı destekleyecektir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.
DisplayPort 1.4 sürümü HDR içindir
USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt modunu desteklemesi gerekir
USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.
Desteklenebilen maksimum harici ekran sayısı: USB-C ile 1, DP ile 2
Maksimum harici monitör çözünürlüğü, bant genişliği kısıtlamasına bağlıdır.
PC HBR3'ü destekliyorsa monitörünüz USB-C ile bağlandığında birincil monitörde 60 Hz'de 3440 x 1440 ve ikincil monitörde 60 Hz'de 1920 x 1080 maksimum çözünürlükle MST işlevine sahip olabilirsiniz. Aksi takdirde MST işlevine sahip olmak için lütfen OSD ayarı üzerinden birincil monitörün USB ayarını USB 2.0'a değiştirin
MST, DP'den öncelikli olduğunda hem birincil hem ikincil monitörün OSD ayarı üzerinden DP çıkışı uzatma moduna ayarlanması gerekir ve hem birincil hem ikincil monitör için maksimum çözünürlük yalnızca 60 Hz'de 3440 x 1440 olabilir.
EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Ürünle birlikte verilen kablolar, ülkeye veya bölgeye özel gerekliliklere uygun şekilde tip, miktar ve teknik özellik bakımından değişiklik gösterebilir.