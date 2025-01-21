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    Philips Monitör

    Çevre Taahhüdü

    TCO sertifikalı Philips monitörler beş yıl garantili

        "TCO Sertifikalı" sertifikası ne anlama gelir?

         

        TCO, BT ürünleri için tüm ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal sorumluluk açısından yüksek standartlar belirleyen, önde gelen global sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Bu sadece bir etiket değil, daha akıllı ürün seçimleriyle daha iyi ve daha çevre dostu bir dünya yaratma taahhüdüdür.

        TCO certified edge logo

        Önemli Odak Noktaları

        Çevresel Sorumluluk: Çevre dostu üretim, daha az tehlikeli malzeme ve enerji açısından verimli tasarım sağlar

        Sosyal Sorumluluk: Adil çalışma koşulları ve güvenli iş yerleri dahil olmak üzere tedarik zincirinde etik uygulamaları sürdürür

        Dairesel Ekonomi: Ürün dayanıklılığını, onarılabilirliği ve sürdürülebilir kullanım ömrü sonu yönetimini destekler

        Bağımsız Doğrulama: TCO Sertifikalı tüm ürünler, sürdürülebilirlik ve performans açısından katı standartları karşıladıklarından emin olmak için bağımsız olarak test edilir

        Neden TCO Sertifikalı Philips Monitörleri tercih etmelisiniz?

         

        TCO Sertifikalı Philips Monitörler, yeniliğe değer veren ve çevreye olan etkilerini önemseyen kişiler için tasarlanmıştır.

        TCO Sertifikalı Philips Monitörleri seçmek, kalite veya performanstan ödün vermeksizin sorumlu uygulamalar üzerine inşa edilmiş bir geleceğe katkıda bulunmak anlamına gelir.

        TCO Edge sertifikalı Philips monitörlerle çalışan bir kadın.

        Amaca Uygun Üretim: TCO Sertifikalı monitörler, tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastikler gibi sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir

        Enerji Tasarrufu Odaklı Tasarım: Gelişmiş teknolojiler enerji tüketimini en aza indirerek karbon ayak izinizi azaltmaya yardımcı olur

        Uzun Ömürlü Dayanıklılık: Uzun süreli kullanım ve onarım için tasarlanmıştır; e-atıkları azaltır ve dairesel ekonomiyi destekler

        Etik Uygulamalar: Philips'in dürüstlük ve sürdürülebilirlik taahhüdüne uygun olarak sorumlu üretim süreçlerini garanti eder

        TCO Sertifikalı Modelleri Keşfedin

         

        Philips Monitörler; çevre dostu tasarım, en son teknoloji ve uzun süreli güvenilirlik sağlayan TCO Sertifikalı modeller sunar. Bu ürünler yalnızca yüksek sürdürülebilirlik standartlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda profesyoneller ve çevreye duyarlı kullanıcılar için üstün performans sunacak şekilde tasarlanmıştır.

        5 Yıl Garanti

         

        TCO Sertifikalı 10. Nesil tüm Philips monitör serileri, kalite ve güvenilirliğine olan güvenimizi yansıtan 5 yıllık garantiyle birlikte gelir. Bu garanti süresi, atıkların ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunan uzun ömürlü ürünleri teşvik ederek sorumlu tasarım ve üretim yoluyla daha sürdürülebilir bir geleceği destekler.
         

        5 yıl garantiye sahip TCO Sertifikalı 10. Nesil ilk modeller Şubat 2025 itibarıyla kullanıma sunulacaktır.

        tco five years logo

        Güvenebileceğiniz Sürdürülebilir Uygulamalar

         

        Philips Monitörler ile hem müşterilerimize hem de gezegenimize fayda sağlayacak çözümler ürettiğimize inanıyoruz. TCO Sertifikalı monitörleri seçtiğinizde en son teknolojiyi sürdürülebilir uygulamalarla birleştiren ürünleri seçmiş olursunuz. Birlikte, herkes için daha parlak bir gelecek inşa ediyoruz.

        TCO Sertifikalı 10. Nesil Philips monitörler için garanti bildirimi

         


        Philips olarak, uzun süre kullanım için tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt dahilinde, müşterilerimizin içinin rahat olmasını sağlamak için kapsamlı bir garanti sunuyoruz.

        Dahil edilen ürün üretim garantisi:

        TCO Sertifikalı tüm 10. Nesil Philips monitör serileri, malzeme ve işçilik kusurlarını kapsayan standart 5 yıllık garantiyle birlikte gelir. Bu garanti, yanlış kullanım veya kazalardan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

        Garanti bilgileri kapsamında Philips destek sayfasında belirtilen garanti istisnaları, ticari veya ticari olmayan son müşteriler arasında ayrım yapılmaksızın geçerlidir.

        TCO Sertifikalı tüm 10. Nesil Philips ürünleri için yazılım güncellemeleri:

        İşletim sistemine yönelik ücretsiz güvenlik güncellemelerini, düzeltici güncellemeleri ve işlevsellik güncellemelerini, ürünün Philips tarafından satıldığı tarihten itibaren veya son üretildiği tarihten itibaren en az 5 yıl boyunca sağlıyoruz.

        *5 yıl garanti yalnızca TCO Sertifikalı 10. Nesil monitörler için geçerlidir.
        **Bu beyan Rusya, Beyaz Rusya ve/veya satışların etkin olmadığı diğer ülkeler hariç olmak üzere yalnızca Avrupa ülkeleri için geçerlidir.

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        Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.

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