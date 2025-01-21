TCO Sertifikalı 10. Nesil Philips monitörler için garanti bildirimi



Philips olarak, uzun süre kullanım için tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt dahilinde, müşterilerimizin içinin rahat olmasını sağlamak için kapsamlı bir garanti sunuyoruz.



Dahil edilen ürün üretim garantisi:



TCO Sertifikalı tüm 10. Nesil Philips monitör serileri, malzeme ve işçilik kusurlarını kapsayan standart 5 yıllık garantiyle birlikte gelir. Bu garanti, yanlış kullanım veya kazalardan kaynaklanan hasarları kapsamaz.



Garanti bilgileri kapsamında Philips destek sayfasında belirtilen garanti istisnaları, ticari veya ticari olmayan son müşteriler arasında ayrım yapılmaksızın geçerlidir.



TCO Sertifikalı tüm 10. Nesil Philips ürünleri için yazılım güncellemeleri:



İşletim sistemine yönelik ücretsiz güvenlik güncellemelerini, düzeltici güncellemeleri ve işlevsellik güncellemelerini, ürünün Philips tarafından satıldığı tarihten itibaren veya son üretildiği tarihten itibaren en az 5 yıl boyunca sağlıyoruz.



*5 yıl garanti yalnızca TCO Sertifikalı 10. Nesil monitörler için geçerlidir.

**Bu beyan Rusya, Beyaz Rusya ve/veya satışların etkin olmadığı diğer ülkeler hariç olmak üzere yalnızca Avrupa ülkeleri için geçerlidir.

