TCO, BT ürünleri için tüm ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal sorumluluk açısından yüksek standartlar belirleyen, önde gelen global sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Bu sadece bir etiket değil, daha akıllı ürün seçimleriyle daha iyi ve daha çevre dostu bir dünya yaratma taahhüdüdür.
TCO, BT ürünleri için tüm ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal sorumluluk açısından yüksek standartlar belirleyen, önde gelen global sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Bu sadece bir etiket değil, daha akıllı ürün seçimleriyle daha iyi ve daha çevre dostu bir dünya yaratma taahhüdüdür.
TCO Sertifikalı Philips Monitörler, yeniliğe değer veren ve çevreye olan etkilerini önemseyen kişiler için tasarlanmıştır. TCO Sertifikalı Philips Monitörleri seçmek, kalite veya performanstan ödün vermeksizin sorumlu uygulamalar üzerine inşa edilmiş bir geleceğe katkıda bulunmak anlamına gelir.
TCO Sertifikalı Philips Monitörler, yeniliğe değer veren ve çevreye olan etkilerini önemseyen kişiler için tasarlanmıştır.
TCO Sertifikalı Philips Monitörleri seçmek, kalite veya performanstan ödün vermeksizin sorumlu uygulamalar üzerine inşa edilmiş bir geleceğe katkıda bulunmak anlamına gelir.
Philips Monitörler; çevre dostu tasarım, en son teknoloji ve uzun süreli güvenilirlik sağlayan TCO Sertifikalı modeller sunar. Bu ürünler yalnızca yüksek sürdürülebilirlik standartlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda profesyoneller ve çevreye duyarlı kullanıcılar için üstün performans sunacak şekilde tasarlanmıştır.
Philips Monitörler; çevre dostu tasarım, en son teknoloji ve uzun süreli güvenilirlik sağlayan TCO Sertifikalı modeller sunar. Bu ürünler yalnızca yüksek sürdürülebilirlik standartlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda profesyoneller ve çevreye duyarlı kullanıcılar için üstün performans sunacak şekilde tasarlanmıştır.
TCO Sertifikalı 10. Nesil tüm Philips monitör serileri, kalite ve güvenilirliğine olan güvenimizi yansıtan 5 yıllık garantiyle birlikte gelir. Bu garanti süresi, atıkların ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunan uzun ömürlü ürünleri teşvik ederek sorumlu tasarım ve üretim yoluyla daha sürdürülebilir bir geleceği destekler. 5 yıl garantiye sahip TCO Sertifikalı 10. Nesil ilk modeller Şubat 2025 itibarıyla kullanıma sunulacaktır.
TCO Sertifikalı 10. Nesil tüm Philips monitör serileri, kalite ve güvenilirliğine olan güvenimizi yansıtan 5 yıllık garantiyle birlikte gelir. Bu garanti süresi, atıkların ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunan uzun ömürlü ürünleri teşvik ederek sorumlu tasarım ve üretim yoluyla daha sürdürülebilir bir geleceği destekler.
5 yıl garantiye sahip TCO Sertifikalı 10. Nesil ilk modeller Şubat 2025 itibarıyla kullanıma sunulacaktır.
Philips Monitörler ile hem müşterilerimize hem de gezegenimize fayda sağlayacak çözümler ürettiğimize inanıyoruz. TCO Sertifikalı monitörleri seçtiğinizde en son teknolojiyi sürdürülebilir uygulamalarla birleştiren ürünleri seçmiş olursunuz. Birlikte, herkes için daha parlak bir gelecek inşa ediyoruz.
Philips Monitörler ile hem müşterilerimize hem de gezegenimize fayda sağlayacak çözümler ürettiğimize inanıyoruz. TCO Sertifikalı monitörleri seçtiğinizde en son teknolojiyi sürdürülebilir uygulamalarla birleştiren ürünleri seçmiş olursunuz. Birlikte, herkes için daha parlak bir gelecek inşa ediyoruz.
Philips olarak, uzun süre kullanım için tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt dahilinde, müşterilerimizin içinin rahat olmasını sağlamak için kapsamlı bir garanti sunuyoruz.
Dahil edilen ürün üretim garantisi:
TCO Sertifikalı tüm 10. Nesil Philips monitör serileri, malzeme ve işçilik kusurlarını kapsayan standart 5 yıllık garantiyle birlikte gelir. Bu garanti, yanlış kullanım veya kazalardan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Garanti bilgileri kapsamında Philips destek sayfasında belirtilen garanti istisnaları, ticari veya ticari olmayan son müşteriler arasında ayrım yapılmaksızın geçerlidir.
TCO Sertifikalı tüm 10. Nesil Philips ürünleri için yazılım güncellemeleri:
İşletim sistemine yönelik ücretsiz güvenlik güncellemelerini, düzeltici güncellemeleri ve işlevsellik güncellemelerini, ürünün Philips tarafından satıldığı tarihten itibaren veya son üretildiği tarihten itibaren en az 5 yıl boyunca sağlıyoruz.
*5 yıl garanti yalnızca TCO Sertifikalı 10. Nesil monitörler için geçerlidir.
**Bu beyan Rusya, Beyaz Rusya ve/veya satışların etkin olmadığı diğer ülkeler hariç olmak üzere yalnızca Avrupa ülkeleri için geçerlidir.
Yeni monitörünüzü kaydetmek için ücretsiz "My Philips" hesabınızı oluşturun. Monitörünüzü kaydettikten sonra yeni güncellemeler çıktığında size haber vereceğiz.
Philips Monitörünüzün performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.
Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.
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