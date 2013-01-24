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Baslar kendini gösteriyor
Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baslar kendini gösteriyor
Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Tüm faydaları görün
Baslar kendini gösteriyor
Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baslar kendini gösteriyor
Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kulaklık
Toplam:
Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 40 mm neodimyum akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.
USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 4 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Çıkarılabilir kablo, bu kulaklıkları kablolu şekilde de kullanmanıza imkan tanır.
Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.
Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.
Çalan şarkıyı beğenmediniz mi? Düğmeye uzun basarak şarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı reddetmek mi istiyorsunuz? Düğmeye basmanız yeterlidir. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.
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