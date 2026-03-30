Baslar kendini gösteriyor

Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.