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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Kulaklık

TAH5205WT/00

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Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
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  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Hafif

  • Kompakt katlama

  • 29 saate kadar oynatma süresi

Güçlü 40 mm neodimyum sürücüler. BAS artırma düğmesi.

Güçlü 40 mm neodimyum sürücüler. BAS artırma düğmesi.

Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 40 mm neodimyum akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.

29 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj.

29 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj.

USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 4 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Çıkarılabilir kablo, bu kulaklıkları kablolu şekilde de kullanmanıza imkan tanır.

Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı.

Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Mevcut işlevler cep telefonu uyumluluğuna göre değişiklik gösterebilir.

  2. Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.