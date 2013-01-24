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Bass+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bass+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Bass+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bass+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.
Kulağa rahat ve doğal biçimde oturması için oval ve açılı tüplerle ergonomik biçimde tasarlanmıştır. Böylece tamamen rahat bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilirsiniz.
Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Kulaklarınıza mükemmel biçimde oturan ince kulak içi tasarımıyla her bir kulaklık son derece dengeli olur ve kulağınızdan düşmez.
Optimum pasif ses yalıtımı için tasarlanan bu kulak içi kulaklık, müziğinizin hiçbir ritmini kaçırmamanızı sağlar.
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.
Tasarım
Ses
Bağlantı
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
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