2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
12,2 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.
Kulağa rahat ve doğal biçimde oturması için oval ve açılı tüplerle ergonomik biçimde tasarlanmıştır. Böylece tamamen rahat bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilirsiniz.
Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
crosbros288
18/10/2021
Türkiye
Kaliteli Ses
Fiyat performans olarak başarılı ve kaliteli bir ürün.
Avantajlar
Üstün ses performansı, iyi yalıtım, konfor
Dezavantajlar
Kablosu ince
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4305BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4305BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
panter12
18/12/2020
Türkiye
GÜZEL VE İYİ
ÜRÜN YENİ EKİME ULAŞTI SES KALİTESİ GÜZEL KULAGI YORMUYOR MÜZİK VEYA RADYO DİNLERKEN KULAGA OTURUŞU GAYET İYİ KARŞITARAFLA YAPTIĞIM TELEFON GÖRÜŞMESİNDE KARŞI TARAF KONUŞMAYI ÇOK GÜZEL BULDU YANİ ÇOK İYİ TEKOLUMSUZ YANI KABLOSUNUN İNCE OLMASI
Avantajlar
SESİ GÜZEL VE İYİ VERMESİ KULAGA İYİ OTURMASI
Dezavantajlar
KABLOSUNUN İNCE OLMASI
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4305BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4305BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
pwnage7
28/07/2018
Türkiye
Güzel bir Ürün
Bu ürün ses kalitesi açısından çok iyi bir performansı var dışarıdan gelen çoğu sesi engelliyor fakat nedendir bilinmez ürün 3 ayda bir bozuluyor her üç ayda bir servise uğramanız gerekiyor.Dış görünüşü gayet güzel fakat beyaz renkli olan ürün uzun kullanim sonrası kulaklığın başında kullanılan materyal renk değiştirdi eski rengine geri döndürmek imkansız.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4305WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4305WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır