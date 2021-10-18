ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE4305WT/00

3.8
| (5) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
BASS+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

BASS+'ı hissedin

  • 12,2 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri

Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri

Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.

Maksimum düzeyde konfor sunan ergonomik tasarım

Maksimum düzeyde konfor sunan ergonomik tasarım

Kulağa rahat ve doğal biçimde oturması için oval ve açılı tüplerle ergonomik biçimde tasarlanmıştır. Böylece tamamen rahat bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilirsiniz.

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2

18/10/2021

Türkiye

Türkiye

Kaliteli Ses

Fiyat performans olarak başarılı ve kaliteli bir ürün.

Avantajlar

Üstün ses performansı, iyi yalıtım, konfor

Dezavantajlar

Kablosu ince

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4305BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4305BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

18/12/2020

Türkiye

Türkiye

GÜZEL VE İYİ

ÜRÜN YENİ EKİME ULAŞTI SES KALİTESİ GÜZEL KULAGI YORMUYOR MÜZİK VEYA RADYO DİNLERKEN KULAGA OTURUŞU GAYET İYİ KARŞITARAFLA YAPTIĞIM TELEFON GÖRÜŞMESİNDE KARŞI TARAF KONUŞMAYI ÇOK GÜZEL BULDU YANİ ÇOK İYİ TEKOLUMSUZ YANI KABLOSUNUN İNCE OLMASI

Avantajlar

SESİ GÜZEL VE İYİ VERMESİ KULAGA İYİ OTURMASI

Dezavantajlar

KABLOSUNUN İNCE OLMASI

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4305BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4305BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

28/07/2018

Türkiye

Türkiye

Güzel bir Ürün

Bu ürün ses kalitesi açısından çok iyi bir performansı var dışarıdan gelen çoğu sesi engelliyor fakat nedendir bilinmez ürün 3 ayda bir bozuluyor her üç ayda bir servise uğramanız gerekiyor.Dış görünüşü gayet güzel fakat beyaz renkli olan ürün uzun kullanim sonrası kulaklığın başında kullanılan materyal renk değiştirdi eski rengine geri döndürmek imkansız.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4305WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4305WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları