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    Mikrofonlu kulaklık

    SHE4305BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bass+'ı hissedin Bass+'ı hissedin Bass+'ı hissedin
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHE4305BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bass+'ı hissedin

      Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kulaklık

      Bass+'ı hissedin

      Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Bass+'ı hissedin

      Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kulaklık

      Bass+'ı hissedin

      Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

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        Bass+'ı hissedin

        • 12,2 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri

        Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri

        Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.

        Maksimum düzeyde konfor sunan ergonomik tasarım

        Maksimum düzeyde konfor sunan ergonomik tasarım

        Kulağa rahat ve doğal biçimde oturması için oval ve açılı tüplerle ergonomik biçimde tasarlanmıştır. Böylece tamamen rahat bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilirsiniz.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        İnce ve uyumlu kulak içi kulaklık

        İnce ve uyumlu kulak içi kulaklık

        Kulaklarınıza mükemmel biçimde oturan ince kulak içi tasarımıyla her bir kulaklık son derece dengeli olur ve kulağınızdan düşmez.

        Mükemmel ses yalıtımı

        Mükemmel ses yalıtımı

        Optimum pasif ses yalıtımı için tasarlanan bu kulak içi kulaklık, müziğinizin hiçbir ritmini kaçırmamanızı sağlar.

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          12,2  mm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Empedans
          32  ohm
          Frekans tepkisi
          9 - 23 000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,182  kg
          GTIN
          2 69 25970 71337 9
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,039  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,143  kg
          Genişlik
          8,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,76  kg
          GTIN
          1 69 25970 71337 2
          Yükseklik
          24,8  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,448  kg
          Genişlik
          18,1  cm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          69 25970 71337 5
          Brüt ağırlık
          0,0496  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,0366  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,8  cm
          Yükseklik
          8  cm
          Ağırlık
          0,0117  kg
          Genişlik
          3  cm

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