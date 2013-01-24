Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Pipetli Bardaklar

    SCF764/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
      -{discount-value}

      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      SCF764/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar

      Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 28,08 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar

      Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün

      Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar

      Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 28,08 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar

      Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Pipetli Bardaklar

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar

      Temizleme fırçalı yedek silikon pipetler

      • Yedek pipet setleri
      • Fırçalı
      Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Çin
        Evet

      • Paket içeriği

        Yedek pipetler
        2 set
        Fırça
        1  adet

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        • 12 ay +
        • 18 ay+

      Bu ürün için destek alın

      Müşteri desteğine gidin

      Önerilen ürünler

        En son görüntülenen ürünler

          Yorumlar

          Bunu değerlendiren ilk kişi ol

          Bültenimize abone olun

          Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

          Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
          İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

          Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

          Keşfet 
          MyPhilips

          Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

          Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

          Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

          Şimdi üye ol

          Ödeme Seçenekleri

          Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
          Visa - payment method
          MasterCard - payment method

          Destek

          Sıkça Sorulan Sorular
          Şartlar ve koşullar
          Sipariş Takibi