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  • Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
  • Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
  • Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
  • Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar

Üretimden kaldırıldı

Philips AventPipetli Bardaklar

SCF764/00

Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar!
Tüm avantajları görüntüleyin

Temizleme fırçalı yedek silikon pipetler

Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar

  • Yedek pipet setleri

  • Fırçalı

2 yedek pipet seti ve bir temizleme fırçası içerir

260 ml pipetli bardaklar için

Fırçalar pipetleri temizlemeyi kolaylaştırır

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları