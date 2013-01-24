Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar

Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün