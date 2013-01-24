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Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün
Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pipetli bardağınızı her zaman hijyenik tutar
Philips Avent SCF764/00 fırçalı yedek pipet seti, 2 yedek pipet setine ve bir temizleme fırçasına sahiptir. Bu sayede bardaktaki pipet her zaman temiz kalır ve hijyenik kullanım sağlar! Tüm faydaları görün
Pipetli Bardaklar
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