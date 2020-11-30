Damlatmaz çocuk bardakları



Yetişkin gibi içmek burada başlar. Philips Avent damlatmaz bebek ve çocuk bardakları, bebeğinizin bağımsız içmeye kolayca geçmesini sağlar. Eğitici Bardağımızla süreci başlatın. Bebeğiniz hazır olduğunda Uçlu, Pipetli ve Alıştırma damlatmaz bardaklarımızla yeni beceriler edinmesine yardımcı olun. Tüm damlatmaz bebek ve çocuk bardaklarımız akıtmaz, tutulması kolaydır ve BPA içermez.

1 9.000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünleri kullanıcısı olan kadınlar arasında Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen GemSeek çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır.