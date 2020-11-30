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    Yetişkinlerin masasına bir sandalye daha

    Damlatmaz çocuk bardakları

    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Tüm damlatmaz çocuk bardaklarımız

    Philips Avent Bardak akıtmaz

    Akıtmaz

    Philips Avent Bardağın tutulması kolaydır

    Tutması kolay

    Philips Avent Bardak BPA içermez

    BPA içermez

    Eğitici Bardak

    4+ ay
    Philips Avent eğitici bardaklar 4 ay

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Başlayan fiyatlarla*: 45,89 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • Tutulması kolay kulpları sayesinde bebeğiniz, tanıdığı emzikle bağımsız biçimde içmeye başlayıp hazır olduğunda yumuşak bir bardak ucuna geçebilir.
    Eğitici Bardakları Keşfedin

    Damlatmaz Bardak

    6+ ay
    Philips Avent Damlatmaz pipetli bardaklar 6 - 9 ay
    Başlayan fiyatlarla*: 45,90 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • Açılı ve akıtmaz bardak ucumuz, bebeğinizin ilk yudumlarını dökmeden, rahatça almasını kolaylaştırır.
    Uçlu Bardakları Keşfedin

    Pipetli Bardak

    12+ ay
    Philips Avent Damlatmaz pipetli bardaklar 9 - 12 ay

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Başlayan fiyatlarla*: 49,90 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • %100 akıtmaz pipetli bardağımızla sonraki adıma geçin. Pipetli bardağımız, bebeğinizin ağız kaslarını çalıştırmasına ve ağzının güçlenmesine olanak tanıyan, dişçiler tarafından önerilen bir tasarıma sahiptir.
    Pipetli Bardakları Keşfedin

    Alıştırma Bardağı

    12+ ay
    Philips Avent Uçsuz bardaklar 9 - 12 ay

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Başlayan fiyatlarla*: 71,90 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • Alıştırma Bardağımız, bebeğinizin tıpkı yetişkin bardağında olduğu gibi bardak ağzının her tarafından içmesine olanak tanır. 
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    * Önerilen perakende satış fiyatı
    Philips Avent damlatmaz çocuk bardağı serisi

    Tüm damlatmaz çocuk bardaklarını keşfedin

    Bu ürün kaçmaz

    Damlatmaz bardak serimizi üst ve altları kolayca eşleştirilebilecek şekilde tasarladık.

    Philips Avent uyumlu parçalar biberonlar damlatmaz bardaklar göğüs pompaları
    Yeni beceriler öğrenmek başta biraz tuhaf hissettirebilir. Bebeğinizin bu ilk yudumlarında daha rahat hissetmesine yardımcı olmak için damlatmaz çocuk bardaklarımızı yumuşak ve tutulması kolay kulplarla tasarladık."

    Philips Tasarım ekibi

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    Sağlıklı minik yiyecekler


    Bebeğinize besleyici ve leziz yemekler hazırlamanın kolay yolunu mu arıyorsunuz? Her türlü ihtiyacınızı karşılıyoruz.
    Yemek makinelerini ve yemek takımlarını keşfedin
    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Damlatmaz çocuk bardakları


    Yetişkin gibi içmek burada başlar. Philips Avent damlatmaz bebek ve çocuk bardakları, bebeğinizin bağımsız içmeye kolayca geçmesini sağlar. Eğitici Bardağımızla süreci başlatın. Bebeğiniz hazır olduğunda Uçlu, Pipetli ve Alıştırma damlatmaz bardaklarımızla yeni beceriler edinmesine yardımcı olun. Tüm damlatmaz bebek ve çocuk bardaklarımız akıtmaz, tutulması kolaydır ve BPA içermez.

     

    1 9.000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünleri kullanıcısı olan kadınlar arasında Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen GemSeek çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır.

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