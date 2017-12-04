2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
340 ml
18 ay+ Pipetli
4.9
5 üzerinden
7
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Tezcan
04/12/2017
Türkiye
ürün çok iyi ama yedek pipet hiç bir yerde yok
ürün çok kullanışlı fakat aylardır aramama ragmen yedek pipet setini magazalarda veya internette bulamadım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır
Şdyemina
24/11/2017
Türkiye
Sağlamlık
Bebeğim 6 aylık iken bu suluğu kullanmaya başladik,şuan 3.5 yaşında halen kullanıyoruz. Tutmasi içmesi bebeklerin kendi yapabileceği şekilde ayrıca benim için en önemli özelliği asla akıtmamasi.
Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır
Mahsa
10/06/2017
Türkiye
Harika bir ürün
Damlatmayan koku yapmayan cocuklarin kullanimi icin kolay ve emniyetli bir ürün.Bebegi olan herkese tavsiye ettim ederim de.Alan bütün arkadaşlarım memnunuz.Yedek pipet fiyatları da biraz uygun olursa daha da memnun olacagiz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır