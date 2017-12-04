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  • Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
  • Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
  • Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
  • Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
  • Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
  • Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur

Üretimden kaldırıldı

Philips AventPipetli Bardaklar

SCF762/00

4.9
| (7) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
Philips Avent SCF762/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Akıtmaz; çocuğunuz kendi başına rahatça kullanabilir

Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur

  • 340 ml

  • 18 ay+ Pipetli

Akıtmaz uçlu yumuşak silikon pipet

Çocuklar için kolay çevir aç kapak

Çevir aç kapak pipetin temiz kalmasını sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.9

5 üzerinden

7

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

04/12/2017

Türkiye

Türkiye

ürün çok iyi ama yedek pipet hiç bir yerde yok

ürün çok kullanışlı fakat aylardır aramama ragmen yedek pipet setini magazalarda veya internette bulamadım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır

24/11/2017

Türkiye

Türkiye

Sağlamlık

Bebeğim 6 aylık iken bu suluğu kullanmaya başladik,şuan 3.5 yaşında halen kullanıyoruz. Tutmasi içmesi bebeklerin kendi yapabileceği şekilde ayrıca benim için en önemli özelliği asla akıtmamasi.

Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır

10/06/2017

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün

Damlatmayan koku yapmayan cocuklarin kullanimi icin kolay ve emniyetli bir ürün.Bebegi olan herkese tavsiye ettim ederim de.Alan bütün arkadaşlarım memnunuz.Yedek pipet fiyatları da biraz uygun olursa daha da memnun olacagiz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF762/00 Straw Cups için yapılmıştır

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