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Philips Avent Pipetli Bardaklar
Üretimden kaldırıldı
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SCF764/00
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Tümü (7)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Avent biberon ve bardağı ısıtmak için mikrodalga fırın kullanabilir miyim?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Philips Avent bardaklar geri dönüştürülebilir mi?
Avent pipetli bardağıma nereden yeni pipet alabilirim?