Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur

Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün