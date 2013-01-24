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Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Pipetli Bardaklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu ürün BPA içermez
Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.
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