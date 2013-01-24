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    Philips Avent

    Pipetli Bardaklar

    SCF760/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur
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      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      SCF760/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur

      Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL
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      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur

      Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur

      Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Pipetli Bardaklar

      Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur

      Philips Avent SCF760/00 pipetli bardak, büyüyen çocukların kendi başlarına içmeyi öğrenmesi için mükemmel bir çözümdür. Akıtmaz, benzersiz çevirmeli kapağıyla kolayca kullanılabilir, tüm parçaları ayrılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün

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        Pipetli Bardaklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Döndürülerek açılan kapak sayesinde pipet hijyenik durur

        Akıtmaz; çocuğunuz kendi başına rahatça kullanabilir

        • 260 ml/9 oz
        • 12 ay+ Pipetli
        BPA İçermeyen Ürün

        BPA İçermeyen Ürün

        Bu ürün BPA içermez

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur

        Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Silikon pipet
          1  adet
          Çevir aç pipet kapağı
          1  adet
          Bardak (260 ml/9 oz)
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          12 ay +

        • Ürün boyutları ve ağırlığı

          Derinlik
          80  mm
          Yükseklik
          210  mm
          Uzunluk
          100  mm
          Ağırlık
          107  g

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