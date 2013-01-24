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    Philips Avent

    Avent Bükülebilir kaşık 6 ay+

    SCF722/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
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      Philips Avent Avent Bükülebilir kaşık 6 ay+

      SCF722/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 42,90 TL
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      Philips Avent Avent Bükülebilir kaşık 6 ay+

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 42,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Avent Bükülebilir kaşık 6 ay+

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

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      Avent Bükülebilir kaşık 6 ay+

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun kendi kendine yemek yeme becerisini geliştirmesine yardımcı olur

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Bükülebilir sap ve kaşık ucu

      Çocuğunuzun tutuşuna ve beslenme gelişimi aşamalarına uyar

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Çin
        Evet

      • Paket içeriği

        Kaşık
        1  adet

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        6 aylık +

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