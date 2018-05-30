2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Çocuğunuzun tutuşuna ve beslenme gelişimi aşamalarına uyar
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
İlkAr
30/05/2018
Türkiye
Ek gıdaya geçişte en iyi mama kaşığı
Bebeğim az anne sütü aldığı için erken ek gıdaya geçtik yumuşak silikon uçlu olması çok iyi çünkü bebek ısırmaya kalktığında damağına zarar vermiyor ve kaşığın içi çukur değil bazı mama kaşıklarının içi çok çukur bebeğin ağzına katı gıda verirken zorlanıyordum bunun silikon içi düz bir kaşık olduğu için bebek emme güdüsüyle kaşıktaki mamayı, gıdayı rahatlıkla alıp yiyebiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF722/00 Avent Customizable learning spoon 6m+ için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF722/00 Avent Customizable learning spoon 6m+ için yapılmıştır