Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.