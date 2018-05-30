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  • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
  • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
  • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
  • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
  • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

Üretimden kaldırıldı

Philips AventAvent Bükülebilir kaşık 6 ay+

SCF722/00

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Çocuğunuzun kendi kendine yemek yeme becerisini geliştirmesine yardımcı olur

Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

Bebeğinizin ilk kendi kendine beslenme kaşığı

Bükülebilir sap ve kaşık ucu

Çocuğunuzun tutuşuna ve beslenme gelişimi aşamalarına uyar

Küçük ellere uygun - kendi kendine yemek yemek için ideal

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

30/05/2018

Türkiye

Türkiye

Ek gıdaya geçişte en iyi mama kaşığı

Bebeğim az anne sütü aldığı için erken ek gıdaya geçtik yumuşak silikon uçlu olması çok iyi çünkü bebek ısırmaya kalktığında damağına zarar vermiyor ve kaşığın içi çukur değil bazı mama kaşıklarının içi çok çukur bebeğin ağzına katı gıda verirken zorlanıyordum bunun silikon içi düz bir kaşık olduğu için bebek emme güdüsüyle kaşıktaki mamayı, gıdayı rahatlıkla alıp yiyebiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF722/00 Avent Customizable learning spoon 6m+ için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF722/00 Avent Customizable learning spoon 6m+ için yapılmıştır

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