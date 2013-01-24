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Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.
Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
Philips Avent bükülebilir kaşık, çocuğunuzun kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bükülebilir sapını ve ucunu çocuğunuzun tutuşuna ve çocuğunuz büyüdükçe değişen gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.
Avent Bükülebilir kaşık 6 ay+
Philips Online Mağaza fiyatı
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