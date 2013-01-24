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    Philips Avent

    6ay+ çocuklar için küçük çukur tabak

    SCF706/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
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      Philips Avent 6ay+ çocuklar için küçük çukur tabak

      SCF706/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF706/00 küçük mama tabağı Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 32,90 TL

      Philips Avent 6ay+ çocuklar için küçük çukur tabak

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF706/00 küçük mama tabağı Tüm faydaları görün

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF706/00 küçük mama tabağı Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 32,90 TL

      Philips Avent 6ay+ çocuklar için küçük çukur tabak

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF706/00 küçük mama tabağı Tüm faydaları görün

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        6ay+ çocuklar için küçük çukur tabak

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        Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

        Çocuklar için tasarlanmış mama tabağı

        • Beyaz
        Kaymayan tabanı dökülmeleri önlemeye yardımcı olur.

        Kaymayan tabanı dökülmeleri önlemeye yardımcı olur.

        Önde gelen çocuk psikologlarıyla birlikte geliştirildi.

        Önde gelen çocuk psikologlarıyla birlikte geliştirildi.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Küçük kap
          1  adet
          Tarif kitapçığı
          Hayır

        • Menşei

          Çin'de üretilmiştir
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,090  kg
          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          40 (D) X 140 (Y) X 140 (G)  mm
          F-box boyutları
          44 (D) X 170 (G) X 240 (Y)  mm
          A-box içinde F-box sayısı
          6

        • Kullanım kolaylığı

          Mikrodalga için uygun
          Evet

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