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  • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
  • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
  • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

Üretimden kaldırıldı

Philips AventBüyük ve Küçük Mama Tabağı Seti 6ay+

SCF708/00

Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için mama tabağı seti SCF708/00
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Çocuklar için tasarlanmış mama tabağı seti

Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

  • Beyaz

Önde gelen çocuk psikologlarıyla birlikte geliştirildi.

Önde gelen çocuk psikologlarıyla birlikte geliştirildi.

%0 BPA

Mikrodalgada kullanıma uygun

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları