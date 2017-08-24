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Üretimden kaldırıldı

Philips Avent6 ay+ çocuklar için beslenme seti

SCF716/00

4.5
| (2) İncelemeler
Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent bebekler için SCF716/00 beslenme seti
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Çocuklar için beslenme seti

Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

  • BPA içermez

Önde gelen çocuk psikologlarıyla birlikte geliştirildi.

Önde gelen çocuk psikologlarıyla birlikte geliştirildi.

%0 BPA

Kolay temizlenir ve bulaşık makinesinde yıkanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

3
2
1

24/08/2017

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı bir mama takimi

Çok rahat bir kullanımı var. Kızım tabağı uzaktan gördüğünde bile heyecanlanıyor. Çatalı ve kaşığı tam onun eline göre.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+ için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+ için yapılmıştır

05/12/2013

Türkiye

Türkiye

Hayal kirikligi

Bu urunu saglikli oldugu icin tercih etmistim. 1 yasindaki kizim icin en cok buyuk cukur tabagini kullandim. Bir sure sonra tabagin icindeki resimlerin uzerinden seffaf jelatin-plastik gibi bir sey siyrilmaya basladi. Acaba ben mi bir kullanim hatasinda bulundum diye dusunup bu tabagi attim ve 2.sini aldim. Maalesef 4-5 ay kullanimdan sonra bu tabakta da ayni sey oldu. Bu nedenle kullanmiyorum ve kimseye de tavsiye etmiyorum.

Bu değerlendirme SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+ için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+ için yapılmıştır

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