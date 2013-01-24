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    Philips Avent

    6 ay+ çocuklar için beslenme seti

    SCF716/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder
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      Philips Avent 6 ay+ çocuklar için beslenme seti

      SCF716/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent bebekler için SCF716/00 beslenme seti Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 119,90 TL
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      Philips Avent 6 ay+ çocuklar için beslenme seti

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent bebekler için SCF716/00 beslenme seti Tüm faydaları görün

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent bebekler için SCF716/00 beslenme seti Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 119,90 TL
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      Philips Avent 6 ay+ çocuklar için beslenme seti

      Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent bebekler için SCF716/00 beslenme seti Tüm faydaları görün

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        6 ay+ çocuklar için beslenme seti

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        Toplam:

        Eğlenceli öğrenme yoluyla yemeye teşvik eder

        Çocuklar için beslenme seti

        • BPA içermez
        Kaymayan tabanı dökülmeleri önlemeye yardımcı olur.

        Kaymayan tabanı dökülmeleri önlemeye yardımcı olur.

        Derin kaşık ve çatal

        Derin kaşık ve çatal

        Küçük ellere uygun – kendi kendine yemek yemek için ideal

        Küçük ellere uygun – kendi kendine yemek yemek için ideal

        Önde gelen çocuk psikologlarıyla birlikte geliştirildi.

        Önde gelen çocuk psikologlarıyla birlikte geliştirildi.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin'de üretilmiştir
          Evet

        • Paket içeriği

          Bölmeli tabak
          1  adet
          Büyük kap
          1
          Küçük kap
          1  adet
          Çocuklar için Çatal
          1
          Çocuklar için Kaşık
          1

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          90 (D) X 306 (G) X 353 (Y)  mm
          A-box içinde F-box sayısı
          6
          Ürün ağırlığı
          0,523  kg

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