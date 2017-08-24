Bu urunu saglikli oldugu icin tercih etmistim. 1 yasindaki kizim icin en cok buyuk cukur tabagini kullandim. Bir sure sonra tabagin icindeki resimlerin uzerinden seffaf jelatin-plastik gibi bir sey siyrilmaya basladi. Acaba ben mi bir kullanim hatasinda bulundum diye dusunup bu tabagi attim ve 2.sini aldim. Maalesef 4-5 ay kullanimdan sonra bu tabakta da ayni sey oldu. Bu nedenle kullanmiyorum ve kimseye de tavsiye etmiyorum.