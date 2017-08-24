2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF716/00
BPA içermez
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
ÖzgeZeynep
24/08/2017
Türkiye
Çok kullanışlı bir mama takimi
Çok rahat bir kullanımı var. Kızım tabağı uzaktan gördüğünde bile heyecanlanıyor. Çatalı ve kaşığı tam onun eline göre.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+ için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+ için yapılmıştır
Damlabilge
05/12/2013
Türkiye
Hayal kirikligi
Bu urunu saglikli oldugu icin tercih etmistim. 1 yasindaki kizim icin en cok buyuk cukur tabagini kullandim. Bir sure sonra tabagin icindeki resimlerin uzerinden seffaf jelatin-plastik gibi bir sey siyrilmaya basladi. Acaba ben mi bir kullanim hatasinda bulundum diye dusunup bu tabagi attim ve 2.sini aldim. Maalesef 4-5 ay kullanimdan sonra bu tabakta da ayni sey oldu. Bu nedenle kullanmiyorum ve kimseye de tavsiye etmiyorum.
Bu değerlendirme SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+ için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+ için yapılmıştır