Yemek makineleri ve yemek takımları

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    Besleyici bebek
    mamalarını     hazırlamak kolay

    Mama makineleri ve yemek takımları

    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Tüm mama makinelerimiz

    Buharda pişirmek, karıştırmak ve servis etmek için Philips Avent Yemek Makinesi

    Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin

    Philips Avent Yemek Makinesi Yüksek Besin Değeri

    Besin değeri yüksek. Mutfakta kapladığı alan az

    Philips Avent Aksesuarlar yemek takımları

    Sütten kesmenin her aşamasına
    uyar

    2'si 1 arada sağlıklı 
    mama makinesi

    Philips Avent 2'si 1 arada sağlıklı mama makinesi
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 999,00 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • Tek hazneyle yemek pişirmenin yarattığı dağınıklığı ve zahmeti en aza indirin.
    2'si 1 arada yemek makinesini keşfedin

    Çocuklar için beslenme seti

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Başlayan fiyatlarla*: 119,90 TL
    Philips Avent çocuklar için beslenme seti kolayca tutulur ve BPA içermez
    Beslenme setini keşfedin
    * Önerilen perakende satış fiyatı
    Philips Avent Çocuk Beslenme Serisi

    Tüm yemek makinelerini ve yemek takımlarını keşfedin

    Sütten kesmeyi başarmak için kendi yolunuzu çizin

    Dr. Emma Williams

    Dr. Emma Williams

    Bebeğinizin hayata sağlıklı bir başlangıç yapması ve hayat boyunca sürdüreceği iyi beslenme alışkanlıkları edinmesi için çocuk beslenme uzmanı Dr. Emma Williams'ın yardımlarıyla sütten kesme tavsiyelerinin yanı sıra leziz, taze tarifler ve yemek fikirleri sunuyoruz.
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    Bebeğiniz için besleyici yemekler hazırlamak, düşündüğünüz kadar zorlu veya dağınıklık yaratan bir iş değildir. Kızartmanın aksine buharda pişirme, yemeğin tadının yanı sıra besin değerlerini de korumanızı sağlar. Buharda pişirmeyi seçin!"

    Philips Tasarım ekibi

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    Her aşamada hazır olun

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    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Yemek makineleri ve yemek takımları


    Sütten kesmeyi başarmak için kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Sağlıklı mama makinelerimiz, leziz ve besleyici mamaları kolay, zahmetsiz adımlarla hazırlamanıza olanak tanır: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Ne pişireceğinizi bilmiyor musunuz? Bebeğinizin ömür boyu sağlıklı yemek alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olacak, ilham verici tarifler de sunuyoruz. Sağlıklı minik yemeklerinizle tanışmaya hazır mısınız?

     

    1 9.000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünleri kullanıcısı olan kadınlar arasında Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen GemSeek çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır.

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