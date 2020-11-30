Yemek makineleri ve yemek takımları

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Bebeğiniz için besleyici yemekler hazırlamak, düşündüğünüz kadar zorlu veya dağınıklık yaratan bir iş değildir. Kızartmanın aksine buharda pişirme, yemeğin tadının yanı sıra besin değerlerini de korumanızı sağlar. Buharda pişirmeyi seçin!"
Sütten kesmeyi başarmak için kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Sağlıklı mama makinelerimiz, leziz ve besleyici mamaları kolay, zahmetsiz adımlarla hazırlamanıza olanak tanır: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Ne pişireceğinizi bilmiyor musunuz? Bebeğinizin ömür boyu sağlıklı yemek alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olacak, ilham verici tarifler de sunuyoruz. Sağlıklı minik yemeklerinizle tanışmaya hazır mısınız?
1 9.000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünleri kullanıcısı olan kadınlar arasında Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen GemSeek çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır.