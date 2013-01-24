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Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı
Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çatal-bıçak takımı çözümü
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı
Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çatal-bıçak takımı çözümü
Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı
Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çatal-bıçak takımı çözümü
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı
Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çatal-bıçak takımı çözümü
12ay+ için çatal ve kaşık
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