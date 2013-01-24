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    Philips Avent

    12ay+ için çatal ve kaşık

    SCF712/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı
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      Philips Avent 12ay+ için çatal ve kaşık

      SCF712/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çatal-bıçak takımı çözümü

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 24,90 TL
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      Philips Avent 12ay+ için çatal ve kaşık

      Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çatal-bıçak takımı çözümü

      Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çatal-bıçak takımı çözümü

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 24,90 TL
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      Philips Avent 12ay+ için çatal ve kaşık

      Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çatal-bıçak takımı çözümü

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      12ay+ için çatal ve kaşık

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Bebeğin ilk kaşığı ve çatalı

      Avent çocuklar için çatal-bıçak takımı

      Küçük ellere uygun – kendi kendine yemek yemek için ideal

      Küçük ellere uygun – kendi kendine yemek yemek için ideal

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Derin kaşık ve çatal

      Derin kaşık ve çatal

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Çin'de üretilmiştir
        Evet

      • Paket içeriği

        Çocuklar için Çatal
        1
        Çocuklar için Kaşık
        1

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürün ağırlığı
        0,041  kg
        Ek parçalar hariç net ürün boyutları
        Kaşık/Çatal: 130 (U) X 24 (G) X 15 (D)  mm
        F-box boyutları
        28 (D) X 101 (G) X 213 (Y)  mm
        A-box içinde F-box sayısı
        6

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