Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Yumuşak uçlu mama kaşığı 6ay+

    SCF710/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Yumuşak uçlu mama kaşığı Yumuşak uçlu mama kaşığı Yumuşak uçlu mama kaşığı
      -{discount-value}

      Philips Avent Yumuşak uçlu mama kaşığı 6ay+

      SCF710/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yumuşak uçlu mama kaşığı

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF710/00 mama kaşıkları

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL

      Philips Avent Yumuşak uçlu mama kaşığı 6ay+

      Yumuşak uçlu mama kaşığı

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF710/00 mama kaşıkları

      Yumuşak uçlu mama kaşığı

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF710/00 mama kaşıkları

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL

      Philips Avent Yumuşak uçlu mama kaşığı 6ay+

      Yumuşak uçlu mama kaşığı

      Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF710/00 mama kaşıkları

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Yumuşak uçlu mama kaşığı 6ay+

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Yumuşak uçlu mama kaşığı

      AVENT mama seti

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Yumuşak uçlu - diş etlerine zarar vermez.

      Yumuşak uçlu - diş etlerine zarar vermez.

      Uzun sap

      Uzun sap

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Çin'de üretilmiştir
        Evet

      • Paket içeriği

        Sütten kesme kaşığı
        2

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürün ağırlığı
        0,053  kg
        Ek parçalar hariç net ürün boyutları
        155 (U) X 23 (G) X 20 (D)  mm
        F-box boyutları
        26 (D) X 101 (G) X 245 (Y)  mm
        A-box içinde F-box sayısı
        6

      Bu ürün için destek alın

      Müşteri desteğine gidin

      Önerilen ürünler

        En son görüntülenen ürünler

          Yorumlar

          Bunu değerlendiren ilk kişi ol

          • ABD'de yumuşak uç özelliği yoktur.

          Bültenimize abone olun

          Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

          Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
          İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

          Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

          Keşfet 
          MyPhilips

          Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

          Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

          Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

          Şimdi üye ol

          Ödeme Seçenekleri

          Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
          Visa - payment method
          MasterCard - payment method

          Destek

          Sıkça Sorulan Sorular
          Şartlar ve koşullar
          Sipariş Takibi