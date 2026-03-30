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  • Yumuşak uçlu mama kaşığı
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  • Yumuşak uçlu mama kaşığı
  • Yumuşak uçlu mama kaşığı
  • Yumuşak uçlu mama kaşığı
  • Yumuşak uçlu mama kaşığı
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Yumuşak uçlu mama kaşığı
  • Yumuşak uçlu mama kaşığı
  • Yumuşak uçlu mama kaşığı

Üretimden kaldırıldı

Philips AventYumuşak uçlu mama kaşığı 6ay+

SCF710/00

Yumuşak uçlu mama kaşığı
Çocuğunuzun gelişim aşamaları için Philips Avent çocuklar için SCF710/00 mama kaşıkları
Tüm avantajları görüntüleyin

Avent mama seti

Yumuşak uçlu mama kaşığı

%0 BPA

Kolay temizlenir ve bulaşık makinesinde yıkanır.

Uzun sap

Uzun sap

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. ABD'de yumuşak uç özelliği yoktur.