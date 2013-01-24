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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET800/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın
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      Portatif DVD Oynatıcı

      PET800/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın

      Ultra şık ve küçük PET800 mükemmel mobil eğlence arkadaşınızdır! En sevdiğiniz DVD filmlerin keyfini çıkarın, MP3-CD ve CD'den müzik dinleyin – hepsi yoldayken! Geniş ekran 20 cm (8") renkli LCD ekranıyla, filmlerinizi gerçek konforda izleyin.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın

      Ultra şık ve küçük PET800 mükemmel mobil eğlence arkadaşınızdır! En sevdiğiniz DVD filmlerin keyfini çıkarın, MP3-CD ve CD'den müzik dinleyin – hepsi yoldayken! Geniş ekran 20 cm (8") renkli LCD ekranıyla, filmlerinizi gerçek konforda izleyin.

      Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın

      Ultra şık ve küçük PET800 mükemmel mobil eğlence arkadaşınızdır! En sevdiğiniz DVD filmlerin keyfini çıkarın, MP3-CD ve CD'den müzik dinleyin – hepsi yoldayken! Geniş ekran 20 cm (8") renkli LCD ekranıyla, filmlerinizi gerçek konforda izleyin.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın

      Ultra şık ve küçük PET800 mükemmel mobil eğlence arkadaşınızdır! En sevdiğiniz DVD filmlerin keyfini çıkarın, MP3-CD ve CD'den müzik dinleyin – hepsi yoldayken! Geniş ekran 20 cm (8") renkli LCD ekranıyla, filmlerinizi gerçek konforda izleyin.

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın

        20,3 cm (8") geniş LCD ekranlı

        DVD, DVD+R ve DVD+RW oynatın

        DVD, DVD+R ve DVD+RW oynatın

        Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+R ve DVD+RW diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+RW, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarıyla uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türüne uygundur.

        Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilir

        Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilir

        Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.

        Şık metal kaplama

        Şık metal kaplama

        Eğlenceyi paylaşmak için çiftli kulaklık jakları

        Eğlenceyi paylaşmak için çiftli kulaklık jakları

        Görüntü biçimini ayarlamak için geniş ekran mod seçenekleri

        Çeşitli seçenekler arasından ekran formatını seçmenize olanak sağlayan geniş ekran modlarıyla seyir zevkinizi arttırır. Filminizi olması gerektiği gibi izleyin.

        Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

        Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          8  inç
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          Etkin izleme alanı
          176,4X99.2mm
          Piksel aralığı
          0,1225(g)x0,424(y)mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • DVD+RW
          • DVD+R
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          Disk Çalma Modları
          • OSD
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps

        • Bağlanabilirlik

          Ses Çıkışı - Analog
          Ses Sol/Sağ (cinch)
          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)
          Video Çıkışı - Analog
          Video (3,5mm jak) 1x
          Konektör
          2 x 3,5 mm Kulaklıklar
          DC girişi
          9 V

        • Kullanılabilirlik

          Darbeye dayanıklı
          Evet
          Pil şarj göstergesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Pil paketi
          DV 9V, Li-ion şarj edilebilir piller
          AC/DC Adaptörü
          ADPV18A(110-240v, 50/60Hz)
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Uzaktan kumanda
          RC800
          Kablolar
          Ses Kablosu x1 , Video Kablosu x1
          Kullanım Kılavuzu
          İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, İspanyolca
          Birlikte verilen aksesuarlar
          Seyahat çantası

        • Boyutlar

          Ana karton derinliği
          280  mm
          Ana karton yüksekliği
          330  mm
          Ana karton genişliği
          390  mm
          Ana karton ağırlığı
          4,8  kg
          Ana karton miktarı
          2
          Ambalaj Derinliği
          150  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          250  mm
          Ambalaj Genişliği
          390  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün derinliği
          155  mm
          Ürün yüksekliği
          29  mm
          Ürün genişliği
          220  mm
          Ürün ağırlığı
          0,9  kg

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            • Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

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