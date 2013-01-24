DVD, DVD+R ve DVD+RW oynatın

Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+R ve DVD+RW diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+RW, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarıyla uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türüne uygundur.