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Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın
Ultra şık ve küçük PET800 mükemmel mobil eğlence arkadaşınızdır! En sevdiğiniz DVD filmlerin keyfini çıkarın, MP3-CD ve CD'den müzik dinleyin – hepsi yoldayken! Geniş ekran 20 cm (8") renkli LCD ekranıyla, filmlerinizi gerçek konforda izleyin.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın
Ultra şık ve küçük PET800 mükemmel mobil eğlence arkadaşınızdır! En sevdiğiniz DVD filmlerin keyfini çıkarın, MP3-CD ve CD'den müzik dinleyin – hepsi yoldayken! Geniş ekran 20 cm (8") renkli LCD ekranıyla, filmlerinizi gerçek konforda izleyin.
Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın
Ultra şık ve küçük PET800 mükemmel mobil eğlence arkadaşınızdır! En sevdiğiniz DVD filmlerin keyfini çıkarın, MP3-CD ve CD'den müzik dinleyin – hepsi yoldayken! Geniş ekran 20 cm (8") renkli LCD ekranıyla, filmlerinizi gerçek konforda izleyin.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda DVD Filmlerin Keyfini Çıkarın
Ultra şık ve küçük PET800 mükemmel mobil eğlence arkadaşınızdır! En sevdiğiniz DVD filmlerin keyfini çıkarın, MP3-CD ve CD'den müzik dinleyin – hepsi yoldayken! Geniş ekran 20 cm (8") renkli LCD ekranıyla, filmlerinizi gerçek konforda izleyin.
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+R ve DVD+RW diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+RW, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarıyla uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türüne uygundur.
Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.
Çeşitli seçenekler arasından ekran formatını seçmenize olanak sağlayan geniş ekran modlarıyla seyir zevkinizi arttırır. Filminizi olması gerektiği gibi izleyin.
Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar