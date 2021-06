Sizinle yolculuk eden eğlence

Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.