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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET704K/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizinle yolculuk eden eğlence Sizinle yolculuk eden eğlence Sizinle yolculuk eden eğlence
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET704K/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizinle yolculuk eden eğlence

      Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Sizinle yolculuk eden eğlence

      Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.

      Sizinle yolculuk eden eğlence

      Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Sizinle yolculuk eden eğlence

      Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolculukta Philips PET704'ün 7 inç TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD filmlerin, MP3-CD ve CD müziğin veya JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın.

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        Portatif DVD Oynatıcı

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        Sizinle yolculuk eden eğlence

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD oynatın

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD oynatın

        Bu Philips oynatıcı, piyasada bulunan DVD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir.

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın

        16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilir

        Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilir

        Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.

        Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

        Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

        Kişisel müzik deneyiminizi paylaşabilmeniz için çift kulaklık jakı ürünle birlikte verilir. Bir çift kulaklık alın, cihaza bağlayın ve arkadaşınız ya da sevgilinizle eğlenceyi ikiye katlayın!

        MP3-CD, CD ve CD-RW oynatır

        MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.

        Şarj edilebilir pil ile 2,5 saate kadar oynatma

        Yerleşik kompakt şarj edilebilir pil uzun kullanım ömrü sunuyor. Tek şarjda 2,5 saate kadar kesintisiz film keyfi.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Etkin izleme alanı
          154,1x86,6 mm
          Piksel aralığı
          0.107(g)x0.370(y)mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Rastgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlantı

          DC girişi
          12 V
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          AY4127/00 (110-240v, 50/60 Hz)
          Pil paketi
          AY4390 (DC 7,2V, Ni-MH şarj edilebilir piller)
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Araç seti
          AY4128 (araç adaptörü, 12vDC)
          Uzaktan kumanda
          AY5507 ince uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          16 Avrupa dili

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          203  mm
          Ürün derinliği
          150  mm
          Ürün yüksekliği
          40,4  mm
          Ürün ağırlığı
          0,71  kg
          Ambalaj Genişliği
          254  mm
          Ambalaj Derinliği
          112  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          196  mm
          Ana karton genişliği
          344  mm
          Ana karton derinliği
          205  mm
          Ana karton yüksekliği
          271  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ambalaj türü
          D-box
          Ana karton ağırlığı
          5,09  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda
        • Pil
        • Adaptör
        • AV kablosu
        • Araç seti

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