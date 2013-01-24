DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD oynatın

Bu Philips oynatıcı, piyasada bulunan DVD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW ve (S)VCD diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir.