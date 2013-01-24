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DVD Entertainment avucunuzun içinde
Kristal netlikte görüntüye sahip 8,9 cm (3,5") dijital TFT ekran sayesinde kaliteli DVD Eğlencesi keyfi avucunuzun içinde. Küçük, yuvarlak ve kompakt PET320 içinde bulunan dahili, kaliteli stereo hoparlör sistemiyle mükemmel ses ve entegre standıyla daha rahat izleme olanağı.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
DVD Entertainment avucunuzun içinde
Kristal netlikte görüntüye sahip 8,9 cm (3,5") dijital TFT ekran sayesinde kaliteli DVD Eğlencesi keyfi avucunuzun içinde. Küçük, yuvarlak ve kompakt PET320 içinde bulunan dahili, kaliteli stereo hoparlör sistemiyle mükemmel ses ve entegre standıyla daha rahat izleme olanağı.
DVD Entertainment avucunuzun içinde
Kristal netlikte görüntüye sahip 8,9 cm (3,5") dijital TFT ekran sayesinde kaliteli DVD Eğlencesi keyfi avucunuzun içinde. Küçük, yuvarlak ve kompakt PET320 içinde bulunan dahili, kaliteli stereo hoparlör sistemiyle mükemmel ses ve entegre standıyla daha rahat izleme olanağı.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
DVD Entertainment avucunuzun içinde
Kristal netlikte görüntüye sahip 8,9 cm (3,5") dijital TFT ekran sayesinde kaliteli DVD Eğlencesi keyfi avucunuzun içinde. Küçük, yuvarlak ve kompakt PET320 içinde bulunan dahili, kaliteli stereo hoparlör sistemiyle mükemmel ses ve entegre standıyla daha rahat izleme olanağı.
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.
Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
Bu kullanımı kolay portatif oynatıcı yolda kolay kullanım için tasarlanmıştır. En sevdiğiniz DVD'leri izlemek için yapmanız gereken oynatıcıya bir disk takmak. Kolay kullanım olanağı sağlayan tek dokunuşlu birkaç tuş ve en popüler DVD/VCD/CD disklerle tam uyum sayesinde nereye giderseniz gidin mükemmel eğlencenin keyfini çıkarabileceksiniz.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
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