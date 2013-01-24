Çok az düğmeyle basit ve kolay kontrol kullanım

Bu kullanımı kolay portatif oynatıcı yolda kolay kullanım için tasarlanmıştır. En sevdiğiniz DVD'leri izlemek için yapmanız gereken oynatıcıya bir disk takmak. Kolay kullanım olanağı sağlayan tek dokunuşlu birkaç tuş ve en popüler DVD/VCD/CD disklerle tam uyum sayesinde nereye giderseniz gidin mükemmel eğlencenin keyfini çıkarabileceksiniz.