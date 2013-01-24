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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET320/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • DVD Entertainment avucunuzun içinde DVD Entertainment avucunuzun içinde DVD Entertainment avucunuzun içinde
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET320/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      DVD Entertainment avucunuzun içinde

      Kristal netlikte görüntüye sahip 8,9 cm (3,5") dijital TFT ekran sayesinde kaliteli DVD Eğlencesi keyfi avucunuzun içinde. Küçük, yuvarlak ve kompakt PET320 içinde bulunan dahili, kaliteli stereo hoparlör sistemiyle mükemmel ses ve entegre standıyla daha rahat izleme olanağı.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      DVD Entertainment avucunuzun içinde

      Kristal netlikte görüntüye sahip 8,9 cm (3,5") dijital TFT ekran sayesinde kaliteli DVD Eğlencesi keyfi avucunuzun içinde. Küçük, yuvarlak ve kompakt PET320 içinde bulunan dahili, kaliteli stereo hoparlör sistemiyle mükemmel ses ve entegre standıyla daha rahat izleme olanağı.

      DVD Entertainment avucunuzun içinde

      Kristal netlikte görüntüye sahip 8,9 cm (3,5") dijital TFT ekran sayesinde kaliteli DVD Eğlencesi keyfi avucunuzun içinde. Küçük, yuvarlak ve kompakt PET320 içinde bulunan dahili, kaliteli stereo hoparlör sistemiyle mükemmel ses ve entegre standıyla daha rahat izleme olanağı.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      DVD Entertainment avucunuzun içinde

      Kristal netlikte görüntüye sahip 8,9 cm (3,5") dijital TFT ekran sayesinde kaliteli DVD Eğlencesi keyfi avucunuzun içinde. Küçük, yuvarlak ve kompakt PET320 içinde bulunan dahili, kaliteli stereo hoparlör sistemiyle mükemmel ses ve entegre standıyla daha rahat izleme olanağı.

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        DVD Entertainment avucunuzun içinde

        3,5" crystal clear (kristal netlik) dijital ekran

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Çok az düğmeyle basit ve kolay kontrol kullanım

        Bu kullanımı kolay portatif oynatıcı yolda kolay kullanım için tasarlanmıştır. En sevdiğiniz DVD'leri izlemek için yapmanız gereken oynatıcıya bir disk takmak. Kolay kullanım olanağı sağlayan tek dokunuşlu birkaç tuş ve en popüler DVD/VCD/CD disklerle tam uyum sayesinde nereye giderseniz gidin mükemmel eğlencenin keyfini çıkarabileceksiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          3,5  inç
          Çözünürlük
          320 x 240 piksel
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          Etkin izleme alanı
          70 x 52,56 mm
          Piksel aralığı
          0,219(G)x0,073(Y) mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          500 mW RMS (dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • SVCD
          • Video CD
          • Picture CD
          • CD-R/CD-RW
          Disk Çalma Modları
          • OSD
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          • WMA
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • MP3-CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • WMA-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          WMA bit hızları
          32 - 192 kbps

        • Bağlantı

          DC girişi
          5V
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          Kulaklık jakı
          3,5 mm Stereo Kulaklık

        • Kullanılabilirlik

          Darbeye dayanıklı
          Evet
          Pil şarj göstergesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Pil paketi
          AY4383 3,6 V, Lityum-polimer şarj edilebilir piller
          AC/DC Adaptörü
          AY4113/00(110-240v, 50/60Hz)
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Kullanım Kılavuzu
          16 dilde basılmış
          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Seyahat çantası
          • Kulaklık

        • Boyutlar

          Ana karton derinliği
          228  mm
          Ana karton yüksekliği
          187  mm
          Ana karton genişliği
          265  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ambalaj Derinliği
          169  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          84  mm
          Ambalaj Genişliği
          218  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün derinliği
          150  mm
          Ürün yüksekliği
          27  mm
          Ürün genişliği
          145  mm
          Ürün ağırlığı
          0,37  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Seyahat çantası
        • Kulaklık

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