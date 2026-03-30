2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
NA322/00
RapidAir Plus ile eşit pişirme performansı
Pencereden pişirme sürecini izleyin
%90’a kadar az yağla çıtır sonuçlar
16’sı 1 arada çok yönlü airfryer özellikleri
Çıkarılabilir hazneyle airfryer avantajlarını yaşayın
RapidAir Plus Teknolojisi, %90’a kadar daha az yağla çıtır sonuçlar sunar. Gelişmiş ısı dolaşımı, yiyeceklerin her yanını eşit pişirir ve sağlıklı yemekleri kolayca hazırlamanıza yardımcı olur. Airfryer 3000 Serisi, lezzetli sonuçları zahmetsiz hale getirir.
Şeffaf pişirme penceresi, yemeğinizi sürekli kontrol etmeden pişirme ilerlemesini görmenizi sağlar. Airfryer nasıl kullanılır? sorusunun cevabı kadar pratik: Sadece yerleştirin, izleyin ve kusursuz sonucu alın. Zamandan tasarruf edin, kontrol sizde kalsın.
Airfryer 3000 Serisi, mutfakta kolaylık ve hız arayanlar için tasarlandı. Airfryer avantajları arasında enerji tasarrufu, sağlıklı pişirme ve kolay temizlik öne çıkar. Airfryer yorumları kullanıcıların da belirttiği gibi, her öğünde eşsiz sonuçlar sunar.
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Klasik fritözde pişirilmiş ev yapımı patates kızartmasıyla karşılaştırıldığında
RapidAir Teknolojisine sahip Philips Airfryer ile karşılaştırıldığında
Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir
Philips Airfryer'lar ile yapılan dahili laboratuvar ölçümüne dayalı yüzdeler; A sınıfı fırın kullanımına kıyasla bir tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (AF ayarı 200°C, ön ısıtma yok) pişirme. Tam yüzdeler Airfryer türüne ve tarife göre değişebilir.