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  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
  • Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün

3000 SerisiAirfryer 4,2 L

NA322/00

Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün
RapidAir Plus teknolojisiyle dışı çıtır, içi yumuşak yemekler pişirir. Kolay temizlik, airfryer yemek ısıtma ve uzun ömürlü airfryer yedek parça desteği sunar.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Airfryer XXL performansı, kompakt tasarım

Airfryer 3000 serisi ile pişme derecesini görün

  • RapidAir Plus ile eşit pişirme performansı

  • Pencereden pişirme sürecini izleyin

  • %90’a kadar az yağla çıtır sonuçlar

  • 16’sı 1 arada çok yönlü airfryer özellikleri

  • Çıkarılabilir hazneyle airfryer avantajlarını yaşayın

RapidAir Plus Teknolojisiyle çıtır, sağlıklı sonuçlar

RapidAir Plus Teknolojisiyle çıtır, sağlıklı sonuçlar

RapidAir Plus Teknolojisi, %90’a kadar daha az yağla çıtır sonuçlar sunar. Gelişmiş ısı dolaşımı, yiyeceklerin her yanını eşit pişirir ve sağlıklı yemekleri kolayca hazırlamanıza yardımcı olur. Airfryer 3000 Serisi, lezzetli sonuçları zahmetsiz hale getirir.

Şık pencereyle pişirmeyi izleyin, mükemmel sonucu yakalayın

Şık pencereyle pişirmeyi izleyin, mükemmel sonucu yakalayın

Şeffaf pişirme penceresi, yemeğinizi sürekli kontrol etmeden pişirme ilerlemesini görmenizi sağlar. Airfryer nasıl kullanılır? sorusunun cevabı kadar pratik: Sadece yerleştirin, izleyin ve kusursuz sonucu alın. Zamandan tasarruf edin, kontrol sizde kalsın.

Airfryer 3000 Serisi ile lezzet, hız ve kolaylık bir arada

Airfryer 3000 Serisi ile lezzet, hız ve kolaylık bir arada

Airfryer 3000 Serisi, mutfakta kolaylık ve hız arayanlar için tasarlandı. Airfryer avantajları arasında enerji tasarrufu, sağlıklı pişirme ve kolay temizlik öne çıkar. Airfryer yorumları kullanıcıların da belirttiği gibi, her öğünde eşsiz sonuçlar sunar.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Klasik fritözde pişirilmiş ev yapımı patates kızartmasıyla karşılaştırıldığında

  2. RapidAir Teknolojisine sahip Philips Airfryer ile karşılaştırıldığında

  4. Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

  5. Philips Airfryer'lar ile yapılan dahili laboratuvar ölçümüne dayalı yüzdeler; A sınıfı fırın kullanımına kıyasla bir tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (AF ayarı 200°C, ön ısıtma yok) pişirme. Tam yüzdeler Airfryer türüne ve tarife göre değişebilir.