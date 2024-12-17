Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Hairclipper series 3000 HC3100/13 Home clipper
Üretimden kaldırıldı
Destek
HC3100/13
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
AB Uygunluk Beyanı
Tümü (7)
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips Bakım Setimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?
Bir Philips saç kesme makinesi veya bakım setiyle saçlarımı nasıl kesebilirim?
Yeni Philips sakal düzelticim veya tıraş makinem açılmıyor
Philips bakım setim, düzelticim veya saç kesme makinem şarj olmuyor
Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem garip bir ses çıkarıyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor