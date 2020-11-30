Göğüs ve gövde bakımı nasıl yapılır?

Göğsünüzdeki veya gövdenizdeki kılları düzeltmeden/tıraş etmeden önce hazırlık yapmalısınız. Düzeltme yapacaksanız dolaşık kılları açmak için hızlıca tarayın. Düzeltme işlemleri için Philips Bodygroom PRO gibi vücut bakım aletleri kullanın. Beş uzunluk ayarı sayesinde vücut bölgesine bağlı olarak farklı düzeltme ayarları kullanabilirsiniz. Vücudu, yüzün aksine kılın çıkış yönünün tersine tıraş etmelisiniz. Çok yakın tıraş için farklı yönlerde tıraş etmeniz gerekebilir. Batık kılların ve jilet yanıklarının önüne geçmek için düzenli olarak peeling yapın.

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