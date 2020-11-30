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    En iyi saç kesme makinenizi seçin

    9000 Serisi

    Son derece hassas

    9000 Serisi
    5000 Serisi

    Son derece hassas

    5000 Serisi
    3000 Serisi

    Yüksek performans

    3000 Serisi

    En iyi saç kesme
    makinenizi seçin

    5000 Serisi
    3000 Serisi
    5000 Serisi
    3000 Serisi

    Son derece hassas

    5000 Serisi

    Yüksek performans

    3000 Serisi

    PRO hassasiyetli saç kesme makinesi

    HC5440/80

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    Uzun ömürlü Philips 5000 Serisi Saç Kesme Makinesi, yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır.

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL
    HC5440

    PRO hassasiyetli saç kesme makinesi 

    HC5440/80

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    Dijital kaydırma
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    400 uzunluk ayarı: 1 - 42 mm
    checkmark
    Hafıza fonksiyonu

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL
    HC5440
    Hair clipper 5000 Serisi, son derece hassastır ve saç kesiminizi kontrol etmenizi sağlar. Dijital Kaydırma, Motorlu Taraklar, Bellek işlevi ve yüksek performanslı kesme elemanı sayesinde beklenen sonuçları tutarlı biçimde veren tek saç kesme makinesidir.
    Dijital kaydırma

    DualCut Teknolojisi


    Çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek şekilde tasarlanmıştır ve sağlam çelik muhafazasıyla son derece dayanıklıdır.*
    yüksek teknolojili uzunluk ayarları

    Ekstra ayarlanabilir sakal tarağı


    Sakalınız ister uzun ister kirli olsun, ayarı çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Ayarlanabilir sakal tarağı takarak aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 kilitli uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı kullanmadan sakalınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.
    otomatik turbo

    24 kilitli uzunluk ayarı


    Ayar tekerini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.

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    Kutuda neler var?

      • Birlikte verilen aksesuarlar:
         
        • 1 saç tarağı
        • 1 ayarlanabilir sakal tarağı (1-23 mm)
        • 1 sert saklama çantası

      HC5440/80

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL

      HC5440 saç kesme makinesini diğer harika saç kesme makinelerimizle karşılaştırın

      5000 Serisi

      400 uzunluk ayarı

      5000 Serisi

      Philips Online Mağaza fiyatı
      309,99 TL*
      HC5440/80
      Özellikleri karşılaştır
      3000 Serisi

      60 uzunluk ayarı

      3000 Serisi

      Philips Online Mağaza fiyatı
      209,99 TL*
      HC3420/15
      Özellikleri karşılaştır

      Önemli özellikler
      • Dijital kaydırma
      • Kontrol düğmeleri

      Kesme sistemi
      • Kesici genişliği: 41 mm
      • Kesme elemanı: Paslanmaz çelik bıçaklar
      • Uzunluk ayarı sayısı: 24
      • Hassasiyet (adım aralığı): 1 mm
      • Uzunluk ayarı aralığı: 0,5 - 23 mm
      • Uzunluk seçimi: Ayar Tekeri
      • Kesici genişliği: 41 mm
      • Paslanmaz çelik bıçaklar
      • Uzunluk ayarı sayısı: 13
      • Hassasiyet (adım aralığı): 2 mm
      • Uzunluk ayarı aralığı: 0,5 - 23 mm
      • Uzunluk seçimi: Ayarlanabilir Tarak

      Kullanım kolaylığı
      • Temizlik: Çıkarılabilir kesici
      • Bakım gerektirmez: Yağlama gerekmez
      • Bellek işlevi
      • Temizlik: Yıkanabilir Bıçaklar
      • Bakım gerektirmez: Yağlama gerekmez

      Pil
      • Pil tipi: Ni-MH
      • Çalışma: Kablolu ve kablosuz
      • Çalışma süresi: 75 dakika
      • Şarj süresi: 8 saat
      • Pil tipi: Ni-MH
      • Çalışma: Kablolu ve kablosuz
      • Çalışma süresi: 60 dakika
      • Şarj süresi: 8 saat

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • 1 saç tarağı
      • 1 ayarlanabilir sakal tarağı (1-23 mm)
      • Sert saklama çantası
      • 1 saç tarağı

      Garanti
      • 5 yıl garanti
      • 5 yıl garanti
      * Önerilen perakende satış fiyatı

      Başka bir saç kesme makinesi mi arıyorsunuz?

      5000 Serisi
      5000 Serisi
      3000 Serisi
      3000 Serisi
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