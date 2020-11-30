- 1 saç tarağı
- 1 ayarlanabilir sakal tarağı (1-23 mm)
- 1 sert saklama çantası
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Alet çantanız için yeni bir oyuncak
Konu oyuncaklarımıza geldiğinde bir erkek olarak ne istediğimizi biliriz. Arabalarımız az benzin yakan, ortalama bir yarış arabası olmalı. Kol saatlerimiz köpekbalığı dalışlarına dayanıklı, su geçirmez saatler olmalı. Tabletlerimiz ise incecik boyutta, her zaman yeni kalan özelliklerle donatılmış, diğer erkekleri kıskandıracak kılıflara sahip olmalı. Peki ya saç kesme makinelerimiz!
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Göğüs ve gövde bakımı nasıl yapılır?
Göğsünüzdeki veya gövdenizdeki kılları düzeltmeden/tıraş etmeden önce hazırlık yapmalısınız. Düzeltme yapacaksanız dolaşık kılları açmak için hızlıca tarayın. Düzeltme işlemleri için Philips Bodygroom PRO gibi vücut bakım aletleri kullanın. Beş uzunluk ayarı sayesinde vücut bölgesine bağlı olarak farklı düzeltme ayarları kullanabilirsiniz. Vücudu, yüzün aksine kılın çıkış yönünün tersine tıraş etmelisiniz. Çok yakın tıraş için farklı yönlerde tıraş etmeniz gerekebilir. Batık kılların ve jilet yanıklarının önüne geçmek için düzenli olarak peeling yapın.
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Maalesef bu ürün artık mevcut değil
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400 uzunluk ayarı
5000 Serisi
Philips Online Mağaza fiyatı309,99 TL*
HC5440/80
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60 uzunluk ayarı
3000 Serisi
Philips Online Mağaza fiyatı209,99 TL*
HC3420/15
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Önemli özellikler
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Kesme sistemi
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Kullanım kolaylığı
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Pil
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Birlikte verilen aksesuarlar
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Garanti
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