Kutudaki diğer öğeler
- 2 x AAA Pil
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Uzaktan Kumanda
- Masa üstü stand
Canlı. Güzel. Etkileyici.
Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Canlı. Güzel. Etkileyici.
Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün
Canlı. Güzel. Etkileyici.
Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Canlı. Güzel. Etkileyici.
Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün
4K UHD Android TV
Toplam:
Ambilight ile inanılmaz Philips TV izleme deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor! TV'nin dört kenarındaki LED ışıklar parlar ve ekrandaki içeriğin renkleri veya müziğiniz ile mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar huzurlu ve sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Ultra ince metal çerçeve ve cilalı alüminyum döner stand, bu TV'ye şık bir görünüm kazandırıyor. Arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda yumuşak, sürdürülebilir kaynaklı Muirhead deri ile üretilmiştir ve ambalajımız ile içindeki ilavelerimiz geri dönüştürülmüş karton ve kağıttan üretilmiştir.
Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED TV'niz, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Philips TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
İçeriklerinizi dilediğiniz gibi oynatın. HDMI 2.1 uyumlu Philips TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve olağanüstü akıcı grafiklerle yeni nesil ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.
Philips 4K UHD OLED TV, HDR10+ ve Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler çok daha gerçekçi görünür. Hareket ise olağanüstü akıcıdır.
Her sahnenin tam gücünü hissetmek mi istiyorsunuz? Philips OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri, geniş bir açıdan izlense bile harika görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgeler veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görmenizi sağlar. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Daha önce yaşamadığınız kadar sürükleyici bir deneyime hazır olun.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Smart TV Özellikleri
Tuner/Alım/İletim
Güç
Ses
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Tasarım
Boyutlar
Aksesuarlar
AB Enerji kartı
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