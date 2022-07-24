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    OLED

    4K UHD Android TV

    48OLED807/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Canlı. Güzel. Etkileyici. Canlı. Güzel. Etkileyici. Canlı. Güzel. Etkileyici.
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      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 196.0KB)

      OLED 4K UHD Android TV

      48OLED807/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Canlı. Güzel. Etkileyici.

      Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      OLED 4K UHD Android TV

      Canlı. Güzel. Etkileyici.

      Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün

      Canlı. Güzel. Etkileyici.

      Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      OLED 4K UHD Android TV

      Canlı. Güzel. Etkileyici.

      Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün

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        OLED

        OLED

        4K UHD Android TV

        Toplam:

        Canlı. Güzel. Etkileyici.

        4K UHD OLED Android TV

        • P5 AI perfect görüntü motoru
        • Dolby Atmos ses kalitesi
        • 4 taraflı Ambilight TV
        • 121 cm (48 inç) Android TV
        Her zamankinden daha sürükleyici. 4 taraflı Ambilight.

        Her zamankinden daha sürükleyici. 4 taraflı Ambilight.

        Ambilight ile inanılmaz Philips TV izleme deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor! TV'nin dört kenarındaki LED ışıklar parlar ve ekrandaki içeriğin renkleri veya müziğiniz ile mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar huzurlu ve sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

        Üstün tasarım. Geleceğe hazır.

        Üstün tasarım. Geleceğe hazır.

        Ultra ince metal çerçeve ve cilalı alüminyum döner stand, bu TV'ye şık bir görünüm kazandırıyor. Arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda yumuşak, sürdürülebilir kaynaklı Muirhead deri ile üretilmiştir ve ambalajımız ile içindeki ilavelerimiz geri dönüştürülmüş karton ve kağıttan üretilmiştir.

        IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.

        IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.

        Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED TV'niz, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Philips TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, Freesync.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, Freesync.

        İçeriklerinizi dilediğiniz gibi oynatın. HDMI 2.1 uyumlu Philips TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve olağanüstü akıcı grafiklerle yeni nesil ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.

        Son derece akıllı. Android TV.

        Son derece akıllı. Android TV.

        Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.

        Önemli HDR formatları. Yönetmenin gözünden bakın.

        Önemli HDR formatları. Yönetmenin gözünden bakın.

        Philips 4K UHD OLED TV, HDR10+ ve Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler çok daha gerçekçi görünür. Hareket ise olağanüstü akıcıdır.

        Son derece gerçekçi. Philips OLED TV.

        Her sahnenin tam gücünü hissetmek mi istiyorsunuz? Philips OLED TV'nin gerçekçi görüntüleri, geniş bir açıdan izlense bile harika görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgeler veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görmenizi sağlar. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Daha önce yaşamadığınız kadar sürükleyici bir deneyime hazır olun.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          4 Taraflı Plus
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • Oyun Modu
          • Ambilight Müzik
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörü
            Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle Uyumlu
          • Ambilight Aurora
          • Ambilight Başlangıç Animasyonu

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD OLED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          121  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Yerel yenileme hızı
          120  Hz
          Pixel motoru
          P5 AI Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Geniş Renk Gamı %99 DCI/P3
          • Dolby Vision
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Yapay Zeka Destekli Görüntü Kalitesi modu
          • CalMAN Ready
          • HDR10+ Uyarlanabilir
          • IMAX enhanced modu
          • Film yapımcısı modu

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          HDMI1/2'de bilgisayar girişleri
          • HDMI2.1 destekli.
          • 120 Hz'de 4K UHD değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          • HDR10+/Dolby Vision
          HDMI3/4'te bilgisayar girişleri
          • HDMI2.0 destekli.
          • 60 Hz'de 4K UHD değerine kadar
          HDMI1/2'de video girişleri
          • HDMI2.1 destekli
          • 120 Hz'de 4K UHD değerine kadar
          • HDR10+/Dolby Vision
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          HDMI3/4'te video girişleri
          • HDMI2.0 destekli.
          • 60 Hz'de 4K UHD değerine kadar

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 11 (R)
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Netflix
          • BBC iplayer
          • Spotify
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness Uygulaması
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Uzaktan Kumanda
          • Sesli
          • Tuş ışıklı
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          HEVC desteği
          Evet

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          • Işık sensörü

        • Ses

          Ses
          • 2.1 Kanal
          • Çıkış gücü: 70 Watt (RMS)
          Codec
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          • AC-4
          Hoparlör yapılandırması
          10 Wx4 orta-yüksek hoparlör, 30 W sub-woofer
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Ses Kişiselleştirme
          • Oda Kalibrasyonu

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          3
          Kablosuz bağlantı
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.0
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          HDMI ARC
          Tüm bağlantı noktaları bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 2 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir
          • FreeSync Premium
          • G-SYNC Uyumlu
          • HDMI 1/2 üzerinden VRR
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          • Uydu Konektörü
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          • FLAC
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Metal kaplama çerçeve
          Stand tasarımı
          Metal gümüş T standı
          Uzaktan kumanda
          Muirhead derili

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1214,0  mm
          Kutu yüksekliği
          770,0  mm
          Kutu derinliği
          150,0  mm
          Set Genişliği
          1068,5  mm
          Set Yüksekliği
          611,8  mm
          Set Derinliği
          68,0  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1068,5  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          683,0  mm
          Set derinliği (stand ile)
          230,0  mm
          Stand genişliği
          550,0  mm
          Stand yüksekliği
          70,0  mm
          Stand derinliği
          230,0  mm
          Ürün ağırlığı
          13,9  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          16,3  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          20,1  kg
          Duvar montajına uyumlu
          300 x 300 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AAA Pil
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • Masa üstü stand

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1240490
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          66  Kwh/1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          F
          HDR için açık mod güç talebi
          56  Kwh/1000 sa
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          OLED

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x AAA Pil
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stand

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            • Philips OLED TV panellerinin titreşimsiz görüntü sunduğu ve ekranlarının rahatsız edici parlama göstermediği UL tarafından onaylanmıştır.
            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Bellek boyutu (Flash): 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşlarının koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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