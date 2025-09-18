  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    OLED 810 4K Ambilight TV
    OLED

    İnanılmaz gerçekçilik. Muhteşem tasarım.

    • 42 inç
      42 inç
    • 48 inç
      48 inç
    • 55 inç
      55 inç
    • 65 inç
      65 inç

    Ambilight özellikli tek OLED

    Diğer OLED'lerin olmayı dilediği TV. Denizin derinliklerindeki siyah tonları ve canlı renkler, mükemmel netlikte ses, yapay zeka özellikleri ve Ambilight'ın olağanüstü ışık gösterisi için META 3.0 panel. Bu OLED kuralları baştan yazıyor.

    • 42 inç
      42 inç
    • 48 inç
      48 inç
    • 55 inç
      55 inç
    • 65 inç
      65 inç
    OLED META 3.0*

    Derin siyah tonları. Mükemmel parlaklık.

    OLED'ler siyahları rakipsiz kalitede göstermesiyle bilinir. Ayrıca yeni META 3.0 panel artık ultra düşük parlamayla daha yüksek maksimum parlaklık da sunuyor. Aydınlık odalarda bile saf, canlı renkler için. Üstelik %20 daha düşük güç tüketimiyle. *Philips OLED910 ve OLED950 dahil olmak üzere belirli modellerde mevcuttur.

    P5 AI Çift Motor*

    Bugüne kadarki en gelişmiş işlemcimiz

    P5 AI Çift Motor, Ambilight TV'nizin derinliklerinden her bir sahneyi tarayarak görüntü ve Ambilight ayarlarını mükemmelleştirir, odanızdaki ışık koşullarına tepki verir ve oyunlarda size rekabet avantajı sağlar. *Sadece Philips OLED950 modellerinde mevcuttur.

    Ambilight

    Orijinal. Entegre. Etkileyici.

    Ambilight TV'nizin arka kısmında bulunan LED'ler ekrandaki görüntüyle senkronize şekilde dans ederek duvarınıza renkli ışıklar yansıtır ve salonunuzu izlediğiniz sahnenin atmosferiyle doldurur. Bir defa denediğinizde eskisine geri dönmek istemeyeceksiniz.

    Özellik görüntüsü

    Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV

    Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

    Özellik görüntüsü

    Parlak OLED ekran. Her ışıkta gerçekçi görüntü

    Bu parlak OLED TV'nin gerçekçi görüntüsü, bir açıyla bile olsa her zaman mükemmel görünür. Odanızdaki ortam aydınlatmasındaki herhangi bir değişiklik otomatik olarak telafi edilir: Ne izlerseniz izleyin, siyahlar siyah görünür (gri görünmez) ve en küçük ayrıntılar bile gölgelerden ve parlak alanlardan ekrandan fırlayacak. Tüm HDR formatları desteklenir.

    Özellik görüntüsü

    İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor

    Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı bir hareket elde edersiniz.

    Özellik görüntüsü

    İzlediğiniz her içerikte ve oynadığınız her oyunda sinematik izleme deneyimi

    Koltuğunuza yaslanın ve kendinizi ekrana kaptırın! Dolby Vision sayesinde, ekranda ne olduğunu seçemediğiniz karanlık sahneleri geride bırakıp yönetmenin izleyiciye sunduğu tüm görüntülerin keyfini çıkaracaksınız. Hem filmlerde hem de oyunlarda görkemli tüm ayrıntıları yakalamaya hazır olun.

    Özellik görüntüsü

    Etkileyici surround ses teknolojisi

    Dolby Atmos ve DTS:X uyumluluğu, TV'niz hangi odada olursa olsun ses kalitesini başka bir seviyeye taşır. Odanın dört bir yanından gelen ses efektleriyle en yeni filmleri ve en büyük spor etkinliklerini izlerken ve en yeni oyunları oynarken kendinizi aksiyonun tam ortasında bulacaksınız.

    OLED TV'lerle Philips soundbar'lar

    Philips soundbar'lar

    Sinema sesine hazır mısınız?

    OLED Ambilight TV'ler, görüntüleri kadar güzel ses verecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak odayı titreten efektler ve ekstra netlikte diyaloglar için TV'nizle mükemmel görüntü ve çalışma uyumuna sahip olacak şekilde tasarlanmış bir soundbar deneyin.

    Philips soundbar'ları keşfedin

    Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?

    Diğer OLED TV'leri keşfedin

    Yorumlar

