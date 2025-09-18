OLED TV nedir? Onu özel kılan nedir?
OLED'ler siyahları rakipsiz kalitede göstermesiyle bilinir. Ayrıca yeni META 3.0 panel artık ultra düşük parlamayla daha yüksek maksimum parlaklık da sunuyor. Aydınlık odalarda bile saf, canlı renkler için. Üstelik %20 daha düşük güç tüketimiyle. *Philips OLED910 ve OLED950 dahil olmak üzere belirli modellerde mevcuttur.
P5 AI Çift Motor, Ambilight TV'nizin derinliklerinden her bir sahneyi tarayarak görüntü ve Ambilight ayarlarını mükemmelleştirir, odanızdaki ışık koşullarına tepki verir ve oyunlarda size rekabet avantajı sağlar. *Sadece Philips OLED950 modellerinde mevcuttur.
Ambilight TV'nizin arka kısmında bulunan LED'ler ekrandaki görüntüyle senkronize şekilde dans ederek duvarınıza renkli ışıklar yansıtır ve salonunuzu izlediğiniz sahnenin atmosferiyle doldurur. Bir defa denediğinizde eskisine geri dönmek istemeyeceksiniz.
Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Bu parlak OLED TV'nin gerçekçi görüntüsü, bir açıyla bile olsa her zaman mükemmel görünür. Odanızdaki ortam aydınlatmasındaki herhangi bir değişiklik otomatik olarak telafi edilir: Ne izlerseniz izleyin, siyahlar siyah görünür (gri görünmez) ve en küçük ayrıntılar bile gölgelerden ve parlak alanlardan ekrandan fırlayacak. Tüm HDR formatları desteklenir.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı bir hareket elde edersiniz.
Koltuğunuza yaslanın ve kendinizi ekrana kaptırın! Dolby Vision sayesinde, ekranda ne olduğunu seçemediğiniz karanlık sahneleri geride bırakıp yönetmenin izleyiciye sunduğu tüm görüntülerin keyfini çıkaracaksınız. Hem filmlerde hem de oyunlarda görkemli tüm ayrıntıları yakalamaya hazır olun.
Dolby Atmos ve DTS:X uyumluluğu, TV'niz hangi odada olursa olsun ses kalitesini başka bir seviyeye taşır. Odanın dört bir yanından gelen ses efektleriyle en yeni filmleri ve en büyük spor etkinliklerini izlerken ve en yeni oyunları oynarken kendinizi aksiyonun tam ortasında bulacaksınız.
