    MLED 910 4K Ambilight TV
    QD MiniLED

    Heyecan dolu her an için

    • 55 inç
      55 inç
    • 75 inç
      75 inç
    • 85 inç
      85 inç

    Her şeyin en iyisi

    Bazı TV'ler hiçbir şeyden ödün vermez; The Xtra da onlardan biri. 4K ekran, QD MiniLED panel, Dolby Vision ve Atmos, yapay zeka görüntü işleme ve Ambilight Plus ile bu Ambilight TV teknolojide sınır tanımıyor.

    • 55 inç
      55 inç
    • 75 inç
      75 inç
    • 85 inç
      85 inç
    QD MiniLED

    Gezegenin en etkileyici görüntüsü

    Ultra hassas MiniLED arka aydınlatmayı kuantum noktaların renkleri en üst düzeye çıkarma büyüsüyle birleştiren The Xtra muazzam ve göz alıcı bir görüntü sunar.

    P5 AI

    Süper akıllı işleme

    P5 AI, içeriğinizi analiz ederek görüntü, Ambilight ve oyun ayarlarını optimize eder ve maçlardan filmlere kadar her şeyi mümkün olan en iyi şekilde deneyimlemenizi sağlar.

    Ambilight plus

    Daha fazla ayrıntı. Daha fazla sürükleyicilik.

    Bir lens sistemi kullanan Ambilight plus, Ambilight'ın halesini iki boyut üzerinde daha da uzağa yansıtarak gelmiş geçmiş en hızlı, olağanüstü ve etkileyici ışıltımızı sunar.

    Ambilight TV

    Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

    İnanılmaz renk ve kontrast için Quantum Dot teknolojisi

    Daha canlı renkler. Daha net beyazlar. Daha derin siyahlar. Quantum Dot MiniLED teknolojisi; keskin, kontrastlı, parlak ve ayrıntılı görüntüler sunar. Ayrıca daha önce hiç görmediğiniz kadar fazla renk görmenizi sağlar! P5 motorumuz; aşırıya kaçmayan, güzel ve son derece gerçekçi bir görüntü için tüm deneyimi iyileştirir.

    Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru

    Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki, her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

    İzlediğiniz her içerikte ve oynadığınız her oyunda sinematik izleme deneyimi

    Koltuğunuza yaslanın ve kendinizi ekrana kaptırın! Dolby Vision sayesinde, ekranda ne olduğunu seçemediğiniz karanlık sahneleri geride bırakıp yönetmenin izleyiciye sunduğu tüm görüntülerin keyfini çıkaracaksınız. Hem filmlerde hem de oyunlarda görkemli tüm ayrıntıları yakalamaya hazır olun.

    Etkileyici surround ses teknolojisi

    Dolby Atmos ve DTS:X uyumluluğu, TV'niz hangi odada olursa olsun ses kalitesini başka bir seviyeye taşır. Odanın dört bir yanından gelen ses efektleriyle en yeni filmleri ve en büyük spor etkinliklerini izlerken ve en yeni oyunları oynarken kendinizi aksiyonun tam ortasında bulacaksınız.

    The Xtra TV'lerle Philips soundbar'lar

    Philips soundbar'lar

    Sinema sesine hazır mısınız?

    Elbette, The Xtra ilk andan itibaren mükemmel bir sese sahiptir. Ancak odayı titreten efektler veya ekstra netlikte diyaloglar isterseniz TV'nizle mükemmel ses ve çalışma uyumuna sahip olacak şekilde tasarlanmış bir soundbar denemeye ne dersiniz?

    Soundbar ile tanışın

    Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?

    Diğer The Xtra TV'leri keşfedin

    En iyi Ambilight TV'lerimizi keşfedin

    QD MiniLED
    QD MiniLED
    * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
    * TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
    * Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv
    * Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp
    * EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
    * Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
    * Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
    * Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
    * Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
    * Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
    * TV aracılığıyla sesli kontrol hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir. En son bilgiler için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin.
    ** Apple, AirPlay ve Apple Home; Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

