Ambilight TV nedir? Neden sahip olmalısınız?
Ultra hassas MiniLED arka aydınlatmayı kuantum noktaların renkleri en üst düzeye çıkarma büyüsüyle birleştiren The Xtra muazzam ve göz alıcı bir görüntü sunar.
P5 AI, içeriğinizi analiz ederek görüntü, Ambilight ve oyun ayarlarını optimize eder ve maçlardan filmlere kadar her şeyi mümkün olan en iyi şekilde deneyimlemenizi sağlar.
Bir lens sistemi kullanan Ambilight plus, Ambilight'ın halesini iki boyut üzerinde daha da uzağa yansıtarak gelmiş geçmiş en hızlı, olağanüstü ve etkileyici ışıltımızı sunar.
Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Daha canlı renkler. Daha net beyazlar. Daha derin siyahlar. Quantum Dot MiniLED teknolojisi; keskin, kontrastlı, parlak ve ayrıntılı görüntüler sunar. Ayrıca daha önce hiç görmediğiniz kadar fazla renk görmenizi sağlar! P5 motorumuz; aşırıya kaçmayan, güzel ve son derece gerçekçi bir görüntü için tüm deneyimi iyileştirir.
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki, her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Koltuğunuza yaslanın ve kendinizi ekrana kaptırın! Dolby Vision sayesinde, ekranda ne olduğunu seçemediğiniz karanlık sahneleri geride bırakıp yönetmenin izleyiciye sunduğu tüm görüntülerin keyfini çıkaracaksınız. Hem filmlerde hem de oyunlarda görkemli tüm ayrıntıları yakalamaya hazır olun.
Dolby Atmos ve DTS:X uyumluluğu, TV'niz hangi odada olursa olsun ses kalitesini başka bir seviyeye taşır. Odanın dört bir yanından gelen ses efektleriyle en yeni filmleri ve en büyük spor etkinliklerini izlerken ve en yeni oyunları oynarken kendinizi aksiyonun tam ortasında bulacaksınız.
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.