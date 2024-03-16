2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAB6309/10
Dikkat çeken tasarım. Odayı dolduran ses.
Etkileyici ses teknolojisi ve ultra kompakt kablosuz subwoofer ile bu süper ince soundbar, odanızı ele geçirmeden sesle doldurur. Ambilight TV'lerle kusursuz bir şekilde çalışır ve ne izlerseniz izleyin heyecanı üst seviyelere çıkartır.
2.1 Ch kablosuz subwoofer
Maks. 320 W HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1 kanal ve etkileyici ses teknolojisi size yeni ses seviyeleri sunarken ultra kompakt kablosuz subwoofer efektlere ve müziğe etkileyici bir ağırlık katar. Dört EQ modu, izlediğiniz içeriğe uygun bir ses stili seçmenize olanak tanır. Konuşma Geliştirme'yi etkinleştirirseniz sesler her modda daha net olur.
Bu soundbar sadece 37 mm'lik bir profile sahiptir: Alçak standlı Ambilight TV'lerin altına bile sığar ve çıkarılabilir duvar braketleri (ürüne dahil) size seçenekler sunar. Ultra kompakt, güçlü subwoofer'ı gizlemek kolaydır ve dikey veya yatay olarak konumlandırabilirsiniz.
DTS Virtual:X ile uyumluluk, TV sesinizi dönüştürür ve ekranda ne olursa olsun size sanal bir 3 boyutlu ses deneyimi sunar. Ekstra hoparlöre ihtiyacınız yoktur ve tüm odalarda çalışır. Soundbar'ın uzaktan kumandası veya Philips Home Entertainment uygulaması ile açabilirsiniz.
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