Her odada 3 boyutlu ses için DTS Virtual:X

DTS Virtual:X ile uyumluluk, TV sesinizi dönüştürür ve ekranda ne olursa olsun size sanal bir 3 boyutlu ses deneyimi sunar. Ekstra hoparlöre ihtiyacınız yoktur ve tüm odalarda çalışır. Soundbar'ın uzaktan kumandası veya Philips Home Entertainment uygulaması ile açabilirsiniz.