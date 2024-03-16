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  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Soundbar 2.1

TAB6309/10

1 ödül

Dikkat çeken tasarım. Odayı dolduran ses.

Etkileyici ses teknolojisi ve ultra kompakt kablosuz subwoofer ile bu süper ince soundbar, odanızı ele geçirmeden sesle doldurur. Ambilight TV'lerle kusursuz bir şekilde çalışır ve ne izlerseniz izleyin heyecanı üst seviyelere çıkartır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dikkat çeken tasarım. Odayı dolduran ses.

  • 2.1 Ch kablosuz subwoofer

  • Maks. 320 W HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 kanal. Daha derin bas için kablosuz subwoofer

2.1 kanal. Daha derin bas için kablosuz subwoofer

2.1 kanal ve etkileyici ses teknolojisi size yeni ses seviyeleri sunarken ultra kompakt kablosuz subwoofer efektlere ve müziğe etkileyici bir ağırlık katar. Dört EQ modu, izlediğiniz içeriğe uygun bir ses stili seçmenize olanak tanır. Konuşma Geliştirme'yi etkinleştirirseniz sesler her modda daha net olur.

Ultra ince tasarım, alçak Ambilight TV'ler için mükemmel

Ultra ince tasarım, alçak Ambilight TV'ler için mükemmel

Bu soundbar sadece 37 mm'lik bir profile sahiptir: Alçak standlı Ambilight TV'lerin altına bile sığar ve çıkarılabilir duvar braketleri (ürüne dahil) size seçenekler sunar. Ultra kompakt, güçlü subwoofer'ı gizlemek kolaydır ve dikey veya yatay olarak konumlandırabilirsiniz.

Her odada 3 boyutlu ses için DTS Virtual:X

Her odada 3 boyutlu ses için DTS Virtual:X

DTS Virtual:X ile uyumluluk, TV sesinizi dönüştürür ve ekranda ne olursa olsun size sanal bir 3 boyutlu ses deneyimi sunar. Ekstra hoparlöre ihtiyacınız yoktur ve tüm odalarda çalışır. Soundbar'ın uzaktan kumandası veya Philips Home Entertainment uygulaması ile açabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • TPV_PBTAWARD70 görseli

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