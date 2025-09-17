Ambilight TV nedir? Neden sahip olmalısınız?
Geleneksel LED TV'ler, ışığı renk filtrelerinden geçirir ve bu da görüntüyü donuklaştırır. QLED'ler farklıdır. Bu TV'lerde yoğun şekilde canlı renkler ve daha temiz bir görüntü üretmek için ışık üzerlerine vurduğunda parlayan çok küçük nano kristallerden oluşan bir katman kullanılır.
P5 çip, her bir kareyi mükemmel şekilde analiz ederek renkleri yoğunlaştırır, kontrastı artırır, ayrıntıları netleştirir, hareketi yumuşatır ve her kaynağı muhteşem 4K kalitesine yükseltir.
The One'ın arkasına baktığınızda dahili LED'leri görebilirsiniz. Bunlar ekrandaki görüntüyle mükemmel biçimde senkronize şekilde duvarınıza renkli ışık yansıtır ve salonunuzu izlediğiniz sahnenin atmosferiyle doldurur; böylece TV deneyimini yepyeni bir seviyeye taşır.
İzlediğiniz her şeye tepki veren entegre LED ışığın sizi bir renk halesinin içine çektiğini hayal edin. Ambilight oyunun kurallarını değiştiriyor. Artık ekranınız daha büyük görünecek ve sizi favori televizyon içeriklerinizin derinliklerine sürükleyecek. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.
Canlı renkler. Ultra net sahneler. Mükemmel görüntüler. 4K UHD Ambilight TV, tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.
Hayal edin. Daha derin ayrıntılar. Olağanüstü canlı renkler. Son derece gerçekçi cilt tonları. Böylesine akıcı, doğal hareketler ve canlı görüntüler sayesinde kendinizi o anın içinde hissedeceksiniz. Gözlerinizi açın, duyularınızı harekete geçirin ve farkı hissedin.
DTS:X, sesi son derece gerçekçi kılarak fark yaratır. Yeni bir boyut kazandıran 3D ses teknolojisi sayesinde sesler özgürce hareket ederek sizi anın içine çeker.
Joystick bağımlılarından en sadık oyunculara kadar herkes, son derece hızlı tepki veren oyun deneyiminin ve akıcı grafiklerin peşindedir. VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultra düşük gecikme ve Freesync premium ile daha akıcı bir oyun için ihtiyacınız olan her şey burada. Üstelik Ambilight oyun modu ile kendinizi hareketin içinde hissedeceksiniz.
