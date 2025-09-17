  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    The One 4K Ambilight TV
    değerlendirmeler

    The One

    The One'ı izleyin

    Aradığınız TV.

    Şüpheci yaklaşabilirsiniz ancak The One, gerçekten ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Çarpıcı 4K görüntü mü? Var. QLED? Kesinlikle. Ayrıca P5 görüntü işlemeye, yeni nesil oyun becerilerine ve Ambilight özelliğine sahiptir. Üstelik bu sadece başlangıç. Bir sonraki TV'nizle tanışın.

    QLED ekran

    Gücünü nanokristallerden alır

    Geleneksel LED TV'ler, ışığı renk filtrelerinden geçirir ve bu da görüntüyü donuklaştırır. QLED'ler farklıdır. Bu TV'lerde yoğun şekilde canlı renkler ve daha temiz bir görüntü üretmek için ışık üzerlerine vurduğunda parlayan çok küçük nano kristallerden oluşan bir katman kullanılır.

    P5 görüntü motoru

    Gerçeğine yakın görüntü

    P5 çip, her bir kareyi mükemmel şekilde analiz ederek renkleri yoğunlaştırır, kontrastı artırır, ayrıntıları netleştirir, hareketi yumuşatır ve her kaynağı muhteşem 4K kalitesine yükseltir.

    Ambilight

    Orijinal. Entegre. Etkileyici

    The One'ın arkasına baktığınızda dahili LED'leri görebilirsiniz. Bunlar ekrandaki görüntüyle mükemmel biçimde senkronize şekilde duvarınıza renkli ışık yansıtır ve salonunuzu izlediğiniz sahnenin atmosferiyle doldurur; böylece TV deneyimini yepyeni bir seviyeye taşır.

    Özellik görüntüsü

    Arka kısmında entegre ışık olan tek TV

    İzlediğiniz her şeye tepki veren entegre LED ışığın sizi bir renk halesinin içine çektiğini hayal edin. Ambilight oyunun kurallarını değiştiriyor. Artık ekranınız daha büyük görünecek ve sizi favori televizyon içeriklerinizin derinliklerine sürükleyecek. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.

    Özellik görüntüsü

    4K QLED ile canlı ve net görüntü

    Canlı renkler. Ultra net sahneler. Mükemmel görüntüler. 4K UHD Ambilight TV, tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.

    Özellik görüntüsü

    Philips P5 görüntü motoru sayesinde görmek inanmaktır

    Hayal edin. Daha derin ayrıntılar. Olağanüstü canlı renkler. Son derece gerçekçi cilt tonları. Böylesine akıcı, doğal hareketler ve canlı görüntüler sayesinde kendinizi o anın içinde hissedeceksiniz. Gözlerinizi açın, duyularınızı harekete geçirin ve farkı hissedin.

    Özellik görüntüsü

    Etkileyici 3D ses deneyimi için DTS:X

    DTS:X, sesi son derece gerçekçi kılarak fark yaratır. Yeni bir boyut kazandıran 3D ses teknolojisi sayesinde sesler özgürce hareket ederek sizi anın içine çeker.

    Özellik görüntüsü

    Oyun deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın

    Joystick bağımlılarından en sadık oyunculara kadar herkes, son derece hızlı tepki veren oyun deneyiminin ve akıcı grafiklerin peşindedir. VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultra düşük gecikme ve Freesync premium ile daha akıcı bir oyun için ihtiyacınız olan her şey burada. Üstelik Ambilight oyun modu ile kendinizi hareketin içinde hissedeceksiniz.

    The One TV'lerle Philips soundbar'lar

    Philips soundbar'lar

    Sinema sesine hazır mısınız?

    Elbette, The One ilk andan itibaren mükemmel bir ses sunar. Ancak içinizi titreten efektler veya ekstra netlikte diyaloglar isterseniz TV'nizle mükemmel ses, görüntü ve çalışma uyumuna sahip olacak şekilde tasarlanmış bir soundbar deneyin.

    Soundbar ile tanışın

    Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?

    Diğer The One TV'leri keşfedin

