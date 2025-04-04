  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • İnanılmaz gerçekçilik. Muhteşem tasarım. İnanılmaz gerçekçilik. Muhteşem tasarım. İnanılmaz gerçekçilik. Muhteşem tasarım.
      Energy Label Europe F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 202.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      65OLED810/12

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      İnanılmaz gerçekçilik. Muhteşem tasarım.

      Bu sofistike OLED Ambilight TV, güzelliğin gözlerinizin önüne serilmesini sağlar. Minimalist tasarım, gerçekçi görüntü ve şaşırtıcı derecede sinematik ses gibi özellikleriyle büyüleneceksiniz. Ambilight'ın olağanüstü parlaklığı, her şeyin daha büyük ve daha etkileyici görünmesini sağlar!

      Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      OLED 4K Ambilight TV

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Ambilight

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      OLED
      - {discount-value}

      OLED

      4K Ambilight TV

      toplam

      recurring payment

      İnanılmaz gerçekçilik. Muhteşem tasarım.

      • 164 cm (65 inç) AMBILIGHT TV
      • 4K OLED. 144 Hz
      • P5 AI perfect görüntü motoru
      • Dolby Vision ve Dolby Atmos
      Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV

      Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV

      Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

      Parlak OLED ekran. Her ışıkta gerçekçi görüntü

      Parlak OLED ekran. Her ışıkta gerçekçi görüntü

      Bu parlak OLED TV'nin gerçekçi görüntüsü, bir açıyla bile olsa her zaman mükemmel görünür. Odanızdaki ortam aydınlatmasındaki herhangi bir değişiklik otomatik olarak telafi edilir: Ne izlerseniz izleyin, siyahlar siyah görünür (gri görünmez) ve en küçük ayrıntılar bile gölgelerden ve parlak alanlardan ekrandan fırlayacak. Tüm HDR formatları desteklenir.

      İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor

      İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor

      Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı bir hareket elde edersiniz.

      İzlediğiniz her içerikte ve oynadığınız her oyunda sinematik izleme deneyimi

      İzlediğiniz her içerikte ve oynadığınız her oyunda sinematik izleme deneyimi

      Koltuğunuza yaslanın ve kendinizi ekrana kaptırın! Dolby Vision sayesinde, ekranda ne olduğunu seçemediğiniz karanlık sahneleri geride bırakıp yönetmenin izleyiciye sunduğu tüm görüntülerin keyfini çıkaracaksınız. Hem filmlerde hem de oyunlarda görkemli tüm ayrıntıları yakalamaya hazır olun.

      Etkileyici surround ses teknolojisi

      Etkileyici surround ses teknolojisi

      Dolby Atmos ve DTS:X uyumluluğu, TV'niz hangi odada olursa olsun ses kalitesini başka bir seviyeye taşır. Odanın dört bir yanından gelen ses efektleriyle en yeni filmleri ve en büyük spor etkinliklerini izlerken ve en yeni oyunları oynarken kendinizi aksiyonun tam ortasında bulacaksınız.

      Ne izlerseniz izleyin, mükemmel TV sesi. IntelliSound motor

      Ne izlerseniz izleyin, mükemmel TV sesi. IntelliSound motor

      Dahili IntelliSound motorumuzla Ambilight TV'niz size mümkün olan en iyi sesi vermek için yapay zekayı kullanabilir! Hem program, film ve müziklerde hem de haberler gibi konuşma ağırlıklı içeriklerde TV, ayarları otomatik olarak optimize eder. Yapay zeka kullanmak istemiyor musunuz? Ayrıca önceden ayarlanmış ses stillerini manuel olarak seçebilir veya ayarları kendiniz özelleştirebilirsiniz.

      Google'ın yardımıyla en sevdiğiniz eğlenceli içerikler

      Google'ın yardımıyla en sevdiğiniz eğlenceli içerikler

      Ne izlemek istiyorsunuz? Google TV, uygulamalarınız ve abonelikleriniz içinde bulunan filmleri, dizileri ve benzeri içerikleri bir araya getirir ve bunları sizin için düzenler. Beğendiğiniz içeriklere göre size öneriler sunar ve izleme listenizi düzenlemek için telefonunuzdaki Google TV uygulamasını hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz.

      Kapsamlı Oyun Çözümü. Her oyuncu için heyecan verici oyun deneyimi

      Kapsamlı Oyun Çözümü. Her oyuncu için heyecan verici oyun deneyimi

      HDMI 2.1, 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikmesi. İster bağımsız oyun ister AAA oyunu oynuyor olun; bu Ambilight TV, oyunu istediğiniz gibi oynamanız için gereken özellikleri sunar! Daha fazla kontrol için Game Bar 2.0, oyun oynama şeklinizi özelleştirmenize olanak tanır ve bulutta oyun oynamak için bir Bluetooth kontrol cihazı bağlayabilirsiniz. Bilgisayar oyuncuları HDMI üzerinden 144 Hz VRR'nin keyfini çıkarabilir.

      Akıllı ev ağlarına, sesli asistanlara ve daha fazlasına bağlanın

      Akıllı ev ağlarına, sesli asistanlara ve daha fazlasına bağlanın

      Matter ile kusursuz uyum sayesinde bu 4K Ambilight TV'yi kolaylıkla mevcut akıllı ev ağınıza dahil edebilirsiniz. Ayrıca TV uzaktan kumandasını kullanarak uydu ve kablo kutunuzu kontrol edebilir ya da TV'deki Google Asistan'ı uyandırabilirsiniz. TV aynı zamanda Alexa özellikli cihazlar ve Apple AirPlay ile uyumludur.

      İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj

      Şık, neredeyse çerçevesiz tasarımı sayesinde her odada sofistike görünür. Ambilight, ekran kapalıyken büyüleyici bir ortam aydınlatması sunar. İnce TV uzaktan kumandası kablosuz olarak şarj edilir ve hareketle etkinleştirilen arka aydınlatmaya sahiptir. Ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılmış, ambalajın içindekiler ise geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Ambilight Suite
        • Oyun Modu
        • Müzik Modu
        • Duvar rengine uyarlanma
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        65  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        164  cm
        Ekran
        4K Ultra HD OLED
        Ekran çözünürlüğü
        3840x2160p
        Yerel yenileme hızı
        144  Hz
        Fotoğraf motoru
        P5 AI Perfect Görüntü Motoru
        Görüntü geliştirme
        • Otomatik Film ve Film Yapımcısı Modu
        • Calman
        • Calman Otomatik Kalibrasyona Hazır ve Manuel Kalibrasyon
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Film yapımcısı modu
        • Oyun
        • Ev Sineması
        • Dahili MEMC / FRC
        • Micro Dimming Perfect
        • Monitör
        • Kişisel
        • Perfect Natural Motion
        Değişken Yenileme Hızı
        144 Hz

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Sinyal gücü göstergesi
        Var
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin
        HEVC desteği
        Var

      • Smart TV

        SmartTV uygulamaları*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • NFT uygulaması*
        • YouTube
        İS
        Google TV™
        Bellek boyutu (Flash)*
        32 GB

      • Smart TV Özellikleri

        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
        • Alexa ile çalışır
        • Hey Google
        Akıllı Ev deneyimi
        • Control4
        • MATTER
        • Apple Home ile çalışır
        Oyun Kontrol Çubuğu
        Gamebar 2.0
        TTS desteği
        Evet

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Ses
        2.1 Kanal
        Çıkış gücü (RMS)
        Çıkış gücü: 70 Watt (RMS)
        Hoparlör yapılandırması
        10 W x 4 orta-yüksek hoparlör, 30 W sub-woofer
        Codec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Ses Geliştirme
        • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
        • Yapay zeka modu
        • AVL Modu
        • Net Konuşma Sesleri
        • Konuşma
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Eğlence
        • İşitme Profili
        • Müzik
        • Gece modu
        • Orijinal
        • Kişisel
        • Uzamsal Müzik
        Kulaklık Özellikleri
        Kulaklık için Dolby Atmos
        Ana Hoparlör
        2 Yönlü Orta Kademe + Tweeter
        Woofer
        Triple Ring Dengeli Quad PR

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        4
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Tek dokunuşla oynatma
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay ile çalışır
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI2'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 2 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        • Maks. 48 Gbps veri hızı
        EasyLink 2.0
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
        • 4K 144 Hz'ye kadar
        Oyun
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Oyun
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Nvidia G-Sync uyumlu
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Uyarlanabilir
        • HLG

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        2294951
        SDR için enerji sınıfı
        F
        SDR için açık mod güç talebi
        102  Kwh/1000 sa
        HDR için enerji sınıfı
        G
        HDR için açık mod güç talebi
        121  Kwh/1000 sa
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        OLED

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 100 - 240 V 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,5 W
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Eco modu
        • Işık sensörü
        • Görüntü dondurma (radyo için)

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan kumandanın şarj edilmesi için 1 adet USB-C kablosu
        • Güç kablosu
        • Kablosuz şarj özellikli Uzaktan Kumanda
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
        • Masa üstü stant

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Metal kaplama çerçeve
        Stant tasarımı
        Metal saten krom ufak merkezi stant

      • Boyutlar

        2 stant arasındaki mesafe
        550  mm
        Duvara montaja uyumlu
        300 x 300 mm
        Stantsız olarak TV (G x Y x D)
        1444 x 831 x 68 mm
        Stantla birlikte TV (G x Y x D)
        1444 x 896 x 280 mm
        Ambalaj kutusu (G x Y x D)
        1660 x 1052 x 170 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        22,1 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        27,62 kg
        Ambalajla birlikte ağırlık
        34,62 kg

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
      • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
      • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
      • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
      • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
      • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
      • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.
      • Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır.
      • Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır. YouTube, OK Google ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.
      • Apple TV uygulaması ve Apple TV+'ın kullanılabilirliği ülkenize veya bölgenize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen Google Play ve Apple Inc. destek sayfalarını kontrol edin.
      • 144 Hz HDMI VRR, G-sync ve FreeSync özellikleri, HDMI üzerinden OLED TV'nize bağlı bir bilgisayarda oyun oynarken kullanılabilir
      • Matter / Control4: Bu özellik, 2025 yılında bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacaktır.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ve iOS, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. iOS, Cisco'nun ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.