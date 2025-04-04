55OLED810/12
İnanılmaz gerçekçilik. Muhteşem tasarım.
Bu sofistike OLED Ambilight TV, güzelliğin gözlerinizin önüne serilmesini sağlar. Minimalist tasarım, gerçekçi görüntü ve şaşırtıcı derecede sinematik ses gibi özellikleriyle büyüleneceksiniz. Ambilight'ın olağanüstü parlaklığı, her şeyin daha büyük ve daha etkileyici görünmesini sağlar!Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Bu parlak OLED TV'nin gerçekçi görüntüsü, bir açıyla bile olsa her zaman mükemmel görünür. Odanızdaki ortam aydınlatmasındaki herhangi bir değişiklik otomatik olarak telafi edilir: Ne izlerseniz izleyin, siyahlar siyah görünür (gri görünmez) ve en küçük ayrıntılar bile gölgelerden ve parlak alanlardan ekrandan fırlayacak. Tüm HDR formatları desteklenir.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı bir hareket elde edersiniz.
Koltuğunuza yaslanın ve kendinizi ekrana kaptırın! Dolby Vision sayesinde, ekranda ne olduğunu seçemediğiniz karanlık sahneleri geride bırakıp yönetmenin izleyiciye sunduğu tüm görüntülerin keyfini çıkaracaksınız. Hem filmlerde hem de oyunlarda görkemli tüm ayrıntıları yakalamaya hazır olun.
Dolby Atmos ve DTS:X uyumluluğu, TV'niz hangi odada olursa olsun ses kalitesini başka bir seviyeye taşır. Odanın dört bir yanından gelen ses efektleriyle en yeni filmleri ve en büyük spor etkinliklerini izlerken ve en yeni oyunları oynarken kendinizi aksiyonun tam ortasında bulacaksınız.
Dahili IntelliSound motorumuzla Ambilight TV'niz size mümkün olan en iyi sesi vermek için yapay zekayı kullanabilir! Hem program, film ve müziklerde hem de haberler gibi konuşma ağırlıklı içeriklerde TV, ayarları otomatik olarak optimize eder. Yapay zeka kullanmak istemiyor musunuz? Ayrıca önceden ayarlanmış ses stillerini manuel olarak seçebilir veya ayarları kendiniz özelleştirebilirsiniz.
Ne izlemek istiyorsunuz? Google TV, uygulamalarınız ve abonelikleriniz içinde bulunan filmleri, dizileri ve benzeri içerikleri bir araya getirir ve bunları sizin için düzenler. Beğendiğiniz içeriklere göre size öneriler sunar ve izleme listenizi düzenlemek için telefonunuzdaki Google TV uygulamasını hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz.
HDMI 2.1, 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikmesi. İster bağımsız oyun ister AAA oyunu oynuyor olun; bu Ambilight TV, oyunu istediğiniz gibi oynamanız için gereken özellikleri sunar! Daha fazla kontrol için Game Bar 2.0, oyun oynama şeklinizi özelleştirmenize olanak tanır ve bulutta oyun oynamak için bir Bluetooth kontrol cihazı bağlayabilirsiniz. Bilgisayar oyuncuları HDMI üzerinden 144 Hz VRR'nin keyfini çıkarabilir.
Matter ile kusursuz uyum sayesinde bu 4K Ambilight TV'yi kolaylıkla mevcut akıllı ev ağınıza dahil edebilirsiniz. Ayrıca TV uzaktan kumandasını kullanarak uydu ve kablo kutunuzu kontrol edebilir ya da TV'deki Google Asistan'ı uyandırabilirsiniz. TV aynı zamanda Alexa özellikli cihazlar ve Apple AirPlay ile uyumludur.
Şık, neredeyse çerçevesiz tasarımı sayesinde her odada sofistike görünür. Ambilight, ekran kapalıyken büyüleyici bir ortam aydınlatması sunar. İnce TV uzaktan kumandası kablosuz olarak şarj edilir ve hareketle etkinleştirilen arka aydınlatmaya sahiptir. Ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılmış, ambalajın içindekiler ise geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.
