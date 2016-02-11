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Çoğu anne başarıyla emzirebilmekte ve bebekleri için yeterince süt üretebilmektedir. Ancak bebeğinizin her öğünde ne kadar süt aldığını hesaplamak zor olabilir. Bebeğinizin yeterli şekilde beslendiğinden emin olmanızı sağlayacak birkaç basit gösterge şunlardır:
Bebekler doğum sonrasında kilo vermeye meyillidir; ancak emzirilen bebekler genellikle 2 haftalık olana kadar doğumdaki kilosuna döner ve sonrasında haftada 150 - 250 gram alır. Kilo birden alınabildiği için bebeğinizi çok sık tartmamanız en iyisidir.
Bebeğinizin doğumdaki kilosu azsa (2,5 kg altındaysa) veya zor bir doğum geçirdiyseniz emzirme düzeninizle ilgili size yardımcı olması ve ilk haftalarda bebeğinizin kilosunu kontrol etmesi için sağlık uzmanınıza danışın.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.