Çoğu anne başarıyla emzirebilmekte ve bebekleri için yeterince süt üretebilmektedir. Ancak bebeğinizin her öğünde ne kadar süt aldığını hesaplamak zor olabilir. Bebeğinizin yeterli şekilde beslendiğinden emin olmanızı sağlayacak birkaç basit gösterge şunlardır:

Bebeğiniz uygun şekilde kavrıyor ve emiyor

Bebeğiniz 24 saatte en az 6 - 8 kez emiyor

Miniğiniz uyanık olduğu zamanlarda aktif ve dikkatli, emdikten sonra mutlu

Bezi sıklıkla değişiyor

Bebekler doğum sonrasında kilo vermeye meyillidir; ancak emzirilen bebekler genellikle 2 haftalık olana kadar doğumdaki kilosuna döner ve sonrasında haftada 150 - 250 gram alır. Kilo birden alınabildiği için bebeğinizi çok sık tartmamanız en iyisidir.

Bebeğinizin doğumdaki kilosu azsa (2,5 kg altındaysa) veya zor bir doğum geçirdiyseniz emzirme düzeninizle ilgili size yardımcı olması ve ilk haftalarda bebeğinizin kilosunu kontrol etmesi için sağlık uzmanınıza danışın.