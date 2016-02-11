Bebeğinizin yemesine yardım etmeniz gerekse de onu yemek zamanlarında kendi kendine yemeye teşvik etmek iyidir. Masaya farklı renk ve dokularda birkaç çeşit getirmek, yeni yiyecek türlerini denerken bebeğinizin ilgisini çekmenize yardımcı olur.

Minik midelerin kolayca doyduğunu unutmayın. Bu nedenle bebeğiniz enerjiye ihtiyaç duyduğu zamanlar genel olarak ona yalnızca tam buğday veya tam tahıl ekmeği gibi yüksek lifli gıdalardan oluşan yemekler vermekten kaçının.

Yağlar enerji üretimi için önemlidir ve A vitamini gibi değerli vitaminleri içerir. İki yaşın altındaki bebeklere az yağlı süt, peynir ve yoğurt vermeyin.

İkinci yaşı boyunca yeni yiyecekleri ve daha önce seviyor gibi göründükleri yiyecekleri reddetmek, bebekler arasında çok yaygındır. İyi haber; bu aşama boyunca çok çeşitli yiyecekler verirseniz bebeğinizin büyüdükçe gergin bir aşamadan geçme olasılığını azaltırsınız.

Çocuğunuz yiyecek konusunda seçici olmaya başlasa bile pek çok çocuk, ebeveynlerinde ve diğer çocuklarda gördüğü yiyecekleri yemeyi öğrenir. Bu nedenle bebeğinizle birlikte mümkün olduğunca sık yemeniz ve diğer çocuklarla yenecek bazı öğünler düzenlemeniz yararlıdır. Sosyal becerilerini geliştirmesine de yardımcı olur.