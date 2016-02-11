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    Philips AVENT - Chunkier food choices for your baby

    Bebeğiniz için taneli yiyecek seçenekleri

    Dokuzuncu ay civarında miniğinize çiğ sebze çubukları gibi elle yenen sert yiyecekler dahil pek çok gıda çeşidini vermeye başlayabilirsiniz.

    Philips AVENT - Chunkier food choices for you baby

    Bebek yiyeceklerini hazırlama

    Bebeğinizin yemesine yardım etmeniz gerekse de onu yemek zamanlarında kendi kendine yemeye teşvik etmek iyidir. Masaya farklı renk ve dokularda birkaç çeşit getirmek, yeni yiyecek türlerini denerken bebeğinizin ilgisini çekmenize yardımcı olur.

    Minik midelerin kolayca doyduğunu unutmayın. Bu nedenle bebeğiniz enerjiye ihtiyaç duyduğu zamanlar genel olarak ona yalnızca tam buğday veya tam tahıl ekmeği gibi yüksek lifli gıdalardan oluşan yemekler vermekten kaçının. 

    Yağlar enerji üretimi için önemlidir ve A vitamini gibi değerli vitaminleri içerir. İki yaşın altındaki bebeklere az yağlı süt, peynir ve yoğurt vermeyin.

    İkinci yaşı boyunca yeni yiyecekleri ve daha önce seviyor gibi göründükleri yiyecekleri reddetmek, bebekler arasında çok yaygındır. İyi haber; bu aşama boyunca çok çeşitli yiyecekler verirseniz bebeğinizin büyüdükçe gergin bir aşamadan geçme olasılığını azaltırsınız. 

    Çocuğunuz yiyecek konusunda seçici olmaya başlasa bile pek çok çocuk, ebeveynlerinde ve diğer çocuklarda gördüğü yiyecekleri yemeyi öğrenir. Bu nedenle bebeğinizle birlikte mümkün olduğunca sık yemeniz ve diğer çocuklarla yenecek bazı öğünler düzenlemeniz yararlıdır. Sosyal becerilerini geliştirmesine de yardımcı olur.

    Üç günlük bebek yemeği planı

    1. Gün

    Kahvaltı:

    Kivili mısır gevreği

    Öğle yemeği:

    Pilavla birlikte körili tavuk ve haşlanmış karnabahar

    Taze mango püresiyle karıştırılmış yoğurt

    Akşam yemeği:

    Tatlı biber soslu makarna

    Yumurta kreması ve ahududu

    Elle yenen yiyecekler:

    Kivi dilimleri, karnabahar parçaları, ekmek çubukları, pişmiş makarna parçaları

    2. Gün

    Kahvaltı:

    Yaban mersinli bebek müslisi

    Öğle yemeği:

    Bolonez soslu makarna

    Mandalina dilimleri

    Akşam yemeği:

    Kızarmış sebzeli balık ve patates kekleri

    Şeftalili ve ahududulu smoothie

    Elle yenen yiyecekler:

    Yaban mersini, pişmiş makarna parçaları, kızarmış sebze çubukları

    3. Gün

    Kahvaltı:

    Kızarmış ekmek parçalı çırpılmış yumurta

    Öğle yemeği:

    Kuskuslu kuzu eti ve buharda pişirilmiş sebzeler

    Sütlaç

    Akşam yemeği:

    Beyaz peynirli kuşkonmaz

    Çilekler

    Elle yenen yiyecekler:

    Olgun armut parçaları, buharda pişirilmiş sebze çubukları, cherry domates

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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