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Dokuzuncu ay civarında miniğinize çiğ sebze çubukları gibi elle yenen sert yiyecekler dahil pek çok gıda çeşidini vermeye başlayabilirsiniz.
Bebeğinizin yemesine yardım etmeniz gerekse de onu yemek zamanlarında kendi kendine yemeye teşvik etmek iyidir. Masaya farklı renk ve dokularda birkaç çeşit getirmek, yeni yiyecek türlerini denerken bebeğinizin ilgisini çekmenize yardımcı olur.
Minik midelerin kolayca doyduğunu unutmayın. Bu nedenle bebeğiniz enerjiye ihtiyaç duyduğu zamanlar genel olarak ona yalnızca tam buğday veya tam tahıl ekmeği gibi yüksek lifli gıdalardan oluşan yemekler vermekten kaçının.
Yağlar enerji üretimi için önemlidir ve A vitamini gibi değerli vitaminleri içerir. İki yaşın altındaki bebeklere az yağlı süt, peynir ve yoğurt vermeyin.
İkinci yaşı boyunca yeni yiyecekleri ve daha önce seviyor gibi göründükleri yiyecekleri reddetmek, bebekler arasında çok yaygındır. İyi haber; bu aşama boyunca çok çeşitli yiyecekler verirseniz bebeğinizin büyüdükçe gergin bir aşamadan geçme olasılığını azaltırsınız.
Çocuğunuz yiyecek konusunda seçici olmaya başlasa bile pek çok çocuk, ebeveynlerinde ve diğer çocuklarda gördüğü yiyecekleri yemeyi öğrenir. Bu nedenle bebeğinizle birlikte mümkün olduğunca sık yemeniz ve diğer çocuklarla yenecek bazı öğünler düzenlemeniz yararlıdır. Sosyal becerilerini geliştirmesine de yardımcı olur.
Kahvaltı:
Kivili mısır gevreği
Öğle yemeği:
Pilavla birlikte körili tavuk ve haşlanmış karnabahar
Taze mango püresiyle karıştırılmış yoğurt
Akşam yemeği:
Tatlı biber soslu makarna
Yumurta kreması ve ahududu
Elle yenen yiyecekler:
Kivi dilimleri, karnabahar parçaları, ekmek çubukları, pişmiş makarna parçaları
Kahvaltı:
Yaban mersinli bebek müslisi
Öğle yemeği:
Bolonez soslu makarna
Mandalina dilimleri
Akşam yemeği:
Kızarmış sebzeli balık ve patates kekleri
Şeftalili ve ahududulu smoothie
Elle yenen yiyecekler:
Yaban mersini, pişmiş makarna parçaları, kızarmış sebze çubukları
Kahvaltı:
Kızarmış ekmek parçalı çırpılmış yumurta
Öğle yemeği:
Kuskuslu kuzu eti ve buharda pişirilmiş sebzeler
Sütlaç
Akşam yemeği:
Beyaz peynirli kuşkonmaz
Çilekler
Elle yenen yiyecekler:
Olgun armut parçaları, buharda pişirilmiş sebze çubukları, cherry domates
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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