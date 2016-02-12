Bebekler ve küçük çocuklar için tarifler
Bebeğiniz ilk katı yiyecekleri için hazır olduğunda bir tür meyve veya sebzeyi püre haline getirerek başlayın ve ardından giderek yeni türleri vermeyi deneyin.
Basit meyve veya sebze püresi
Daha fazla çeşit için hazır
Elma veya armut püresi
Birçok meyve ve sebze aynı temel yöntem kullanılarak hazırlanabilir. Şeftali, elma, armut, bal kabağı, karnabahar veya brokoli ile mükemmel mamalar hazırlayabilirsiniz. Genellikle tek öğünde bir adet meyve yeterli olacaktır.
Malzemeler
1 adet elma
1 adet armut
2 öğün eder.
Muz ve kayısı ya da şeftali ve erik gibi diğer harika kombinasyonları deneyebilirsiniz.
Yapılışı
- Elma ve armudu soyun
- Çekirdeklerini çıkarıp doğrayın
- Küçük bir tavaya 10 yemek kaşığı su ekleyin
- Elma ve armudu yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin
- Mini blender'ınızla veya ezerek püre haline getirin
Tariflere Dönelim
Brokoli ve patates püresi
Malzemeler
1 adet patates
1 adet küçük brokoli
2 öğün eder.
Bezelye ve havuç ya da kabak ve tatlı patates gibi diğer harika sebze kombinasyonlarını deneyebilirsiniz.
Yapılışı
- Brokolinin saplarını ayıklayıp minik parçalar halinde doğrayın
- Patatesi soyun, doğrayın ve pişirin
- Brokoliyi buharlı pişiriciye koyup kaynayan su bulunan haznenin üzerine yerleştirin
- Kapağı kapatıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika buharda pişirin
- Mini blender'ınızla veya ezerek püre haline getirin
Tariflere Dönelim
Patlıcan keyfi
Malzemeler
1 adet domates (kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
1/3 patlıcan (soyulmuş, dilimlenmiş)
1 yemek kaşığı kuru üzüm
2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç
Bir tutam tarçın (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Bir tavaya biraz suyla birlikte patlıcan ve domates koyun
- Kaynatın
- Kuru üzüm ekleyin. Kuru üzümün tadı baskın olduğundan miktarını tercihinize göre belirleyin
- Yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 15 dakika)
- Lezzet katmak için tarçın ekleyin
- Süzün ve süzdüğünüz suyun bir kısmını gerektiğinde mamayı inceltmek için saklayın
- Pirinç ekleyip tüm malzemeleri püre haline getirin
- Geri kalanını da buzdolabına koyun ya da dondurun
Tariflere Dönelim
Domates ve patatesli tavuk
Malzemeler
1 adet domates (kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
1 adet küçük patates (soyulmuş ve doğranmış)
30 gram tavuk göğsü (doğranmış)
Yapılışı
- Bir tavaya biraz su, patates ve tavuk göğsü koyun
- Kaynatın
- Yumuşayana kadar kaynatın (yaklaşık 15 dakika)
- Son 2 dakika kala domates ekleyin
- Süzün ve süzdüğünüz suyun bir kısmını gerektiğinde mamayı inceltmek için saklayın
- Püre malzemeleri
Tariflere Dönelim
Brokolili mezgit
Malzemeler
1 adet küçük patates (soyulmuş ve doğranmış)
90 gram brokoli (yıkanmış, soyulmuş ve ince doğranmış)
30 gram mezgit
Yapılışı
- Patates ve brokoliyi kaynatın
- Mezgiti ekleyip yumuşayana kadar kaynatın (yaklaşık 15 dakika)
- Malzemeleri püre haline getirin ve istediğiniz kıvama gelinceye kadar bebeğinizin her zamanki sütünden ekleyin
Tariflere Dönelim
6 - 7 aylıktan itibaren çocuğunuza yemesi için taneli yiyecek vermeye başlayın. Küçük ve yumuşak yiyecek parçaları çiğnemeyi uyarır.
Karışık sebze
Malzemeler
2 adet patates (soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış)
1 adet kabak (yıkanmış ve doğranmış)
1 adet patlıcan (yıkanmış ve doğranmış)
150 g mantar (temizlenmiş ve dilimlenmiş)
1 soğan (soyulmuş ve dilimlenmiş)
Birkaç diş sarımsak
Birkaç tutam taze biberiye
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Yumuşak zeytinyağı
İki yetişkin ve bir bebek için yeterlidir. 60 dakikada hazır olur.
Yapılışı
- Fırını önceden 200°C'de ısıtın
- Fırın tepsisini zeytinyağıyla yağlayın
- Patates ve sebzeleri fırın tepsisine yerleştirin
- Aralarına birkaç diş sarımsak ve birkaç tutam biberiye yerleştirin
- Bebeğiniz için olan porsiyona sarımsak, soğan, lezzet verici ot ve baharatları eklemeyin
- Üzerinde zeytinyağı gezdirin
- İlk 30 dakikası alüminyum folyoda olmak üzere toplam 45 dakika fırında pişirin
- Yetişkinler için lezzet katmak amacıyla tuz ve çekilmiş karabiber ekleyin
- Bebek için bir porsiyonu püre haline getirin veya ezin
Tariflere Dönelim
Soslu spagetti
Malzemeler
45 gram spagetti
1 adet küçük domates (kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
2 adet havuç (soyulmuş ve dilimlenmiş)
1 yemek kaşığı dondurulmuş bezelye
45 gram yağsız dana kıyması
Hafif zeytinyağı veya bitkisel margarin
Yapılışı
- Spagettiyi ambalajı üzerindeki talimatlara uygun şekilde pişirin
- Havuçları ve bezelyeleri spagettinin pişmesine 5 dakika kala ekleyin
- Domatesi bir dakika kala ekleyin
- Zeytinyağını veya margarini kızdırıp dana kıymasını iyice kızartın (yaklaşık 10 dakika)
- Spagetti ve sebzeleri süzüp pişirme suyundan bir miktar saklayın
- İstenilen kıvama gelinceye kadar püre haline getirin veya ezin
Tariflere Dönelim
Tavuk ve pilav
Malzemeler
60 gram brokoli (yıkanmış ve ince doğranmış)
½ nektarin (soyulmuş, çekirdeği çıkarılmış ve dilimlenmiş)
30 g doğranmış tavuk göğsü
Hafif zeytinyağı veya bitkisel margarin
45 gram pirinç
Yapılışı
- Bir tencerede 100 ml su kaynatın
- Pirinç ekleyin ve pişene kadar kaynatın
- Son 6-8 dakika kala brokoli ve nektarin ekleyin
- Pişirme suyunun büyük kısmı buharlaşacaktır
- Tavuğu zeytinyağında veya margarinde iyice kızartın (yaklaşık 10 dakika)
- Tavuk, nektarin ve brokoliyi karıştırın
- İstenilen kıvama gelinceye kadar püre haline getirin veya ezin
Tariflere Dönelim
Bir yaşındaki çocuklar daha çok çeşit yemek yiyebilir ve aile yemeklerine gerçek anlamda katılmaya hazırdır. Bebeğinizin yemeğine biraz tuz eklemeye başlayabilirsiniz; ancak otlar ve baharatlar lezzet vermek için daha iyidir. Yeni tatlara ve dokulara alışması için bebeğinize zaman tanıyın.
Sebze püreli kuskus
Malzemeler
120 gram kuskus
1 adet domates (kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
¼ soğan (kabukları soyulmuş ve ince doğranmış)
½ kırmızı veya sarı biber (soyulmuş ve ince doğranmış)
¼ kabak (yıkanmış ve küp şeklinde doğranmış)
Hafif zeytinyağı veya bitkisel margarin
100 gram dana kıyması
baharat
Yapılışı
- Kuskusu ambalajı üzerindeki talimatlara uygun şekilde pişirin
- Zeytinyağını veya margarini standart veya derin bir tavada kızdırın
- Kıymayı, rengi kahverengiye dönene kadar pişirin
- Soğan, biber, kabak ve domatesi ekleyin
- Lezzet vermek için baharat ekleyin
- Sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte kaynatın (yaklaşık 10 dakika)
- Geri kalanını da buzdolabına koyun ya da dondurun
Tariflere Dönelim
Makarna püresi
Malzemeler
60 gram kalem makarna
2 domates (kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış, doğranmış) veya ikiye bölünmüş 10-12 cherry domates
1 yemek kaşığı hafif zeytinyağı veya bitkisel margarin
Fesleğen
Yaklaşık 15 gram rendelenmiş peynir
Yapılışı
- Kalem makarnayı ambalajı üzerindeki talimatlara uygun şekilde pişirin
- Zeytinyağını veya margarini standart veya derin bir tavada kızdırın
- Domatesleri lapa haline gelinceye kadar pişirin
- Lezzet katması için fesleğen ekleyin
- Kalem makarnayı süzüp domates sosunu ekleyin
- Rendelenmiş peyniri karıştırın
Tariflere Dönelim
Kızarmış pilav
Malzemeler
60 gram pirinç
5 adet taze fasulye
2 adet havuç
2 parça karnabahar
45 gram tavuk göğsü
1-2 çay kaşığı fıstık ezmesi (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Pilavı ambalajı üzerindeki talimatlara uygun şekilde pişirin
- Sebzeleri yıkayıp ince ince doğrayın
- Tavuk göğsünü küp şeklinde doğrayın
- Sebzeleri ve tavuğu az bir miktar suda pişirin (yaklaşık 15 dakika)
- Süzüp pirinci ekleyin
- Lezzet katması için fıstık ezmesi ekleyip iyice karıştırın
Tariflere Dönelim
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.