Yağ ve tuz oranı yüksek olan yemeklerden uzak durun. Özel olarak küçük çocuklar için yapılmamışsa hazır yiyeceklerin çok az miktarda verilmesi en iyisidir.

Küçük çocuğunuza diyet veya zayıflama yiyecekleri vermeyin. Düşük kalorili yiyecekler, büyümeleri için fazladan kaloriye ihtiyaç duyan küçük çocuklar için uygun değildir.

Sağlıklı, besin değeri yüksek bir aile yemeği en iyi seçenektir. Hem besleyici, hem de ekonomiktir ve büyük gruplar halinde yemek yapıp bunları buzdolabında veya dondurucuda saklamak üzere porsiyonlara ayırmanıza olanak tanır. Philips Avent VIA Sistemi, yiyeceklerinizi saklamak ve servis etmek için idealdir.