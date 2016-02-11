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Küçük çocuklar çok fazla enerji tüketir ve iyi bir besin ve protein dengesine ihtiyaç duyar. Beş yiyecek grubunu içeren çeşitli bir diyet, bebeğinizin sağlıklı şekilde büyümesini sağlar.
Tatlı patates ve pide ekmeği gibi nişastalı gıdalar harika enerji kaynağıdır ve her öğünün ana parçasını oluşturur. Beyaz veya tam tahıl seçeneklerinden bazılarını tercih edin.
Vitamin, mineral ve lif içerirler. Kahvaltıda meyve, diğer iki ana öğünde ise meyve ve sebze vermeye çalışın. Tıpkı yetişkinler gibi küçük çocuklar da günde beş veya daha fazla porsiyon taze, dondurulmuş, konserve veya kurutulmuş meyve tüketmelidir.
Hepsi demir ve çinko içeren fıstık, mercimek, dal ve tofu gibi gıdalar da bu gruba dahildir. Bu gıdaları günde iki kez yemeklere ekleyin ve haftada bir veya iki kez yağlı balık verin.
Bu gıdalardan günde üç porsiyon verin. Süt hala önemlidir; ancak bir yaşından büyük bir çocuk süte bir bebekten daha az ihtiyaç duyar. Yaklaşık 100-120 gramlık 3 bardak süt yeterlidir. Ancak küçük çocuğunuz yoğurt ve peynir yiyorsa daha az süt verin. 12. aydan itibaren biberonla süt vermeye devam edilmemelidir. Birinci yaştan itibaren, emzirmeye devam etmiyorsanız mama yerine tam yağlı inek sütü verilebilir.
Küçük çocuklar doğal olarak bu gıdaları severler; ancak bunları minimum düzeyde tutmanız tavsiye edilir. Her zaman iki ana öğünde bir puding verin; ancak bu gıdaların diğer gıda gruplarından besleyici yiyeceklerin yerini almasına izin vermeyin.
İngiltere'de beş yaşına kadar olan küçük çocukların yiyeceklerinden bu vitaminleri yeterince almadıklarından A ve D vitaminlerini içeren vitamin takviyeleri almaları önerilmektedir. Bu, çocuğunuzun bağışıklık sistemini destekler ve kemiklerinin normal gelişimini sağlar.
Yağ ve tuz oranı yüksek olan yemeklerden uzak durun. Özel olarak küçük çocuklar için yapılmamışsa hazır yiyeceklerin çok az miktarda verilmesi en iyisidir.
Küçük çocuğunuza diyet veya zayıflama yiyecekleri vermeyin. Düşük kalorili yiyecekler, büyümeleri için fazladan kaloriye ihtiyaç duyan küçük çocuklar için uygun değildir.
Sağlıklı, besin değeri yüksek bir aile yemeği en iyi seçenektir. Hem besleyici, hem de ekonomiktir ve büyük gruplar halinde yemek yapıp bunları buzdolabında veya dondurucuda saklamak üzere porsiyonlara ayırmanıza olanak tanır. Philips Avent VIA Sistemi, yiyeceklerinizi saklamak ve servis etmek için idealdir.
Yemeğin ilgi çekici ve çeşitli tutulması önemlidir. Çocuğunuza yeni gıdaları küçük porsiyonlar halinde verin. Tam bir tabak yerine birkaç lokma denemelerine izin verin. Miniğiniz kabul edene kadar yeni bir yiyeceği birkaç kez sunmanız gerekebilir. Bu durum çok yaygındır, bu nedenle moralinizi bozmayın, yalnızca denemeye devam edin. Çocuğunuza bolca elle yenen yiyeceklerden verin ve her zaman yeterince yedikleri zamana kendilerinin karar vermelerine fırsat tanıyın.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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