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Bebeğinizin kolik rahatsızlığı olabileceğinin en açık işareti, sebepsiz yere sürekli, çok tiz sesli ağlamadır.
Bebeklerde neden kolik oluştuğu tam olarak bilinmemekte, ancak belirtileri anneler için çok tedirgin edici olabilmektedir.
Normalde olduğu gibi her bir iki saatte beslemek yerine, üç ila dört saatlik beslenme aralığı rutinini teşvik edin.
Emziriyorsanız şu gıdaları aşırı tüketip tüketmediğinizi görmek için diyetinizi kontrol edin: brokoli, karnabahar, brüksel lahanası ve lahana, çikolata, inek sütü, soğan, turunçgiller ve domates. Bu gıdaların tümü bebeklerde gaza ve koliğe neden olabilir. Belirli bir gıdayı tespit ederseniz etkisinin olup olmadığını görmek için birkaç günlüğüne diyetinizden çıkarın. Süt ürünleri gibi bir gıda grubunu uzun süreli olarak kesmeyi düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına danışın.
Bağırsağa gitme şansı bulmadan önce bebeğinizin karnından gazını çıkarmayı deneyin. Bebeğiniz hızlı besleniyorsa gazını daha sık çıkarmanız gerekebilir. Bebeğinizi omzunuza yerleştirme veya dizinize oturtma gibi bebeğin dik duracağı bir pozisyon gerekir. Gaz kabarcıklarının yukarı aşağı hareketini sağlamak için bebeğinizin sırtını sıvazlayın.
Nazik bir karın masajı, özellikle ılık bir banyo sonrasında bebeğinizin gergin kaslarının rahatlatılmasında etkili bir yöntem olabilir.
Belirli pozisyonlar, özellikle karnın üzerine yatırma, koliği olan bebekler için rahatlatıcıdır. Bebeğinizi kolunuzun üzerine yüzüstü ve başı dirseğinizin büküldüğü yere gelecek şekilde yatırın, elinizi bebeğinizin bacaklarının arasında tutun. Miniğinizi başını yana çevirerek dizinizin üzerinde yüzüstü yatırarak hafifçe sallamayı da deneyebilirsiniz. Bebeğiniz uykuya daldığında yüzü yukarı bakacak şekilde yatırmanız gerektiğini unutmayın.
Bebeğiniz akşamları mutsuzsa sallanan veya titreyen bir sandalye hayat kurtarıcı olabilir.
Bebeğinizi tamamen veya ara sıra biberonla besliyorsanız koliği ve semptomlarını azalttığı klinik olarak kanıtlanmış, antikolik valfe sahip bir biberon seçin. Bebeğiniz için doğru akışlı emziği aldığınızdan ve bebeğinizin hava emmemesi için her zaman emziğin sütle dolu olduğundan emin olun.
Bebeğinizin rahatlaması zor olduğunda emzik vermeyi deneyin. Bebeğinizin ağrısı olduğunda emme yardımcı olabilir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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