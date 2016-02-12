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    Philips AVENT - Baby colic - what you need to know

    Bebek koliği hakkında bilmeniz gerekenler

    Philips AVENT - Baby colic- what you need to know

    Koliğin belirtileri – ağlayan bebek

    Bebeğinizin kolik rahatsızlığı olabileceğinin en açık işareti, sebepsiz yere sürekli, çok tiz sesli ağlamadır.

    Bebeğinizde kolik olabileceğinin diğer işaretleri şunlardır:

    • Öğleden sonra veya akşam saatlerinde, bazen beslenme sonrasında daha sık ağlama
    • Bebeğinizin yüzünün kızarması ve gözlerinin yuvarlanması
    • Bebeğinizin bacaklarını karnına çekmesi
    • Bebeğinizin karnının sert olması
    • Bebeğinizin başını veya bacaklarını kaldırması ve gaz çıkarması
    • Bebeğinizin yumruklarını sıkması

    Bebeklerde neden kolik oluştuğu tam olarak bilinmemekte, ancak belirtileri anneler için çok tedirgin edici olabilmektedir. 

    Koliği önleme ve miniğinizin rahatsızlığını hafifletme

    Beslenme aralarını daha uzun tutun

    Normalde olduğu gibi her bir iki saatte beslemek yerine, üç ila dört saatlik beslenme aralığı rutinini teşvik edin.

    Emzirme diyeti

    Emziriyorsanız şu gıdaları aşırı tüketip tüketmediğinizi görmek için diyetinizi kontrol edin: brokoli, karnabahar, brüksel lahanası ve lahana, çikolata, inek sütü, soğan, turunçgiller ve domates. Bu gıdaların tümü bebeklerde gaza ve koliğe neden olabilir. Belirli bir gıdayı tespit ederseniz etkisinin olup olmadığını görmek için birkaç günlüğüne diyetinizden çıkarın. Süt ürünleri gibi bir gıda grubunu uzun süreli olarak kesmeyi düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına danışın.

    Bebeğinizin gazını çıkarma tekniği

    Bağırsağa gitme şansı bulmadan önce bebeğinizin karnından gazını çıkarmayı deneyin. Bebeğiniz hızlı besleniyorsa gazını daha sık çıkarmanız gerekebilir. Bebeğinizi omzunuza yerleştirme veya dizinize oturtma gibi bebeğin dik duracağı bir pozisyon gerekir. Gaz kabarcıklarının yukarı aşağı hareketini sağlamak için bebeğinizin sırtını sıvazlayın.

    Masaj

    Nazik bir karın masajı, özellikle ılık bir banyo sonrasında bebeğinizin gergin kaslarının rahatlatılmasında etkili bir yöntem olabilir.

    Daha rahat bir pozisyon

    Belirli pozisyonlar, özellikle karnın üzerine yatırma, koliği olan bebekler için rahatlatıcıdır. Bebeğinizi kolunuzun üzerine yüzüstü ve başı dirseğinizin büküldüğü yere gelecek şekilde yatırın, elinizi bebeğinizin bacaklarının arasında tutun. Miniğinizi başını yana çevirerek dizinizin üzerinde yüzüstü yatırarak hafifçe sallamayı da deneyebilirsiniz. Bebeğiniz uykuya daldığında yüzü yukarı bakacak şekilde yatırmanız gerektiğini unutmayın.

    Hareket

    Bebeğiniz akşamları mutsuzsa sallanan veya titreyen bir sandalye hayat kurtarıcı olabilir.

    Antikolik biberonlar

    Bebeğinizi tamamen veya ara sıra biberonla besliyorsanız koliği ve semptomlarını azalttığı klinik olarak kanıtlanmış, antikolik valfe sahip bir biberon seçin. Bebeğiniz için doğru akışlı emziği aldığınızdan ve bebeğinizin hava emmemesi için her zaman emziğin sütle dolu olduğundan emin olun.

    Emzikler

    Bebeğinizin rahatlaması zor olduğunda emzik vermeyi deneyin. Bebeğinizin ağrısı olduğunda emme yardımcı olabilir.

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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