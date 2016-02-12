Emziriyorsanız şu gıdaları aşırı tüketip tüketmediğinizi görmek için diyetinizi kontrol edin: brokoli, karnabahar, brüksel lahanası ve lahana, çikolata, inek sütü, soğan, turunçgiller ve domates. Bu gıdaların tümü bebeklerde gaza ve koliğe neden olabilir. Belirli bir gıdayı tespit ederseniz etkisinin olup olmadığını görmek için birkaç günlüğüne diyetinizden çıkarın. Süt ürünleri gibi bir gıda grubunu uzun süreli olarak kesmeyi düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına danışın.