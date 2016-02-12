Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Küçük bebekleri etkileyebilecek bir dizi ufak rahatsızlık vardır. Bunların çoğu kolayca tedavi edilebilirken yeni ebeveynler için endişe verici olabilmektedir. Bebek sağlığı ile ilgili en yaygın sorunlara dair faydalı bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Gün içerisinde pek çok küçük bebeğin aç gibi görünmese de huzursuz olduğu ve bu nedenle ağladığı bir dönem vardır. Buna kolik adı verilir ve genellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde meydana gelir. Bebekler genellikle beş aylık olana kadar bu durumu atlatır.
Koliğin nedenleri bilinmediğinden tedavi edilmesi de zor olabilmektedir. Bebeğinizi sıvazlamak, rahatlatmak ve ona masaj yapmak yardımcı olabilir. Bebeğinizin bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olmayla ilgili daha fazla ipucu için kolik hakkındaki bölümümüze göz atın.
Sütü geri çıkarma pek çok küçük bebekte görülür. Az miktarda süt bebeğin midesinden ağzına geri gelir. Bunun herhangi bir zararlı etkisi yoktur ve sütü geri çıkarması hafif düzeyde olan bebekler kilo alır, normal şekilde gelişir ve nihayetinde bu durumu atlatır.
Bebeğiniz kustuğunda bol miktarda süt gelir. Bunun nedeni, aşırı süt içme veya enfeksiyon olabilir. Bebeğiniz fazlaca kusarsa sağlık uzmanınıza danışmanız gerekir.
Bebeğinizde reflü varsa mide içeriği soluk borusuna gelir; ancak her zaman ağza ulaşmaz. Bu da bebekte rahatsızlığa neden olur; ancak sorunun kaynağında reflü olduğunu fark edemeyebilirsiniz.
Daha ciddi reflü/geri çıkarmaya gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) adı verilir ve bebeğinizde çığlık seanslarına neden olabilir. GERD genellikle zamanla çözülür; ancak bebeğinizin ilk yılında ve çocukluk döneminde devam eder.
Gün içerisinde daha sık ve daha az besleme, GERD konusunda yardımcı olabilir. Bu nedenle, bebeğinizi her dört saatte bir beslemek yerine her üç saatte bir daha az beslemeyi deneyin. Emzirilen bebeklerde daha iyi bir pozisyon ve kavrama, GERD sorununun iyileşmesine yardımcı olabilir.
Bebeğiniz mama sütü içiyorsa sağlık uzmanınız daha yoğun besinleri önerebilir ve hafif bir anti-reflü ilaç verebilir.
GERD bazen inek sütü proteini intoleransından kaynaklanabilir ve çocuğunuzun doktoru süt proteini içermeyen bir diyet denemeyi önerebilir.
İshal ve gastroenteritis
İshal, özellikle diş çıkarma döneminde ağrı yaşayan bebeklerde yaygındır.
Mide iltihabı gastroenteritis, bakteriyel veya viral enfeksiyondan kaynaklanabilir. Mamanın hazırlanması sırasında bakteriyel kirlenme olasılığı daha fazla olduğundan mamayla beslenen bebeklerde daha sık görülür. Altı aylıktan küçük bebekler, gastroenteritis ve dehidrasyona karşı daha hassastır ve hastanede tedavi edilmesi gerekebilir.
Gastroenteritis, yalnızca emzirilen bebeklerde nadiren görülür. Bu hastalığa yakalandıkları takdirde, dehidrasyon oluşmaması için emzirmeye devam edilmesi önemlidir. Ciddi durumlarda ağızdan rehidrasyon sıvılarının verilmesi gerekebilir.
Akut gastroenteritisi izleyen sürekli ishal, geçici laktoz intoleransıyla ilişkilendirilebilir. Emzirmenin sürdürülmesi gerekir; ancak mamayla beslenen bebeklerde laktozsuz bir sütlü mamaya geçilebilir. Sütten kesilme döneminde olan bebekler için süt ve laktoz içeren gıdaların diyetten çıkarılması gerekebilir. Bunun yalnızca bir hekimin gözetiminde ve diyetisyene danışıldıktan sonra yapılması gerekir.
Kabızlık, dışkılamada (dışkı geçişinde) zorluk, gecikme veya ağrı olarak tanımlanır.
İlk üç ila dört ayda bebeklerin günde en az iki üç kez sık, sıvı ve sarı renkli dışkılaması gerekir. Üç ila dördüncü aydan itibaren dışkı sıklığı azalır ve bebeğin bağırsak hareketi olmaksızın birkaç gün geçirmesi normaldir. Bebek iyi ve mutlu olduğu sürece endişelenmeye gerek yoktur. Katı gıda verilmeye başlandıktan sonra dışkının sıklığı ve rengi değişebilir.
Emzirilen bebeklerde kabızlık nadiren görülür; ancak bebeğiniz kabızlık yaşıyorsa zayıf kavrama ve pozisyon nedeniyle yeterince süt almıyor olabilir. Bebeğinizin düzgün pozisyonda tutulduğundan ve emzirme sırasında memeyi kavrayabildiğinden emin olmak için ebeye veya sağlık uzmanınıza danışın.
Kabızlık, mamayla beslenen bebeklerde daha sık görülen bir sorundur. Anne sütünden mamaya geçen bebeklerde genellikle kabızlık oluşur. Bunun bir nedeni, bazı bebeklerde dışkının katılaşmasına neden olabilen mamadaki kalsiyum tuzları olabilir. Diğer olası nedenler şunlardır:
Kabızlık sürerse sağlık uzmanınıza danışın.
Bebeğiniz yeterince süt içmiyorsa beklenen şekilde büyümez. Bebekler doğumdan sonra ilk birkaç gününde kilo kaybeder; ancak 10 - 14 gün içinde bu kiloyu geri almaları gerekir.
Emzirilen ve mamayla beslenen bebeklerin büyüme şekilleri biraz farklıdır. Emzirilen bebekler, mamayla beslenen bebeklere kıyasla ilk üç dört ayda daha hızlı, yaklaşık beş aylıktan itibaren ise daha yavaş büyür.
Kısa aralıklarda kilo alımı veya kaybı doğru şekilde görülemeyebileceğinden bebeklerin en sık iki haftada bir tartılması gerekir.
Kararsız büyümenin göstergeleri şunlardır:
Bebeğiniz erken doğduysa çocuk doktorunuzun veya diyetisyeninizin önerdiği şekilde prematüre bebeklere yönelik bir mama veya yüksek enerji veren bir mama kullanmaya devam etmeniz gerekir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
Bebeklerde gıda alerjileri
Süt Alerjileri
Emzirmenin Sağlık Açısından Faydaları
Süt sağmanın faydaları