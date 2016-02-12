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    Philips AVENT - Common baby health complaints

    Bebek sağlığı ile ilgili yaygın şikayetler

    Küçük bebekleri etkileyebilecek bir dizi ufak rahatsızlık vardır. Bunların çoğu kolayca tedavi edilebilirken yeni ebeveynler için endişe verici olabilmektedir. Bebek sağlığı ile ilgili en yaygın sorunlara dair faydalı bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.

    Philips AVENT - Common baby health complaints

    Huzursuz bebekler ve kolik

    Gün içerisinde pek çok küçük bebeğin aç gibi görünmese de huzursuz olduğu ve bu nedenle ağladığı bir dönem vardır. Buna kolik adı verilir ve genellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde meydana gelir. Bebekler genellikle beş aylık olana kadar bu durumu atlatır.

    Koliğin nedenleri bilinmediğinden tedavi edilmesi de zor olabilmektedir. Bebeğinizi sıvazlamak, rahatlatmak ve ona masaj yapmak yardımcı olabilir. Bebeğinizin bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olmayla ilgili daha fazla ipucu için kolik hakkındaki bölümümüze göz atın.

    Sütü geri çıkarma

    Sütü geri çıkarma pek çok küçük bebekte görülür. Az miktarda süt bebeğin midesinden ağzına geri gelir. Bunun herhangi bir zararlı etkisi yoktur ve sütü geri çıkarması hafif düzeyde olan bebekler kilo alır, normal şekilde gelişir ve nihayetinde bu durumu atlatır.

    Kusma

    Bebeğiniz kustuğunda bol miktarda süt gelir. Bunun nedeni, aşırı süt içme veya enfeksiyon olabilir. Bebeğiniz fazlaca kusarsa sağlık uzmanınıza danışmanız gerekir.

    Reflü veya gastroözofageal reflü

    Bebeğinizde reflü varsa mide içeriği soluk borusuna gelir; ancak her zaman ağza ulaşmaz. Bu da bebekte rahatsızlığa neden olur; ancak sorunun kaynağında reflü olduğunu fark edemeyebilirsiniz.

    Daha ciddi reflü/geri çıkarmaya gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) adı verilir ve bebeğinizde çığlık seanslarına neden olabilir. GERD genellikle zamanla çözülür; ancak bebeğinizin ilk yılında ve çocukluk döneminde devam eder.

    Gün içerisinde daha sık ve daha az besleme, GERD konusunda yardımcı olabilir. Bu nedenle, bebeğinizi her dört saatte bir beslemek yerine her üç saatte bir daha az beslemeyi deneyin. Emzirilen bebeklerde daha iyi bir pozisyon ve kavrama, GERD sorununun iyileşmesine yardımcı olabilir.

    Bebeğiniz mama sütü içiyorsa sağlık uzmanınız daha yoğun besinleri önerebilir ve hafif bir anti-reflü ilaç verebilir.

    GERD bazen inek sütü proteini intoleransından kaynaklanabilir ve çocuğunuzun doktoru süt proteini içermeyen bir diyet denemeyi önerebilir.

    İshal ve gastroenteritis

    İshal, özellikle diş çıkarma döneminde ağrı yaşayan bebeklerde yaygındır.

    Mide iltihapları

    Mide iltihabı gastroenteritis, bakteriyel veya viral enfeksiyondan kaynaklanabilir. Mamanın hazırlanması sırasında bakteriyel kirlenme olasılığı daha fazla olduğundan mamayla beslenen bebeklerde daha sık görülür. Altı aylıktan küçük bebekler, gastroenteritis ve dehidrasyona karşı daha hassastır ve hastanede tedavi edilmesi gerekebilir.

    Gastroenteritis, yalnızca emzirilen bebeklerde nadiren görülür. Bu hastalığa yakalandıkları takdirde, dehidrasyon oluşmaması için emzirmeye devam edilmesi önemlidir. Ciddi durumlarda ağızdan rehidrasyon sıvılarının verilmesi gerekebilir.

    Akut gastroenteritisi izleyen sürekli ishal, geçici laktoz intoleransıyla ilişkilendirilebilir. Emzirmenin sürdürülmesi gerekir; ancak mamayla beslenen bebeklerde laktozsuz bir sütlü mamaya geçilebilir. Sütten kesilme döneminde olan bebekler için süt ve laktoz içeren gıdaların diyetten çıkarılması gerekebilir. Bunun yalnızca bir hekimin gözetiminde ve diyetisyene danışıldıktan sonra yapılması gerekir.

    Kabızlık

    Kabızlık, dışkılamada (dışkı geçişinde) zorluk, gecikme veya ağrı olarak tanımlanır.

    İlk üç ila dört ayda bebeklerin günde en az iki üç kez sık, sıvı ve sarı renkli dışkılaması gerekir. Üç ila dördüncü aydan itibaren dışkı sıklığı azalır ve bebeğin bağırsak hareketi olmaksızın birkaç gün geçirmesi normaldir. Bebek iyi ve mutlu olduğu sürece endişelenmeye gerek yoktur. Katı gıda verilmeye başlandıktan sonra dışkının sıklığı ve rengi değişebilir.

    Emzirilen bebeklerde kabızlık nadiren görülür; ancak bebeğiniz kabızlık yaşıyorsa zayıf kavrama ve pozisyon nedeniyle yeterince süt almıyor olabilir. Bebeğinizin düzgün pozisyonda tutulduğundan ve emzirme sırasında memeyi kavrayabildiğinden emin olmak için ebeye veya sağlık uzmanınıza danışın.

    Kabızlık, mamayla beslenen bebeklerde daha sık görülen bir sorundur. Anne sütünden mamaya geçen bebeklerde genellikle kabızlık oluşur. Bunun bir nedeni, bazı bebeklerde dışkının katılaşmasına neden olabilen mamadaki kalsiyum tuzları olabilir. Diğer olası nedenler şunlardır:

    • Mamanın aşırı yoğunluğu
    • Az beslenme dahil olmak üzere yetersiz sıvı alımı
    • İnek sütü proteini intoleransı

    Mamayla beslenen bebeklerde kabızlığı giderme

    • Bebeğinizin yeterince gıda aldığından emin olun
    • Mamanın üretici talimatlarına uygun olarak hazırlandığını kontrol edin
    • Kazein ağırlıklı mamadan (2 numaralı süt) peynir altı suyu ağırlıklı mamaya (1 numaralı süt) geçmenin faydası olabilir
    • Küçük sindirim sorunları için değiştirilmiş bir mamaya geçin. Bu mamalardaki yağlar farklıdır
    • Sıcak havalarda fazladan kaynatılıp soğutulmuş su verilmelidir
    • Çocuğunuz sütten kesilme dönemindeyse meyve ve sebze ile lapa, Weetabix ve Shreddie gibi tahıl içeren dengeli bir sütten kesme diyetiyle beslendiğinden emin olun. Bebeklere kepek verilmemelidir
    • Yemeklerle birlikte daima içecek verin

    Kabızlık sürerse sağlık uzmanınıza danışın.

    Normal gelişimin altında büyüme

    Bebeğiniz yeterince süt içmiyorsa beklenen şekilde büyümez. Bebekler doğumdan sonra ilk birkaç gününde kilo kaybeder; ancak 10 - 14 gün içinde bu kiloyu geri almaları gerekir.

    Emzirilen ve mamayla beslenen bebeklerin büyüme şekilleri biraz farklıdır. Emzirilen bebekler, mamayla beslenen bebeklere kıyasla ilk üç dört ayda daha hızlı, yaklaşık beş aylıktan itibaren ise daha yavaş büyür. 

    Kısa aralıklarda kilo alımı veya kaybı doğru şekilde görülemeyebileceğinden bebeklerin en sık iki haftada bir tartılması gerekir.

    Kararsız büyümenin göstergeleri şunlardır:

    • Zayıf ve düzensiz kilo alımı veya sıfır kilo alımı
    • Bebeğiniz ilgisiz olması ve güçsüz şekilde ağlaması
    • Zayıf kas elastikiyeti ve ciltte şişkinlik
    • Günde birkaç kez konsantre idrar
    • Seyrek bağırsak hareketleri
    • Günde sekiz kısa öğünden daha az emzirme

    Emzirilen bebeklerde gelişim

    • Bebeğinizin 24 saat içinde (gece dahil) en az sekiz kez beslenmesi gerekir
    • Bebeğinizi kendisi memeden ayrılana kadar emzirmeniz gerekir. Bebeğin uykusu geliyorsa bezinin değiştirilmesi uyanmasına yardımcı olabilir ve böylece diğer göğüsle de emzirilebilir
    • Bebeğinizle mümkün olduğunca sık ten teması kurmanız gerekir
    • Bebeğiniz emmeyi bıraktıktan sonra göğüslerinizden süt sağmayı deneyin. Göğsünüzü tamamen boşaltırsanız sonraki öğün için daha fazla süt üretilir
    • Besleme için koltukaltı veya uzanma gibi farklı pozisyonlar, bebeğinizin daha verimli şekilde emmesine yardımcı olabilir
    • Bebeğiniz uykuluysa veya emmek istemiyorsa sıklıkla sarı renkli dışkılayana ve uyanık hale gelene kadar bir süre sütünüzü sağmanız ve bardak ya da biberonla vermeniz gerekebilir. Daha sonra tekrar meme verme konusunda rahat olabilirsiniz
    • Stres veya anksiyete süt üretimini azaltabileceğinden mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışın

    Mamayla beslenen bebeklerde kararsız büyümeyi düzenleme:

    • Uygun mamayı kullandığınızdan ve mamayı doğru şekilde hazırladığınızdan emin olun
    • Bebeğinizin biberonunun üzerindeki emziğin boyutunun uygun olduğundan emin olun

    Bebeğiniz erken doğduysa çocuk doktorunuzun veya diyetisyeninizin önerdiği şekilde prematüre bebeklere yönelik bir mama veya yüksek enerji veren bir mama kullanmaya devam etmeniz gerekir.

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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