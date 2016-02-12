Bebeğinizde reflü varsa mide içeriği soluk borusuna gelir; ancak her zaman ağza ulaşmaz. Bu da bebekte rahatsızlığa neden olur; ancak sorunun kaynağında reflü olduğunu fark edemeyebilirsiniz.

Daha ciddi reflü/geri çıkarmaya gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) adı verilir ve bebeğinizde çığlık seanslarına neden olabilir. GERD genellikle zamanla çözülür; ancak bebeğinizin ilk yılında ve çocukluk döneminde devam eder.

Gün içerisinde daha sık ve daha az besleme, GERD konusunda yardımcı olabilir. Bu nedenle, bebeğinizi her dört saatte bir beslemek yerine her üç saatte bir daha az beslemeyi deneyin. Emzirilen bebeklerde daha iyi bir pozisyon ve kavrama, GERD sorununun iyileşmesine yardımcı olabilir.

Bebeğiniz mama sütü içiyorsa sağlık uzmanınız daha yoğun besinleri önerebilir ve hafif bir anti-reflü ilaç verebilir.

GERD bazen inek sütü proteini intoleransından kaynaklanabilir ve çocuğunuzun doktoru süt proteini içermeyen bir diyet denemeyi önerebilir.

İshal ve gastroenteritis

İshal, özellikle diş çıkarma döneminde ağrı yaşayan bebeklerde yaygındır.